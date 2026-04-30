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饗饗微風信義店5/1恢復營業　即日起開放訂位

▲饗饗，饗賓餐旅。（圖／記者黃士原攝）

▲饗饗微風信義店5/1恢復營業。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

因為火警而暫停營業半個月的「饗饗」微風信義店，昨日公告5月1日恢復營業，昨晚7點開放網路訂位，今日上午10點起接受電話訂位。

位於台北市忠孝東路五段68號46樓「饗饗」微風信義店，4月13日中午餐廳內的鐵板區發生火警，火勢很快就被撲滅，現場無人員傷亡，4名員工、1位顧客因嗆傷送醫。因為這場意外，饗饗自當天中午起暫停營業，經過半個月的整修後，昨日官網貼出公告，5月1日恢復營業，昨晚7點開放網路訂位，今日上午10點起開放電話訂位。

饗饗是饗食天堂的升級版，除了信義微風的46樓店，還有位於新北市「宏匯i-Tower」的新莊店。餐區規劃了8大餐區，包括壽司海鮮區、日式西式開胃菜區、砂鍋湯品區、法式鐵板及現切排餐區、港式餐點區、日式燒烤與蒸炸物區、飲品區與甜點區，提供逾200款美食。

▲我家牛排「桃園平鎮店」5/5開幕，圖為板橋遠科店。（資料照／記者黃士原攝）

另外，近年來我家牛排增設自助吧，無限供應數十道料理，由犇峰餐飲集團加盟打造桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店，更把供應的項目擴大到上百道，從熱炒、炸物、烤物、水果甜點到飲料冰淇淋都有，因此被網友稱為「被牛排耽誤的Buffet」。

犇峰餐飲集團旗下我家牛排加盟店再增桃園平鎮店，業者昨日宣布5月5日正式開幕，同樣提供熟食、炸物、沙拉、水果、甜點吃到飽。排餐則有10多種可選，價格420元起，如果只想享用自助吧，每人390元。

關鍵字： 美食雲

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