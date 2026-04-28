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東京近郊「療癒系樹屋」開訂　還有北歐風帳篷、百年古宅

▲日本千葉和心村。（圖／和心村提供）

▲日本千葉和心村距離東京約1小時車程。（圖／和心村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

距離東京約1小時車程的千葉縣富津市，隱身一座森林型旅宿「和心村 Washinmura」。園區由來自台灣的經營者林毅祥打造，以「在森林中生活」為核心，結合永續建築、動物共生與自然療癒概念，成為東京近郊慢旅的新選擇。

和心村主打多元住宿型態，包括以CLT（交叉層壓木材）蓋成的樹屋、超過200年的日式古民家，以及北歐風格帳篷。

▲日本千葉和心村。（圖／和心村提供）

▲豪華露營始祖Nordisk Asgard北歐帳篷。

其中，CLT樹屋被視為代表性亮點，強調木構建築的保溫與隔音特性，並以大片窗景引入森林景致；古民家則保留傳統生活空間，呈現日本鄉村日常；帳篷則選用Nordisk Asgard北歐帳篷，目前共有兩棟。園區同時也收養貓咪、狗與山羊，牠們自在穿梭林間，旅客可在不打擾的距離下與動物互動。

▲日本千葉和心村。（圖／和心村提供）

▲和心村宣稱擁有世界第一座CLT樹屋。

和心村村長TK林毅祥表示，目前約9成旅客為日本在地客，並以口碑與回訪為主要客源，回訪率約達5成，長期被視為「日本人才知道」的近郊祕境。隨著社群平台上分享森林生活與動物互動畫面逐漸增加，該地也開始受到國際旅客關注，成為尚未高度觀光化、但具潛力的新型態住宿據點。

▲日本千葉和心村。（圖／和心村提供）

▲隨著國際能見度提升，和心村近期開放線上預訂，並推出結合住宿、餐食與接送的套裝體驗。

隨著國際能見度提升，和心村近期開放線上預訂，並推出結合住宿、餐食與接送的套裝體驗，主打小團與客製化行程，降低語言與交通門檻。業者5月31日前同步推出抽獎活動，中獎者可攜三位親友走進日本杉木林秘境，從抵達東京後，即有專車接送與中文管家全程陪同，三天兩夜的行程總價達16萬8千元。

▲東日本山形銀山溫泉,JR東日本 秋田新幹線。（圖／KKday提供）

▲JR東日本秋田新幹線。（圖／JR東日本提供）

另外，旅遊電商平台KKday今（28日）宣布攜手JR東日本深化合作，青森、岩手、輕井澤、金澤、山形與福島等地路線均可透過平台預訂，並推出更多結合鐵道交通與在地體驗的旅遊產品，提升旅客自由度和便利性。

▲東日本山形銀山溫泉,JR東日本 秋田新幹線。（圖／KKday提供）

▲東日本山形銀山溫泉。（圖／KKday提供）

JR東日本為日本最大鐵道公司之一，路網涵蓋東京、東北與甲信越地區，包含山手線、東北新幹線等重要路線，並延伸至車站商場與飯店等多元服務。KKday目前已上架「JR東日本鐵路周遊券」與「JR東京廣域周遊券」等產品，讓旅客可於出發前完成交通規劃，甚至預訂指定車次與座位，省去過往需在當地購票與安排行程的繁瑣流程。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 東京旅遊 千葉縣旅遊 和心村 Washinmura CLT樹屋

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