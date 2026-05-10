嘉義二日遊懶人包！7處必存美食景點、走進公園尋找神社遺跡

首圖／FB歸樸森活、IG@yichen9160

文／ReadyGo

嘉義真的很適合安排一趟二日遊！第一天先到嘉義市區吃招牌雞肉飯，再到檜意生活村感受日式木造建築群的悠閒氛圍，接著往山區移動，傍晚到二延平步道看夕陽、拍山景，晚上直接入住歸樸森活享受超奢華懶人露營。第二天再回到市區與大林方向，安排佐登妮絲城堡、北門砂鍋魚頭、嘉義公園和飲料店收尾，整體路線順、景點類型也很多元，很適合連假慢慢玩。

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嘉義二日遊行程表

圖／ReadyGo

劉里長雞肉飯

來嘉義怎麼能不先吃雞肉飯！小編這次把第一站安排在劉里長雞肉飯，原因很簡單，除了名氣夠大，整體環境也比我原本想像中更乾淨明亮。新店面動線做得不錯，點餐流程順暢，旁邊還有停車場，對自駕來說真的很方便。

圖／IG@snacking_duchess_

油香雞肉飯

他們家的雞肉飯不是重鹹型，而是那種吃得到雞油香、飯粒又維持Q度的路線。火雞肉鮮甜多汁，搭配紅蔥酥之後口感更有層次，也很能理解為什麼有人會一口接一口停不下來。除了雞肉飯本身，虱目魚湯也是被瘋狂推薦的品項，湯頭鮮甜清爽，很適合搭配主食一起吃。

劉里長雞肉飯

地址：嘉義市東區光彩街414號

電話：05－2227669

營業時間：09：00－14：30、17：00－19：00（周一公休）

檜意生活村

吃完雞肉飯後，小編很推薦直接接著到檜意生活村。這裡是小編覺得嘉義市區很適合排進白天行程的景點，不用門票、好拍又好逛，重點是氛圍真的很舒服。走進園區後，四周都是保留下來的日式木造建築，加上淡淡的檜木氣息，整個步調會不自覺慢下來。

圖／IG@yichen9160

像走進嘉義版小京都

這裡不是只有拍照打卡而已，裡面還有不少文創店、伴手禮店和特色小店可以逛，像福義軒蛋捲、鳳梨酥、特色酒品這類嘉義常見伴手禮，在這裡幾乎都能順手一次買齊。如果你是喜歡拍照的人，這裡真的很好發揮，黑瓦、木廊、庭院、老屋窗景怎麼拍都很有味道；如果你只是想放慢速度走走看看，這裡也很適合。

圖／IG@yichen9160

檜意生活村

地址：嘉義市東區共和路370號

營業時間：10：00－18：00

二延平步道

第一天後半段小編會建議直接往山區移動，把重頭戲留給二延平步道。這裡是阿里山公路上超熱門的觀景點，全長大約1.1公里，雖然有一些爬升，但整體不算太難走。最迷人的地方，就是沿途可以看到高山茶園、山巒、雲霧，天氣好時還能看到雲海與夕陽一起出現，畫面非常有層次。

圖／交通部觀光署阿里山國家風景區管理處

雲海、茶園與山巒層層疊疊

很多人會特地來這裡拍日出或雲瀑，但其實傍晚來也很有味道。夕陽慢慢落下時，整片山景會變得特別柔和，有種很寧靜的美。放在第一天的尾聲，我覺得很剛好，從市區一路玩到山上，視覺感受會很有轉場感，也比較有「連假出走」的氛圍。

二延平步道

地址：嘉義縣番路鄉阿里山公路27號

電話：05－2593900

營業時間：24小時營業

歸樸森活露營區

如果你跟小編一樣，喜歡露營的氛圍，但又不想真的大包小包自己搭帳篷，那歸樸森活露營區真的很可以。這裡最吸引小編的地方就是，它保留了露營該有的山景、草地、夜晚聊天看星星的浪漫感，可是設備又做得很完整，幾乎就是懶人版豪華露營。

圖／IG@gp_glamping

懶人也能輕鬆入住

在這裡的星空帳內部空間很寬敞，還有冷暖氣、雙人床、電視、Netflix和YouTube，一進房就有種是來度假的感覺。園區還有DIY相框、下午茶、草地活動、調酒、早餐等內容，不只大人會喜歡，小朋友也有空間放電。最棒的是，每帳都有專屬烤爐和流理台，想自己帶食材烤肉或請園區代訂都很彈性。

