A5和牛肋條特價198元　燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕

▲燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」今開幕。（圖／豊漁餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

隨著單身經濟崛起，以初魚鐵板燒起家的豊漁餐飲集團，推出全新品牌「和庵燒肉株式會社」，今日正式進駐新光三越台北信義新天地A4，下班後一個人也能從容享用燒肉的美食，套餐最低398元，可同時品嚐多種A5和牛部位的拼盤套餐，也不用千元。慶祝開幕，單盤A5和牛肋條特價198元。

▲燒肉新品牌「和庵燒肉株式會社」座位。（圖／豊漁餐飲集團提供）

豊漁餐飲集團總經理蕭伊雲表示，近年隨生活型態轉變，「一人用餐」已逐漸成為都會日常的縮影。單身經濟與個人化消費需求持續擴張，如何讓「獨食」也能兼顧品質與儀式感，成為品牌規劃的重點。「和庵燒肉株式會社」因此以個人燒肉為核心，讓頂級和牛的享受從聚餐場合延伸至日常，下班後不必揪伴，一個人也能從容放鬆、好好犒賞自己。

▲油花豐潤的牛肋條。（圖／豊漁餐飲集團提供）

集團營運長黃永凱進一步指出，本月初於台中漢神洲際購物廣場開幕的「和庵精肉舖」，導入日本職人分切技術，引導消費者感受不同部位的風味差異。此次和庵燒肉延續相同理念，每日精選3至5種和牛部位以拼盤形式呈現，讓顧客在一份套餐中即可領略各異的油花紋理與口感層次，完整體驗A5和牛的多元魅力。

12席的板前座位，和庵融入北海道成吉思汗燒肉技法，用炭火直烤讓和牛油脂緩緩釋放，圍置鍋邊的蔬菜，也在滴落的肉脂與炭火餘溫的雙重薰陶，為整體增添風味。

▲和庵選用的益活雞腿排，通過CSSA無抗飼養完整供應鏈驗證。（圖／豊漁餐飲集團提供）

和庵目前主打兩款套餐，對應不同饕客的口味喜好。「益活雞腿排套餐」（398元），選用大成益活雞，以炭火直烤呈現外酥內嫩的純粹本味；「A5和牛拼盤套餐」（698元）匯聚多種頂級部位，從細密油花的霜降到富含嚼勁的厚切，每一片各有其風味特色。

兩款套餐均附白飯、湯品與飲料無限供應，若意猶未盡，A5和牛拼盤也提供單點服務，加價248元就能再來一份。此外，酸爽開胃的韓式泡菜、清新解膩的自製紫蘇蘿蔔，以及沁涼暢快的朝日Asahi Super Dry生啤酒，皆可依個人喜好單點選配。

和庵今日正式開幕，同時推出限定優惠，人氣單品「蔥鹽和牛肋條」100g僅需198元。

▲品都串燒插旗汐止。（圖／資料照）

另外，創立於台北市延吉街的「品都串燒」因現點現烤、又具高CP值，有台北東區最強串燒美譽，雖然創始店已歇業，但後來搬遷到捷運國父紀念館附近，近年除拓展到板橋、新莊與基隆外，業者日前再宣布插旗汐止，暫定5月中旬開幕。

品都串燒餐點，可分成經典、肉品、蔬菜跟飲料／啤酒類，且價格完全是路邊攤價格，老闆堅持用炭火來烤肉，因為炭火烤真的會比較香，而且是現點現烤。插旗汐止消息傳出，也引起網友熱議，有人說「太好了，不用跑台北基隆」、「改天來試試」。