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小品雅廚信義店5/1開幕　移植本店30多道菜色「必吃番茄炒蛋」

▲小品雅廚信義店5/1開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有台北最強宵夜場清粥小菜美譽的「小品雅廚」，首家分店「信義店」將於5月1日開幕，新任老闆林勻凱表示，該店供應的品項與本店完全同步，不僅招牌的宮保皮蛋、番茄炒蛋都吃得到，更有兩位資深老師傅親自坐鎮，確保所有菜色味道維持相同水準。

▲小品雅廚信義店菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲小品雅廚信義店5/1開幕。（圖／業者提供）

▲小品雅廚信義店位於捷運市政府站1號出口附近。（圖／業者提供）

小品雅廚位於中山區中原街，鄰近台北捷運中山國小站，在地飄香超過30年，於2024年、2025年獲得米其林必比登推介。去年9月，「小品雅廚」傳出頂讓消息，後來由經營「創義麵」、「新村站著吃烤肉」的鮪肚國際正式入主，董事長林勻凱表示，自己本身就是10多年老客人，為了不讓這個品牌、老味道消失，決定接手經營，讓大家還是能吃到熟悉的清粥與小菜。

▲小品雅廚信義店菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲信義店把本店所有品項（30多道）直接移植過來。（圖／記者黃士原攝）

新團隊接手營運半年多後，5月1日開出首家分店「信義店」，餐廳地點落腳在捷運市政府站1號出口附近，營業時間自晚間6點至隔日凌晨5點。菜色部分，林勻凱說，他把本店所有品項（30多道）直接移植過來，同時調任2位老師傅坐鎮，力求味道維持相同水準，像是被許多老顧客視為「標準答案」的番茄炒蛋，酸甜比例恰到好處、口感滑順。

▲小品雅廚信義店菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲番茄炒蛋。

▲小品雅廚信義店菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲紅燒蹄膀。

▲小品雅廚信義店菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲丁香苦瓜。

▲小品雅廚信義店菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲宮保皮蛋。

30多道菜色的價格從25元（豆腐乳、鹹蛋）起至180元，但紅燒魚下巴、時鮮魚為時價。除了招牌必點的番茄炒蛋，老店員推薦宮保皮蛋、乾燒茄子、丁香魚乾、紅燒蹄膀、丁香苦瓜、滷白菜、乾煸四季豆、辣子雞丁與豆乾肉絲。

▲小品雅廚信義店菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲辣子雞丁。

▲小品雅廚信義店菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲滷白菜。

▲小品雅廚信義店菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲醃蜆仔。

▲小品雅廚菜單，外帶、內用品項價格相同。（圖／記者黃士原攝）

▲小品雅廚菜單，外帶、內用品項價格相同。（圖／記者黃士原攝）

雖然接手小品雅廚後，林勻凱把原本內外場團隊全數留任，包括4位資深老師傅，但他卻不時發現有客人或網友說「味道變了」，他強調沒改變任何配方，有變化的就是添購洗碗機減輕工作量、導入收銀POS系統、有人資幫忙面試。不過他也能理解在店家頂讓後，老顧客難免產生「味道變了」的心理作用。

▲豊漁餐飲集團推出燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」。（圖／豊漁餐飲集團提供）

另外，隨著單身經濟崛起，以初魚鐵板燒起家的豊漁餐飲集團，推出全新品牌「和庵燒肉株式會社」，日前進駐新光三越台北信義新天地A4，下班後一個人也能從容享用燒肉的美食。餐廳主打兩款套餐，對應不同饕客的口味喜好，「益活雞腿排套餐」（398元），選用大成益活雞，以炭火直烤呈現外酥內嫩的純粹本味；「A5和牛拼盤套餐」（698元）匯聚多種頂級部位，從細密油花的霜降到富含嚼勁的厚切，每一片各有其風味特色。

▲油花豐潤的牛肋條。（圖／豊漁餐飲集團提供）

兩款套餐均附白飯、湯品與飲料無限供應，若意猶未盡，A5和牛拼盤也提供單點服務，加價248元就能再來一份。此外，酸爽開胃的韓式泡菜、清新解膩的自製紫蘇蘿蔔，以及沁涼暢快的朝日Asahi Super Dry生啤酒，皆可依個人喜好單點選配。

關鍵字： 美食雲 小品雅廚

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