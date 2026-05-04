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紐西蘭冬日挑戰清單：經典高空彈跳、噴射快艇與湖畔星空露營

文／東南旅遊提供　圖／紐西蘭觀光局提供

紐西蘭的冬天，有一種動靜之間恰到好處的魅力。白天，你可以走入覆雪的峽谷與山徑，在冷冽空氣中體驗節奏明快的戶外活動；入夜之後，則轉身回到靜謐的湖畔，抬頭迎向純淨無光害的星空，讓思緒慢慢沉澱。這正是許多自由行旅客嚮往的節奏。而這份遠離喧囂、貼近風景的從容感受，正是冬季紐西蘭最令人著迷之處。

來到冒險之都皇后鎮（Queenstown），「沙特歐瓦河噴射快艇（Shotover Jet）」是許多人的必玩清單。在壯闊的沙特歐瓦峽谷（Shotover River Canyons）中，快艇貼著岩壁靈活穿梭，在狹窄的水道間展現高超的駕駛技巧。最特別的是瞬間360度的急速轉彎，在速度感與水花的帶動下，你能以不同的視角感受紐西蘭冬日的峽谷地形。

▲▼ 紐西蘭,冬季旅遊,皇后鎮,觀星,直飛,奧克蘭,東南旅遊。（圖／紐西蘭觀光局提供）

▲沙特歐瓦河噴射快艇是皇后鎮非常具代表性的戶外體驗。

同樣可以在皇后鎮近郊體驗的「卡瓦勞橋高空彈跳（Kawarau Bridge Bungy）」，則是勇氣的象徵。身為全球商業高空彈跳的發源地，這座橋見證了無數旅人的自我突破。在冬日清晨的冷空氣中，從43公尺高的橋面一躍而下，感受自由落體的快感，甚至可以選擇輕觸冰涼河水，為這趟旅程留下更難忘的回憶。

▲▼ 紐西蘭,冬季旅遊,皇后鎮,觀星,直飛,奧克蘭,東南旅遊。（圖／紐西蘭觀光局提供）

▲在高空彈跳的發源地突破自我，是許多旅人來到紐西蘭的經典行程。

結束了白天的活動，不妨往北來到哈威亞湖（Lake Hawea）。相較於鄰近熱鬧的瓦納卡（Wanaka），哈威亞湖顯得更加安靜純粹。由於冬季空氣清澈，是湖畔露營觀星的好時機。當夜幕降臨，在幾乎沒有光害的環境下，滿天星斗與銀河倒映在平靜的湖面上。這種與大自然相伴入眠的靜謐時光，是冬日旅行中非常難得的體驗。

▲▼ 紐西蘭,冬季旅遊,皇后鎮,觀星,直飛,奧克蘭,東南旅遊。（圖／紐西蘭觀光局提供）

▲冬季清澈的夜空，讓哈威亞湖成為觀察銀河的好地方。

一場高品質的冬日假期，不該浪費在漫長的轉機與等待。紐西蘭航空（Air New Zealand）提供台北唯一直飛奧克蘭（Auckland）的航班，讓你的假期從踏入機艙那一刻就開始享受舒適旅程。紐西蘭航空2026年以「經濟艙空中沙發」榮獲最新AirlineRatings.com「全球最佳經濟艙」殊榮；更長年入選「全球最安全航空」前十名。其深受好評的服務品質，包含「最佳豪華經濟艙」及「最佳機上餐飲」等多項肯定，讓飛行本身也成為旅行的一部分。

▲▼ 紐西蘭,冬季旅遊,皇后鎮,觀星,直飛,奧克蘭,東南旅遊。（圖／紐西蘭觀光局提供）

▲紐西蘭航空是台北唯一直飛奧克蘭的航空公司。

現在正是規劃這場冬日之旅的好時機。現在立刻透過東南旅遊官方網站訂購紐航機票，還可享有現折1,000元的專屬優惠。

▲▼ 紐西蘭,冬季旅遊,皇后鎮,觀星,直飛,奧克蘭,東南旅遊。（圖／紐西蘭觀光局提供）

▲紐西蘭航空連續多年榮獲最佳豪華經濟艙殊榮。

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