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彰化虎山巖「30萬株金針花」盛開　母親節前後迎最佳花況

▲彰化花壇虎山巖超過20萬朵金針花盛開。（圖／參山處提供）

▲受近期春雨帶動，彰化花壇虎山巖金針花盛開，目前花況約7-8成。（圖／參山處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

免赴花東，彰化虎山巖金針花盛開了！交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，受近期春雨帶動，花況將持續升溫，預估五一連假與母親節期間可望迎來最佳觀賞期，人潮也有機會突破去年的20萬人次。

▲彰化花壇虎山巖超過20萬朵金針花盛開。（圖／參山處提供）

▲虎山巖種植的金針花為「台東7號」品種，具有一年兩次開花的特性，花期可延續至7月中旬。（圖／參山處提供）

隨著賞花人潮陸續湧入，參山處與虎山巖寺管委會今（28日）啟動金針花季記者會，正式宣告今年花季登場。參山處長曹忠猷指出，虎山巖種植的金針花為「台東7號」品種，具有一年兩次開花的特性，花期可一路延續至7月中旬，其中母親節前後為最佳賞花時段。

▲彰化花壇虎山巖超過20萬朵金針花盛開。（圖／參山處提供）

▲花季邁入第9年，種植規模也從最初約3萬株擴增至目前30多萬株。（圖／參山處提供）

花季邁入第9年，種植規模也從最初約3萬株擴增至目前30多萬株，參山處說，目前約有逾25萬株已盛開、約綻放7-8成，大片金黃花海與山景交織，蔚為台灣西半部指標性的賞花景點之一。

金針花在傳統文化中又稱「萱草」，象徵母親之花。結束後，還可順遊彰化扇形車庫、八卦山大佛及天空步道等熱門景點，規劃一日小旅行，為節慶增添豐富度。

▲彰化花壇虎山巖超過20萬朵金針花盛開。（圖／參山處提供）

▲虎山巖金針花預估在母親節前後進入最佳觀賞期。（圖／參山處提供）

另外，嘉義竹崎「阿拉伯粉紅村」近期也迎來金針花綻放，放眼望去，整片約3萬株金針花海鋪蓋草坡，畫面相當療癒，5月的周末還加碼音樂會和DIY體驗，為花季增添趣味元素。

關鍵字： 彰化旅遊 賞花旅遊 虎山巖 金針花 花壇旅遊 花海旅遊

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