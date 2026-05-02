湳雅夜市就能吃到正宗韓式糖餅！韓國闆娘每日手工現做

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

隨著韓流文化席捲全球，韓式料理在台灣早已司空見慣，在板橋湳雅夜市有一處飄散著肉桂與黑糖焦香味的攤位，自開幕以來便人潮不斷，那便是「韓國姊妹糖餅 한국자매호떡」，闆娘是位正港的韓國人，她將家鄉那種「半煎半炸」的經典手藝完整移植，不同於台灣傳統紅豆餅或甜甜圈的鬆軟，韓式糖餅是外層酥脆、內裡Q彈帶韌的雙重口感。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



交通資訊

如果是自行開車前往湳雅夜市，可以停放在「湳雅夜市停車場」，步行約5分鐘就能抵達。也可搭乘捷運板南線到府中站，從捷運站步行約5分鐘，即可抵達湳雅夜市入口。

菜單

▲有四款經典口味：黑糖堅果、黑糖起司、黑糖原味及綜合，只要購買2個（含）以上，每個現折5元。

製作過程

站在攤位前，你可以近距離觀察糖餅的製作過程，闆娘熟練地揪起一球充滿彈性的麵團，隨後放上那塊充滿油脂的煎盤，隨著專用的壓餅器用力一壓，滋滋作響的聲音伴隨著瞬間噴發的焦糖香氣，簡直是視覺與嗅覺的雙重饗宴。

現點現煎

直至兩面呈現金黃微焦的顏色，再翻開將黑糖漿與堅果等餡料倒入中間，出鍋後撒上更多堅果碎或起司粉，現點現煎的過程還是需要時間等候，也因此口感最佳。

綜合口味75元

不同於麵包的口感，是透過「半煎炸」的方式，讓外層達到像威化餅乾般的輕盈酥脆，伴隨著油香與煎焦香，但內裡卻又像麻糬一樣帶著延展性與Q勁，黑糖餡開始滲出。堅果碎與軟糯餅皮形成對比，甜度頗高，口味還不錯，但吃多容易膩口。

心得感想

滿足了看完韓劇裡一直想試試看的韓國糖餅，原來是這樣的口感與口味，點綜合口味就能全部都吃到，有經過湳雅夜市時不妨可以點一個來吃吃看。

한국자매호떡 韓國姊妹糖餅

地址：新北市板橋區南雅東路（7－11雅東門市旁）

營業時間：18：00－00：00（不定時公休，可參考店家IG）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►桃園南門市場50年米粉湯！慢熬大骨燉出濃白湯底超鮮甜

►Q彈魚漿融合蛋香超涮嘴！湳雅夜市4.3顆星旗魚黑輪

►板橋濃郁系黑豆漿老店！古早味毛豆餅、15元噴汁煎包必吃