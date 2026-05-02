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湳雅夜市就能吃到正宗韓式糖餅！韓國闆娘每日手工現做

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▲▼韓國姊妹糖餅。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

隨著韓流文化席捲全球，韓式料理在台灣早已司空見慣，在板橋湳雅夜市有一處飄散著肉桂與黑糖焦香味的攤位，自開幕以來便人潮不斷，那便是「韓國姊妹糖餅 한국자매호떡」，闆娘是位正港的韓國人，她將家鄉那種「半煎半炸」的經典手藝完整移植，不同於台灣傳統紅豆餅或甜甜圈的鬆軟，韓式糖餅是外層酥脆、內裡Q彈帶韌的雙重口感。

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交通資訊
如果是自行開車前往湳雅夜市，可以停放在「湳雅夜市停車場」，步行約5分鐘就能抵達。也可搭乘捷運板南線到府中站，從捷運站步行約5分鐘，即可抵達湳雅夜市入口。

▲▼韓國姊妹糖餅。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

菜單

▲▼韓國姊妹糖餅。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲有四款經典口味：黑糖堅果、黑糖起司、黑糖原味及綜合，只要購買2個（含）以上，每個現折5元。

製作過程
站在攤位前，你可以近距離觀察糖餅的製作過程，闆娘熟練地揪起一球充滿彈性的麵團，隨後放上那塊充滿油脂的煎盤，隨著專用的壓餅器用力一壓，滋滋作響的聲音伴隨著瞬間噴發的焦糖香氣，簡直是視覺與嗅覺的雙重饗宴。

▲▼韓國姊妹糖餅。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

現點現煎
直至兩面呈現金黃微焦的顏色，再翻開將黑糖漿與堅果等餡料倒入中間，出鍋後撒上更多堅果碎或起司粉，現點現煎的過程還是需要時間等候，也因此口感最佳。

▲▼韓國姊妹糖餅。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

綜合口味75元
不同於麵包的口感，是透過「半煎炸」的方式，讓外層達到像威化餅乾般的輕盈酥脆，伴隨著油香與煎焦香，但內裡卻又像麻糬一樣帶著延展性與Q勁，黑糖餡開始滲出。堅果碎與軟糯餅皮形成對比，甜度頗高，口味還不錯，但吃多容易膩口。

▲▼韓國姊妹糖餅。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼韓國姊妹糖餅。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼韓國姊妹糖餅。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
滿足了看完韓劇裡一直想試試看的韓國糖餅，原來是這樣的口感與口味，點綜合口味就能全部都吃到，有經過湳雅夜市時不妨可以點一個來吃吃看。

한국자매호떡 韓國姊妹糖餅

地址：新北市板橋區南雅東路（7－11雅東門市旁）
營業時間：18：00－00：00（不定時公休，可參考店家IG

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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