基隆「潮境智能海洋館」5/4起閉館整修　餐廳、戶外公園照常開放

▲基隆「潮境智能海洋館」將於5月4日起閉館整修。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

基隆潮境智能海洋館將封館整修！國立海洋科技博物館宣布，潮境智能海洋館自5月4日起至6月30日進行電梯全面更換工程，預計於7月1日重新開館。館方表示，此次休館主要為提升整體安全性與參觀動線品質，雖短期暫停開放，但其餘展館、餐廳與戶外空間仍正常營運，勞動節期間也可把握最後機會參觀。

▲潮境智能館2022年開幕以來深受大眾喜愛。（圖／記者彭懷玉攝）



海科館館長王明源表示，潮境智能館2022年開幕以來深受大眾喜愛，但由於原有潮境南棟電梯已使用17年，且因鄰近海邊，機械組件極易受海風鹽分耗損，為確保遊客進出動線順暢，並落實最高規格的安全標準，決定利用此期間暫時休館。

▲潮境智能館主題館將封閉2個月整修。（圖／海科館提供）



海科館指出，此次不僅是設備更新，更同步優化垂直動線，新電梯未來將提供更穩定的運行效能，對行動不便者及親子族群更加友善，預計暑假以全新面貌迎賓。

▲連通空橋及築間等人氣餐廳均正常營業。（圖／記者彭懷玉攝）



館方也強調，休館僅限潮境智能海洋館本館，園區內其他展館、戶外公園、連通空橋，以及B區商店與餐廳皆維持正常開放，包含築間幸福鍋物、燒肉Smile、小隱茶庵、咖央等人氣餐廳及咖啡廳。

▲海洋科學廳維持開放。（圖／海科館提供）



此外，海科館目前展出的《海洋未來式》特展將進入最後展期，並於5月1日至5月2日推出壓軸活動「最終倒數48小時」劇場導覽。本次邀請曾加入太陽劇團的舞者張逸軍擔任導演，攜手原班表演團隊，將展場轉化為沉浸式劇場空間，透過「打破第四道牆」的演出形式，讓「北火熊」、「座頭鯨」、「北極熊」及「綠蠵龜」等展覽角色走出展板，與觀眾近距離互動，重新詮釋海洋議題。

▲▼《最終倒數48小時》透過「沉浸式共演」讓民眾與特展角色近距離互動。（圖／海科館提供）



海科館表示，希望透過表演藝術讓知識更具生命力，將原本抽象的科學概念轉化為可感知的體驗，引導民眾思考人與海洋共生的未來。該活動採預約制，每日規劃4個場次、每場約60分鐘。

5月1日至5月3日期間，海科館同步推出「單一場館全票半價」優惠，民眾不妨把握潮境智能海洋館休館前，一併走訪兩處展館，並體驗期間限定的沉浸式劇場導覽。