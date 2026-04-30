了了礁溪5月重新開幕　首創全包式體驗、早餐吃到下午1點半

▲了了礁溪將於5月重新開幕。（圖／雲品國際提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雲品國際接手宜蘭設計旅宿「了了礁溪」，預計於今年5月重新開幕，不僅導入雲品擅長的飯店旅宿管理，並邀請台東「慢食三星」主廚擔任館內行政主廚。重新開幕優惠價平日每房每晚9888元起，可享一泊二食體驗，獨家首創的「一泊二盞三膳」全包式體驗，僅設置五款房型在周六銷售，每房每晚為1萬6888元起。

▲了了礁溪餐廳重新轉型，早午餐可吃到13:30。

雲品國際接手了了礁溪並進行重新規劃，其中最大亮點為餐飲轉型，業者邀請來自台東M'Loma、榮獲「慢食三星」肯定的阿美族主廚阿嶽，以部落採集智慧與蘭陽在地食材結合，將台東純粹的「慢食」理念注入了了礁溪。

▲早午餐加入在地特色料理。

早餐則進化為Semi Buffet制的早午餐，Habitat餐廳將從8:00供應早午餐至13:30，並結合在地特色料理；為了延續療癒感，特別提供礁溪少見的「中午12點退房」服務，將最後一刻的悠閒交還給旅人。

▲▼雲品國際首創「一泊二盞三膳」全包式專案。

為打造隱奢的避世假期，雲品將了了礁溪的「森林、平原、山丘、微風、日出」四款指定房型，特別規劃「一泊二盞三膳」全包式專案，設計一套別具儀式感的入住流程，有專人引領走過長天橋，聆聽流水聲與專屬音樂；辦理入住時還能抽取專屬心靈卡牌，並搭配個人化冥想音樂與「呼吸手冊」，引導旅人在進入房間前放下雜念。

在專案中，「三膳」指的是用餐三次，包括了下午茶、入住日晚餐與翌日豐富早午餐，二盞則分別於下午茶提供咖啡葉茶，以及晚餐時段的 Wine Pairing體驗。

▲礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪長榮鳳凰酒店則推出「2026春季線上旅展」，從5月5日早上10點起至6月1日晚上6點限時開賣。此次整合住宿、餐飲與泡湯等多元票券，最低下殺約3.8折，旅客入住礁溪星級酒店7000元有找，並享買10送1。

礁溪長榮鳳凰酒店今年主打「高級洋式客房平日雙人一泊一食住宿券」，優惠價6999元，下殺約3.8折，持券即可享雙人入住與自助式早午餐兩客；亦可選擇兌換日式家庭房三人純住宿使用。凡購買10張住宿券即加贈1張純住房住宿券，另於旅展期間訂房，可享限時限量旺日加價減半優惠。

▲桂冠自助餐廳。（圖／礁溪長榮提供）

桂冠自助餐廳平日早午餐券原價968元，優惠價768元，旅展期間加碼推出「買10送1」方案，平均單價698元。持券亦可依需求加價升等為晚餐使用，提供更多用餐選擇。

▲SPA泡湯券可使用酒店內設施。（圖／記者蔡玟君攝）

平日SPA泡湯券一套6張，原價6000元，優惠價2988元，平均每張不到500元即可使用館內SPA設施；旅展期間另加碼推出「買7套送1套」優惠。另推出「SPA＋桂冠自助餐廳晚餐」一日遊套票，原價2518元，優惠價1598元，一次結合泡湯與美食體驗。