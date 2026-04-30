日出茶太買1送1！手搖飲國際珍奶節優惠　有飲2杯66元

▲手搖飲國際珍奶節優惠。（示意圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

今（30）日為國際珍奶節，《ETtoday新聞雲》整理10家手搖飲限定優惠，其中Mr.Wish、日出茶太、翰林茶館、丘森茶室皆可享指定珍奶買1送1，有飲則是2杯66元，迷客夏送珍珠加料券。

▲CoCo今日限定大杯珍奶2杯66元。（圖／CoCo提供）

●日出茶太

日出茶太「日不落珍奶買1送1」，會員（LINE你訂）出示優惠券即可兌換，每人限購2組共4杯，今日中午12時至晚上8時限定開跑。竹北享平方、基隆百福、高雄文橫等門市不適用。

●Mr.Wish

Mr.Wish今日「3款珍奶買1送1」，品項包括純奶黑糖珍珠碎碎冰、奶綠黑糖珍珠碎碎冰、泰奶珍珠碎碎冰，限造型罐裝。須至「你訂」線上點餐平台領取優惠券下單，並來店自取即享優惠，每人限領1張。

●再睡5分鐘

再睡5分鐘推「珍奶+1元多1杯」活動，凡購買「躺著喝歐蕾系列」或「日日喝奶茶系列」並加購珍珠，再加1元即可享有同款飲品1杯，每筆訂單限購1組，贈送品項須同風味、尺寸、糖冰比、配料。

●CoCo

CoCo今日「大杯珍珠奶茶2杯66元」，每杯只要33元，每人不限購買組數，售完為止。門市、都可訂線上平台皆享優惠。

●迷客夏

迷客夏推「送加料券」活動，在門市購買1杯醇濃鮮奶茶系列（L）即送「珍珠免費加料券」1張，送完為止。加料券須於5月10日前兌換完畢。

另外，5月1日前於線上點餐平台自取，可享「珍珠紅茶拿鐵系列任選第2杯5折」。優惠可累計，售完為止。

●老賴茶棧

老賴茶棧5月1日前有優惠，於門市現場購買任1杯珍珠奶茶，即可享第2杯半價。

●翰林茶館

翰林茶館5月3日前「原創珍奶買1送1」，每日每店限量50杯，每人限購1組共2杯，中午12時至晚上8時限定開跑。

●丘森茶室

丘森茶室5月3日前「珍奶買1送1」。各門市售完為止。

●TEA TOP第一味

TEA TOP5月4日前「珍珠鮮奶茶第2杯6折」，透過你訂線上平台輸入「你訂珍奶了沒」即享優惠，活動期間每人限用2次，優惠券限當日使用且須至門市取餐。

●有飲

有飲今日推門市限定「珍珠奶茶爆擊2杯66元」；5月4日前還有「黑糖珍珠鮮奶茶第2杯6折」，門市、你訂線上點餐平台皆享優惠，你訂須輸入指定折扣碼「你訂珍奶了沒」，折扣碼每人限用2次，每筆訂單最多折抵1組，期間加碼再送珍奶1元券，可累贈，優惠券使用期限為5月5日至15日。