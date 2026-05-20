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10座高空泳池任選＋每天免費SPA按摩！越南頭頓必存海景飯店

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

大家到越南南越旅遊時，是不是通常只停留在胡志明市跑景點跟吃美食呢？其實，距離胡志明市只要短短車程的頭頓（Vung Tau），一直都是在地人與外國旅客最愛的避暑看海勝地！這次我住的是頭頓數一數二的質感設計飯店「Fusion Suites Vung Tau」（頭頓融合套房飯店）。如果你是熱愛無邊際泳池、出門度假就想好好放鬆的人，這間主打健康養生與慵懶奢華的Fusion旗下飯店，絕對會讓你一住就捨不得退房！

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越南頭頓怎麼去？
越南頭頓（Vung Tau）位於胡志明市東南方，是越南南部著名的海濱城市，被稱為「胡志明市的後花園」，有多種便捷的交通方式可供選擇。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

1.專車直達
專車直達是最舒適、最彈性的方式，雖然費用最貴，但可以完全依照自己的時間預訂，如果是多人同行、行李較多、家庭旅遊，或想完全掌控行程時間的人，可以選這個，省下舟車勞頓的時間，快速抵達飯店開啟度假模式，無需與他人併車，時間完全自由，最省心。這次我們就是預約專車接送，只需兩個小時多就能抵達頭頓，搭車時間最快也最方便。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

2. 共乘包車
如果是獨旅或小資族，不介意與他人併車，也有共乘包車的選擇，特別是針對從機場直達頭頓的旅客。這種方式通常是豪華廂型車，提供接近專車的舒適度，但價格更親民。缺點是需配合班次時間，人多時可能需等待，且可能中途還有休息時間。

3. 渡輪
如果想體驗不同的交通工具，也有搭船的方式可以選，避開路面交通的擁堵，欣賞西貢河和沿海風光。缺點是班次相對較少（通常上午2至3班、下午2至3班），需配合班次時間，受天氣影響強風、大浪可能停駛，需自行前往／離開碼頭。

4. 巴士
最便宜的方式，是許多預算有限的背包客和當地人的首選。從胡志明市區的客運站出發。票價最便宜，班次極多，但缺點是車程最長（可能需3至3.5小時，視路況和停靠站點而定），舒適度最差，且需自行前往客運站。

位置
飯店的位置真的無可挑剔，飯店坐落於頭頓市區的黃金地段，鄰近在最受歡迎的前灘（Front Beach）最南端，飯店建築也算是鄰近最高的，在頂樓泳池就能欣賞絕美夕陽。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

周邊機能
飯店周邊機能很好，走路不到5分鐘就能抵達乾淨迷人的前灘沙灘，正後方就是知名的Xom Luoi海鮮市場，想吃平價新鮮的海鮮走幾步路就到，周邊也有餐廳和便利商店，機能給過100分。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

飯店大廳
飯店入住時間是15：00，退房時間是12：00，我們從胡志明「Fusion Original Saigon Centre」退房後搭車到頭頓，車程約2個多小時，這時候抵達剛好可以辦理入住。Check-in時喝著透心涼的迎賓飲料，辦理手續的過程很快速。一踏進飯店的大廳，就能感受到品牌標誌性的接地氣卻不失精緻的氛圍。整體設計走的是現代摩登風格，大面積的木質調搭配清新的海洋色系，讓人瞬間卸下旅途的疲憊。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲飯店還可以租借腳踏車，可以騎上自行車到海岸邊吹風賞景。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲一旁的大廳很寬敞又挑高，這邊也有店鋪可以點餐點或飲料。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲這邊有很多設施提供客人打發時間， 還有專屬孩童的遊戲室，可供親子家庭使用。

房型分享
來住頭頓當然要看海啊！我這次住的是「Suite Ocean View with Balcony（海景露台套房）」，入門級的海景房就已經很讓人驚豔了，如果預算允許，絕對要直上海景房，躺在床上就能看前灘蔚藍海景，那個震撼度是市景房無法比擬的。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

