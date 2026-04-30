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可不可「蘋果珍寶系列」5/5上市　限時1周每杯折10元

▲▼可不可熟成茶行 全新「蘋果珍寶」系列5/5上市。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成茶行推出全新「蘋果珍寶」系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

可不可熟成茶行推出全新「蘋果珍寶系列」，選用「富士蘋果」作為主角搭配指定茶飲，一共有4款可選擇，5月5日起開賣，上市首周有優惠，任選單杯現折10元。

▲▼可不可熟成茶行 全新「蘋果珍寶」系列5/5上市。（圖／記者蕭筠攝）

▲蘋果春芽（左）、蘋果麗春（右）。

▲▼可不可熟成茶行 全新「蘋果珍寶」系列5/5上市。（圖／記者蕭筠攝）

▲左為蘋果茶花烏龍（配料須另外加價）、右為蘋果春芽厚乳。

「蘋果珍寶系列」嚴選人氣茶飲包括麗春紅茶、台灣綠茶、烏龍茶、奶綠，再加入富士蘋果汁，提供「蘋果麗春」、「蘋果春芽」、「蘋果茶花烏龍」以及「蘋果春芽厚乳」共4款飲品，售價59元起，5月5日上市。提醒消費者門市、商場價格不同。

新品上市，5月5日至11日可享「蘋果珍寶系列單杯現折10元」優惠，每筆訂單限折扣2杯，不得與其他優惠活動併用。

▲▼五桐號推出全新「麝香葡萄系列」，以及新配料「桂花粉粿」。（圖／記者蕭筠攝）

▲五桐號推出全新「麝香葡萄系列」，麝香葡萄粉粿烏龍（左）、麝香葡萄柚子冰沙（右）。

五桐號近日也推出全新「麝香葡萄系列」，其中「麝香葡萄粉粿烏龍」有葡萄果肉以及新配料桂花粉粿，每杯售價79元；「麝香葡萄柚子冰沙」則是結合韓國柚子醬、錫蘭紅茶打成冰沙，搭配手作綠茶凍，每杯售價89元。另外，桂花粉粿使用桂花釀入料製成，每份售價20元。

▲▼五桐號推出全新「麝香葡萄系列」，以及新配料「桂花粉粿」。（圖／記者蕭筠攝）

▲新配料桂花粉粿。

今日麝香葡萄系列新品可享任選第2杯7折；5月1日至8日「麝香葡萄柚子冰沙」的綠茶凍可免費升級桂花粉粿。﻿

關鍵字： 美食情報 美食雲 可不可熟成茶行 五桐號

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