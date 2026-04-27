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2026龍岡米干節首創戶外劇場《美味當家》　帶領觀眾穿越時光感受濃厚龍岡人情

2026龍岡米干節首創戶外劇場《美味當家》 帶領觀眾穿越時光感受濃厚龍岡人情（圖／桃園市政府提供）

▲龍岡米干節戶外劇場《美味當家》合影。

圖、文／桃園市政府提供

由桃園市政府主辦的「2026龍岡米干節」，今年別開生面推出戶外劇場《美味當家》，於4月25日(星期六)、4月26日(星期日)與5月1日(星期五)、5月2日(星期六)晚間在龍岡大操場天幕球場下熱鬧演出。本次由王偉忠領軍、金星文創製作，由金鐘影后范瑞君、實力派演員湯志偉，以及吳怡霈、周定緯、那祈、新生代相聲演員宋明翰與吳思偉共同演繹。觀眾可以在廣闊的天幕下、沉浸於橫跨六十年的龍岡，親身體驗眷村濃濃人情味。

龍岡作為全臺眷村密度最高、最具異域色彩的地區，一方面承載來自滇緬泰金三角的「雲南反共救國軍」在絕境中求生存的深刻歷史、也傳承了來自大江南北軍人與眷屬的生活文化。市府將在地特色統整推出《美味當家》，期盼透過在米干店與雜貨店長大的女孩，講述龍岡地區傳承的文化故事，雖然老村子拆了，但透過街頭巷尾的米干店，以及豐富的飲食文化，讓龍岡成為「沒有村子的眷村」。

2026龍岡米干節首創戶外劇場《美味當家》 帶領觀眾穿越時光感受濃厚龍岡人情（圖／桃園市政府提供）

▲龍岡大操場公演的《美味當家》，滿場觀眾氣氛熱烈。

2026龍岡米干節首創戶外劇場《美味當家》 帶領觀眾穿越時光感受濃厚龍岡人情（圖／桃園市政府提供）

▲《美味當家》仿效當年龍岡的忠貞、中正、貿易七村的過年習俗，帶動全場觀眾大玩「拋」骰子。

為厚植本劇創作基礎並豐富演出內容，本案於演前展開深入且廣泛的田野調查，蒐集龍岡地區豐富多元的生活史，內容涵蓋龍岡獨特的「異域」文化背景、陸軍體系與士官學校，及在地婦女曾投入「客廳即工廠」的生產模式，使龍岡成為臺灣皮鞋加工產業的重要據點。上述珍貴素材皆轉譯進劇本之中，不僅真實呈現地方發展歷程，更引領觀眾認識龍岡由艱困走向繁榮的時代變遷，讓觀眾深刻體會上一代的生活樣貌與歷久彌新的濃厚人情味。

2026龍岡米干節首創戶外劇場《美味當家》 帶領觀眾穿越時光感受濃厚龍岡人情（圖／桃園市政府提供）

▲《美味當家》劇中歌曲運用雲南打歌旋律與民歌為元素，編織出既熟悉又好聽的歌曲。

2026龍岡米干節首創戶外劇場《美味當家》 帶領觀眾穿越時光感受濃厚龍岡人情（圖／桃園市政府提供）

《美味當家》演出現場融合戲劇、音樂與舞蹈元素，營造熱鬧歡騰的觀演氛圍；觀眾更可隨著節奏起身，與演員一同共舞雲南打歌，沉浸於充滿異域風情的互動體驗。誠摯邀請全國民眾於四月底至五月初蒞臨桃園龍岡大操場，在戲劇張力、舞蹈律動與動人歌聲交織之中，細細品味蘊藏於骨頭湯裡的「老村子精神」。

關鍵字： 2026龍岡米干節 美味當家 桃園 眷村

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