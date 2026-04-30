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京都祇園名店「燒肉牛匠新」登台　5月下旬春大直試營運

▲御嵿集團宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」。（圖／御嵿集團提供）

▲御嵿集團宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」。（圖／御嵿集團提供）

記者黃士原／台北報導

來自日本的知名燒肉品牌再增一家！御嵿集團宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」，預計5月下旬展開試營運，餐廳地點位於台北「春大直」商場。

「燒肉牛匠新」發跡於京都祇園，堅持選用擁有超過400年歷史的近江牛，透過職人現場演繹的板前燒肉形式，呈現食材最純粹的風味，是當地饕客心中的指標性名店。此次由御嵿集團攜手日方品牌共同投資，引進完整營運模式與料理精神，台灣首間營業據點進駐台北「春大直」商場，預計於5月下旬試營運。

▲御嵿集團宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」。（圖／御嵿集團提供）

▲御嵿集團宣布引進京都祇園名店「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」。（圖／御嵿集團提供）

御嵿集團表示，隨著「燒肉牛匠新」進駐春大直，未來台灣饕客無需飛往京都就能享用，至於詳細菜單與試營運資訊，將於官網及品牌官方社群平台陸續公布。

▲東京頂級燒肉「Ushigoro S.」由富錦樹集團代理。（圖／取自Ushigoro S.官網）

另外，富錦樹集團引進位於東京、主打全包廂式空間與全程專人服務的「Ushigoro S.」，餐廳也是將落腳星級餐廳林立的台北大直商圈，目前已在人力銀行召募員工。

Ushigoro（うしごろ）是日本知名連鎖燒肉集團，主打頂級A5黑毛和牛燒肉，旗下擁有5個餐飲品牌，Ushigoro S.主打高檔燒肉，提供全包廂式空間、全程專人服務，東京有3家分店，其中銀座店在日本的美食評論網站「Tabelog」上擁有4.04的高分。

關鍵字： 美食雲 燒肉 京都燒肉 燒肉牛匠新

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