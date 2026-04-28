ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

A5和牛肋條特價198元　燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕

▲A5和牛肋條開幕優惠198元　燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕。（圖／豊漁餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

隨著單身經濟崛起，以初魚鐵板燒起家的豊漁餐飲集團，推出全新品牌「和庵燒肉株式會社」，今日正式進駐新光三越台北信義新天地A4，下班後一個人也能從容享用燒肉的美食，套餐最低398元，可同時品嚐多種A5和牛部位的拼盤套餐，也不用千元。慶祝開幕，單盤A5和牛肋條特價198元。

▲燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」座位。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」座位。（圖／豊漁餐飲集團提供）

豊漁餐飲集團總經理蕭伊雲表示，近年隨生活型態轉變，「一人用餐」已逐漸成為都會日常的縮影。單身經濟與個人化消費需求持續擴張，如何讓「獨食」也能兼顧品質與儀式感，成為品牌規劃的重點。「和庵燒肉株式會社」因此以個人燒肉為核心，讓頂級和牛的享受從聚餐場合延伸至日常，下班後不必揪伴，一個人也能從容放鬆、好好犒賞自己。

▲A5和牛肋條開幕優惠198元　燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲油花豐潤的牛肋條。（圖／豊漁餐飲集團提供）

集團營運長黃永凱進一步指出，本月初於台中漢神洲際購物廣場開幕的「和庵精肉舖」，導入日本職人分切技術，引導消費者感受不同部位的風味差異。此次和庵燒肉延續相同理念，每日精選3至5種和牛部位以拼盤形式呈現，讓顧客在一份套餐中即可領略各異的油花紋理與口感層次，完整體驗A5和牛的多元魅力。

12席的板前座位，和庵融入北海道成吉思汗燒肉技法，用炭火直烤讓和牛油脂緩緩釋放，圍置鍋邊的蔬菜，也在滴落的肉脂與炭火餘溫的雙重薰陶，為整體增添風味。

▲A5和牛肋條開幕優惠198元　燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲和庵選用的益活雞腿排，通過CSSA無抗飼養完整供應鏈驗證。（圖／豊漁餐飲集團提供）

和庵目前主打兩款套餐，對應不同饕客的口味喜好。「益活雞腿排套餐」（398元），選用大成益活雞，以炭火直烤呈現外酥內嫩的純粹本味；「A5和牛拼盤套餐」（698元）匯聚多種頂級部位，從細密油花的霜降到富含嚼勁的厚切，每一片各有其風味特色。

兩款套餐均附白飯、湯品與飲料無限供應，若意猶未盡，A5和牛拼盤也提供單點服務，加價248元就能再來一份。此外，酸爽開胃的韓式泡菜、清新解膩的自製紫蘇蘿蔔，以及沁涼暢快的朝日Asahi Super Dry生啤酒，皆可依個人喜好單點選配。

和庵今日正式開幕，同時推出限定優惠，人氣單品「蔥鹽和牛肋條」100g僅需198元。

▲品都串燒插旗汐止。（圖／資料照）

另外，創立於台北市延吉街的「品都串燒」因現點現烤、又具高CP值，有台北東區最強串燒美譽，雖然創始店已歇業，但後來搬遷到捷運國父紀念館附近，近年除拓展到板橋、新莊與基隆外，業者日前再宣布插旗汐止，暫定5月中旬開幕。

品都串燒餐點，可分成經典、肉品、蔬菜跟飲料／啤酒類，且價格完全是路邊攤價格，老闆堅持用炭火來烤肉，因為炭火烤真的會比較香，而且是現點現烤。插旗汐止消息傳出，也引起網友熱議，有人說「太好了，不用跑台北基隆」、「改天來試試」。

關鍵字： 美食雲 燒肉美食 和庵燒肉株式會社

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

推薦閱讀

初遊澎湖必存「三天兩夜」行程表！

初遊澎湖必存「三天兩夜」行程表！

線上旅展開跑　「99元盲盒」入手機票

線上旅展開跑　「99元盲盒」入手機票

行動電源新規定上路

行動電源新規定上路

宜蘭復興路30年低調老麵攤！

宜蘭復興路30年低調老麵攤！

彰化虎山巖金針花「母親節前後最美」

彰化虎山巖金針花「母親節前後最美」

限量旅展門票　新聞雲APP輕鬆領取

限量旅展門票　新聞雲APP輕鬆領取

燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕

燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕

台北市區2公園可賞螢火蟲　志工揭每晚20分鐘「數量達高峰」

台北市區2公園可賞螢火蟲　志工揭每晚20分鐘「數量達高峰」

朵頤牛排4家新分店5月接力登場

朵頤牛排4家新分店5月接力登場

桃園南門市場50年濃郁系米粉湯！

桃園南門市場50年濃郁系米粉湯！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

台北市區2公園可賞螢火蟲　志工揭每晚20分鐘「數量達高峰」

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

烤狀猿新門市地點曝光

水源市場最會排隊的便當店！

基隆「望幽谷海景步道」回歸

新北10處「五月雪景點」健行兼賞花

沖繩必住3間奢華酒店　還能玩海上拖曳傘

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

再睡5分鐘「加1元多1杯」！國際珍奶節優惠　迷客夏送免費加料券

熱門行程

最新新聞更多

初遊澎湖必存「三天兩夜」行程表！

線上旅展開跑　「99元盲盒」入手機票

行動電源新規定上路

宜蘭復興路30年低調老麵攤！

彰化虎山巖金針花「母親節前後最美」

限量旅展門票　新聞雲APP輕鬆領取

燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕

台北市區2公園可賞螢火蟲　志工揭每晚20分鐘「數量達高峰」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366