露台房開箱：Suite Ocean View with Balcony
雖然說是入門級房型，但一走進房間，我就被滿滿的Fusion質感設計與無敵海景深深迷住了，真的是物超所值！亮點絕對是獨立陽台，可以坐在陽台的椅子上，喝著飯店附贈的飲料，看著頭頓的海岸，那種微醺的慵懶感，真的是超享受！中央是一張King Size的雙人床，躺在床上，就能透過大落地窗直接欣賞外面的蔚藍海景。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

房內格局
房型是開放式格局設計，空間感十足，完全沒有壓迫感。大片落地窗讓陽光充分灑落，整體設計走的是現代極簡風格，搭配品牌標誌性的海洋藍與質感木質調，一踏進去就讓人徹底放鬆。

電視上面竟然直接打上了我的名字，寫著溫暖的Welcome招呼語，這種客製化的個人服務，真的讓人感覺到飯店對每位客人的重視，瞬間加分超多，真的太貼心了！房間的插座也有提供USB插座，國際旅客使用起來很方便，一旁還有一份飯店的設施圖，從10到19樓幾乎每一層都有泳池，走出房門隨時就能玩水。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

飯店小驚喜
一進門真的有小驚喜！飯店貼心地準備了一整盤造型可愛的小蛋糕，還有一個手寫的Welcome Letter，這種客製化的貼心款待，讓人一入住就感受到滿滿的暖意與用心，加分超多！

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲開放式衣櫃空間寬敞，Mini吧飲品須收費，還有提供茶包咖啡包，玻璃瓶裝水是免費的。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲衛浴空間採乾濕分離，提供全套的浴室備品。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲這個房型真的一住愛上，空間寬敞又舒適，傍晚坐在戶外陽台，還可以吹風看海景，真的超級愜意。

樓層泳池
如果不把這些泳池寫出來，我真的對不起大家，飯店把泳池這件事提升到了全新的境界。共設計了三種不同類型的泳池，這十座高空泳池讓你隨時都可以泡在水裡，享受迷人的海濱風情。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

日落酒吧
擁抱最完美的金色時刻，正如飯店介紹所言：「There’s no better place to immerse yourself in this golden moment than at Sunset Bar.」，當太陽漸漸沉入地圖上西貢河口的遠方，整片天空會從蔚藍轉為耀眼的金橙色。光線溫柔地灑在吧台，美到讓人屏息。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

頂樓無邊際泳池
頂樓高空無邊際泳池，這絕對是飯店的王牌，位於飯店最高層的19樓，在這裡，可以享受到最無敵的蔚藍海景。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲傍晚18：00左右就上去，點一杯調酒靠在池畔，絕美夕陽絕對會成為頭頓旅行最難忘的一幕！

高空夜景
晚上懶得出門也可以直接到19樓的泳池酒吧小酌看夜景，坐在池畔或吧台，吹著晚風，欣賞頭頓夜晚迷人的市區燈火！這跟白天的海景完全不同，夜景超浪漫，真的很有渡假感。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

SPA按摩
入住飯店每位成人每晚都可以免費享用一次MIAI SPA的專業水療護理，這裡可是Fusion集團最出名的Wellness體驗，我們抵達飯店後就直接到SPA預約。免費的SPA項目是6種中任選1種，按摩時間為30分鐘。包含足底按摩（Foot reflexology）、頭頸肩舒壓（Head, neck and shoulders relief）、背部舒壓（Back relief）、肩膀與手部舒壓（Shoulders and hand relief）、身體去角質（Body scrub）跟快速臉部護理（Express facial）。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

入住即享免費按摩
等待按摩時有招待茶水跟提供擦手毛巾，建議大家可以一入住先來預約，這次我們入住三天兩晚，就可以免費體驗兩次SPA。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

腳底按摩、全身去角質
這次我們體驗了腳底按摩跟全身去角質，個人覺得去角質做得蠻細心的，按完皮膚摸起來很滑順，即使只有30分鐘也覺得有物超所值的感覺，同行友人覺得腳底按摩時間較短，因為按摩時間只有30分鐘，感覺才剛開始放鬆就結束了，稍微有點意猶未盡。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

