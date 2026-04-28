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爭鮮x線條小狗聯名活動4/28登場　絨毛盲盒等3款周邊分批上市

▲爭鮮x線條小狗聯名活動4/28登場。（圖／記者黃士原攝）

▲爭鮮x線條小狗聯名活動4/28登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

爭鮮攜手韓國超人氣療癒IP「線條小狗（Maltese）」，4月28日至6月8日推出聯名活動，除了3款限定餐點外，還有環保袋、絨毛公仔盲盒、冷水瓶限量周邊，加價99元至229元就能帶回家。

線條小狗是以簡單線條勾勒的白色馬爾濟斯「Maltese」與棕色黃金獵犬「小金毛」，兩隻小狗的呆萌表情與療癒互動，在社群掀起高討論熱潮，是近年話題度居高不下的超人氣IP，這次與爭鮮推出聯名合作，除了限定餐點外，還有3款周邊與主題店。

▲爭鮮x線條小狗聯名活動4/28登場。（圖／記者黃士原攝）

▲3款聯名餐點送插卡。（圖／記者黃士原攝）

聯名限定餐點共有3款，「小狗貼貼炙燒拼」集結和牛與鰈魚邊鰭雙重美味，搭配蒜香炙燒香氣層層堆疊，海陸雙拼一口滿足；「小小狗愛明太鮭」以鱈明太子結合新鮮鮭魚，鹹香濃郁、海味滿滿；而「小金毛吃漢堡排」則以蒜香漢堡排搭配起士與奶油乳酪醬。每道餐點皆附贈線條小狗限定插卡。

▲爭鮮x線條小狗聯名活動4/28登場。（圖／記者黃士原攝）

▲環保袋。（圖／記者黃士原攝）

▲爭鮮x線條小狗聯名活動4/28登場。（圖／記者黃士原攝）

▲絨毛公仔盲盒有6款。（圖／記者黃士原攝）

▲爭鮮x線條小狗聯名活動4/28登場。（圖／記者黃士原攝）

▲冷水瓶。（圖／記者黃士原攝）

3款周邊則是環保袋、絨毛公仔盲盒、冷水瓶，凡加入爭鮮APP會員，且於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元，即可購買1個線條小狗聯名系列商品；單筆消費滿400元即可購買2個。4月28日首先登場的是環保袋，加購價99元。

5月12日接力登場的是絨毛公仔盲盒，款式共有6種，兩隻小狗變身為稻荷壽司、鮮蝦與茶碗蒸等造型，加購價229元；冷水瓶則在5月19日上市，加購價129元。

爭鮮同步於全台打造8間期間限定聯名主題店，從門口、牆面到用餐空間全面換上線條小狗設計，無論是與Maltese合影，還是和小金毛一起入鏡，每個角落都超好拍。

▲COLD STONE攜手吉伊卡哇推出第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

另外，COLD STONE（酷聖石）聯名吉伊卡哇第2波活動6月4日截止，期間推出兩款冰品，「戀戀長崎蛋糕」將冰淇淋做成長崎蜂蜜蛋糕風味，再加入蜂蜜蛋糕、酥脆餅乾及小麻糬，再搭配吉伊卡哇造型湯匙。「珍愛阿薩姆」則以阿薩姆茶歐蕾冰淇淋拌入紅茶酥餅及海綿蛋糕，再淋上黑糖珍珠，並搭配小八貓造型湯匙。

關鍵字： 美食雲 爭鮮 線條小狗

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