圖／FB歸樸森活

讓住宿也變成一大亮點

小編覺得這裡很適合安排成嘉義兩天一夜的住宿亮點，白天跑完山景與景點，晚上回到這裡就可以徹底切換成放空模式，和朋友聊天、喝點小酒、看看夜景，整個旅行感直接被拉滿。

圖／FB歸樸森活

歸樸森活露營區

地址：嘉義縣番路鄉埔7鄰69號

電話：0975－071758

佐登妮絲城堡

第二天第一站，小編會很推薦去佐登妮絲城堡。這裡和前一天市區的日式木屋氛圍完全不同，走的是華麗歐式路線，一到門口就會有種瞬間切換場景的感覺。米白色建築、巴洛克穹頂、對稱花園和噴泉造景，整個園區真的很像放大版的歐洲宮殿。

圖／IG@santsita_k

隨手一拍都像進到童話場景裡

這裡很適合姐妹出遊、情侶約會，或是單純想拍一堆漂亮照片的人。園區除了拍照熱點很多，裡面也有品牌展示、香氛體驗、商品區、DIY與餐飲空間，可以停留的時間比想像中長。如果時間充裕，安排個下午茶也很不錯，邊坐邊看窗外景色，整體氛圍很放鬆。門票本身還有附抵用券，對想順便買些伴手禮或體驗商品的人來說也算有加分。整體逛起來舒服、動線也算順，很適合安排成第二天白天的主景點。

佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

電話：05－2919300

營業時間：09：00－17：30

北門砂鍋魚頭

拍完城堡後，接著回市區吃北門砂鍋魚頭很剛好。這家的感覺是湯頭比較溫潤順口，不會太重鹹，所以就算天氣熱一點也還是喝得下去。砂鍋裡的白菜、豆腐、豆皮都吸滿湯汁，很有那種老派台味美食的魅力。魚肉份量也不少，只是刺偏多，吃的時候記得慢一點。

圖／FB北門砂鍋魚頭

當午晚餐都很滿足

不少人來嘉義會特別吃雞肉飯和砂鍋魚頭，兩種都排進二日遊裡，小編覺得很合理，也很有完整度。尤其像這種連假小旅行，本來就很適合把嘉義代表美食一次收齊。

北門砂鍋魚頭

地址：嘉義市東區忠孝路284－1號

電話：05－2782469

營業時間：15：00－20：30（周一公休）

嘉義公園

如果下午還有體力，小編很建議再排一站嘉義公園。這個公園不是那種單純走走而已的城市綠地，它的厲害之處在於，裡面藏了很多嘉義的重要歷史痕跡。你可以看到清代石碑、神社遺跡、射日塔、史蹟資料館，甚至還有和KANO有關的文化記憶，整個公園像把不同時代的嘉義疊在一起。

圖／台灣旅圖

穿越清代、日治到現代的城市時光

這裡的樹蔭很多，走起來不會有壓迫感，而且和嘉義樹木園相連，整體範圍很大，散步很舒服。如果是親子出遊，裡面也有兒童遊樂設施；如果你喜歡拍照，像神社遺跡、射日塔周邊、昭和感木造建築都很有畫面。對我來說，這裡很像這趟嘉義二日遊的「緩衝區」，不急著趕回家，而是再留一點時間給這座城市。

嘉義公園

地址：嘉義市東區啟明路264號

電話：05－2760054

營業時間：24小時營業

常見問題

二延平步道難走嗎？

不算太難。雖然有一些上坡與階梯，但步道不長，大部分旅客都能慢慢走完。建議穿防滑好走的鞋子會比較舒服。

歸樸森活露營區適合沒露營經驗的人嗎？

很適合。這裡屬於豪華露營型態，設備齊全、空間舒適，不需要自己準備太多東西，就能享受露營氛圍。

佐登妮絲城堡的門票價格是多少？

入園需購買門票，成人全票為 NT$200；65歲以上長者與12歲以上至大學以下學生 可享優惠票價NT$150，而12歲（含）以下兒童則可免費入園。門票可於現場購買，也能提前透過線上平台預訂，入園後還可使用附贈的抵用券於園區內折抵部分商品或餐飲消費，讓旅遊體驗更加彈性。

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