線上旅展開跑　「99元盲盒」入手澎湖雙人機票、香港自由行

▲2026為極光大爆發的最後一年，業者預期如冰島極光船等行程，將持續熱銷。（圖／雄獅旅遊提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

雄獅旅遊2026線上旅展即日起開跑，活動期間每周一上午11點推出99元限量「盲盒」，有機會入手澎湖雙人機票、香港自由行或淡水蘊泉庄住宿。

▲雄獅線上旅展主打「澎湖花火節」行程，加碼贈送專屬VIP席位，免卡位就能輕鬆飽覽絢麗煙火。



雄獅觀察，今年旅展買氣可望較去年成長一成，受暑假親子需求帶動，日本、韓國主題樂園與東南亞度假產品熱銷；同時因機票價格上漲，旅客提前規劃長假的趨勢明顯，帶動「歐洲避暑」與「紐澳跨年」等長線超早鳥商品異軍突起。國旅則以花東鐵道旅遊與離島花火節最受青睞。

產品方面，日本主打迪士尼住宿與特色列車，韓國結合遊艇夜景與五星飯店，預購可折2,000元；東南亞鎖定親子客群，推出馬新樂高主題與峴港煙火節行程；港澳則主打高端自由行，2飯店享免費升等房型與延遲退房禮遇。

▲雄獅線上旅展長線最高現折逾2.5萬，「紐約跨年萬豪2晚9日」保證入住時代廣場萬豪酒店，帶旅客迎接2027新年。



長線旅遊同步祭出優惠，歐洲團體最高折逾2.5萬元，並延伸至極光與景觀列車產品；美加主打紐約跨年入住時代廣場飯店，紐澳則聚焦避暑與跨年煙火體驗。

▲「鳴日號」推出全新「兩天一夜輕奢版」振興花蓮專案，主打入住五星飯店與深度探索光復鄉，暑假期間加碼開行。



國旅部分，花東行程每人3,999元起，澎湖花火節加贈VIP席；鐵道旅遊由「鳴日號」推出2天1夜輕奢行程，每人11,900元起。另嘉義藝術節帶動旅遊熱度，也推出499元起一日遊產品。

另外，於每周二、周三及周六推出機票專屬折扣碼，持指定信用卡最高再折1,000元；票券輸入「TTE300」享滿3,000折300，訂房輸入「TTEHTL450」享滿6,000折450元。

▲網美咖啡廳「WAVEON COFFEE」飽覽大海美景。（圖／東南旅遊提供，下同）

母親節將至，東南旅遊則觀察，近4成台灣民眾選擇以帶父母出國旅遊取代送禮，顯示「陪伴旅遊」需求升溫。業者以此為核心規劃多元行程，透過貼心規劃與多元行程設計，減輕旅客準備行程的負擔。

▲「巨濟島&海金剛」欣賞大自然鬼斧神工。



以初夏為例，氣候宜人的韓國正適合旅遊，可走訪首爾、釜山及慶州等城市。行程安排前往被視為度假秘境的巨濟島，感受自然療癒氛圍；或造訪UNESCO世界文化遺產良洞民俗村，體驗傳統韓屋與宗族文化，也能漫步月精橋與皇理團路，感受古都歷史與現代交織的風貌。

▲韓國三大古宮夜景聖地「東宮與月池」。



夜間則推薦欣賞東宮與月池夜景，新羅時期風格的木造建築，在燈光與水面倒影交織下展現靜謐之美，適合親子或家人一同悠閒散步。