泰式拉伸按摩、芳香精油按摩
隔天選了Fusion泰式拉伸按摩跟芳香精油按摩，時間是90分鐘，需額外加價35萬越南盾，技師的手法力道到位，能感受到全身肌肉被徹底拉開後，整個人按到快睡著，放鬆感遠超前一天的30分鐘療程。

早餐
早餐在19樓的景觀餐廳，可以一邊看著窗外的高空海景用餐，多累都要爬起來吃早餐啊！

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

越南特色餐點
餐廳提供多國料理，這裡也有現煮河粉料理跟蛋料理，餐點選擇多還有不少越南特色餐點，滿足來自世界各地旅人的胃口。想體驗更正宗的越南味，絕對要試試木薯甜蛋糕、水晶餚肉、越南扎肉跟越南粉卷等等，這些都是非常有特色的在地好滋味，每一種都值得嚐鮮！

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲這區有暖胃的清粥小菜以及各式蒸籠小點，包含餃子、饅頭、玉米、馬鈴薯等等。

法國麵包DIY
早餐的亮點之一是DIY 會安法國麵包（Bánh Mì）專區。看板上有清晰的三步驟教學，現場提供新鮮法棍和豐富配料（扎肉、肉鬆、肝醬、香菜、醃蘿蔔絲及各式醬料），讓旅客可以依照口味自製專屬的越式法國麵包，有趣又好玩。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

甜點、水果、飲品
甜點區有提供鬆餅、蛋塔等等，其中肉鬆雞蛋美乃滋麵包在越南街頭隨處可見，是在地人非常普遍的早餐或下午茶點心。水果區有現切西瓜、蓮霧跟火龍果。飲品區有新鮮果汁、草本茶跟檸檬水，一旁也有咖啡機可使用。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

麵包區
麵包區選擇有夠多， 這裡有超級多金黃酥脆的迷你可頌，還有各式丹麥麵包、巧克力可頌和肉桂捲。竟然還有一個超可愛的甜甜圈架，掛著巧克力甜甜圈。喜歡扎實口感的人，這裡也有大塊的歐式 loaves，像是酸麵包或鄉村雜糧麵包，都已經貼心地切片好了，可以拿去旁邊烤箱加熱。

轉個彎還有滿滿的馬芬，以及一大塊一大塊的巧克力磅蛋糕和切片磅蛋糕，可以自己切一塊來試試。竟然還特地陳列了一個專區，標示牌上寫著無麩質香蕉蛋糕、布朗尼和馬芬，這對於對麩質過敏或追求健康的人來說，很加分又貼心的設計！

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

沙拉冷盤區
這裡的沙拉冷盤區也很豐富，各式起司與火腿，還有韓式泡菜跟水果沙拉，以及多種新鮮生菜搭配各種沙拉醬等等，選擇多樣。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲熱食區還有雞蛋炒飯跟炸鱸魚塊，可以搭配番茄醬或醬汁。

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲早餐居然有提供巧克力鍋，超多甜食會讓小朋友瘋狂！

越南咖啡DIY
這裡也提供越南咖啡DIY，旅客可以親手體驗自製黑咖啡Black Coffee、白咖啡White Coffee，加上煉乳才是靈魂，樂趣十足！

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲找個靠窗的位置坐下，手裡端著熱騰騰的現煮河粉，吃早餐搭配無敵海景，開啟頭頓一天的最完美方式！

評價
「Fusion Suites Vung Tau」不只是一間海景飯店，還兼具了城市便利性與海濱慵懶渡假感。入住時可以在10座不同風格的高空無邊際泳池中任選一座放鬆，每天享受免費SPA按摩，傍晚還有絕美夕陽打卡拍照，再加上飯店鄰近景點多、周邊機能不錯（想吃平價海鮮或Grab叫車都很方便），如果你還在猶豫頭頓住宿該選哪家，這間絕對要火速納入口袋名單！

▲▼Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

Fusion Suites Vung Tau 頭頓融合套房飯店

地址：2 Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, 頭頓, 越南
入住時間：15：00、退房時間：12：00

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客
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關鍵字： Fusion Suites Vung Tau 越南旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 國外特色系列 混血珊莎的奇幻旅程

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