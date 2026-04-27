40間飯店客房化身展間　「承億亞灣藝術節」5月登場

▲客房化身為藝術展間，圖為歷屆照片。（圖／承藝術提供）



記者林育綾／綜合報導

「2026承億亞灣藝術節」將於5月15日至5月17日於承億酒店登場，今年將40間客房作為展間，打造沉浸式展出，6大亮點包括飯店藝術博覽會、特邀藝術家作品展、繪本新書發表會、珠寶藝術品拍賣晚宴等活動，聚集超過百位藝術家，展出逾千件作品。

▲今年擴大規模，將40間客房作為展間，打造沉浸式展出。（圖／承藝術提供）



「2026承億亞灣藝術節」由高雄承億酒店攜手承億集團旗下藝術公司「承藝術」共同主辦，此屆以「藝術，正在進場」為核心命題，延續2022、2023亞洲插畫藝術博覽會的創作能量，並承接2024年轉型為城市型藝術節的策展經驗，擴展藝術與城市、產業與生活間的交會關係。

亮點1：飯店藝術博覽會，40間客房沉浸式展出

今年「飯店藝術博覽會」展會規模全面升級，橫跨承億酒店1樓、7樓、14樓、15樓及25樓空間，共打造40間展間，還有兩大公眾特別展區，匯集超過百位藝術家，展出逾千件作品，其中新銳藝術家佔比超過半數。

▲台灣藝術家黃馨以「她的城市」為題，透過女性凝視視角策劃個展。（圖／承藝術提供）

策展內容涵蓋「亞洲當代藝廊」、「我的藝Ｚ主場」兩大專題展覽，以及「國際當代」、「女性｜凝視」兩大公眾展區，從不同視角呈現當代藝術的多元樣貌。

▲國際藝術家戴明德，將在2026承億亞灣藝術節策劃雙展區。（圖／承藝術提供）

亮點2：特邀藝術家作品展，聚焦代表性創作者

此次邀請多位國際與台灣創作者參與，包括來自西班牙、長年旅居台灣的藝術家薩爾瓦多・馬可（Salvador Marco），將於公眾展區呈現攝影雕塑展；當代藝術家戴明德於25樓公眾展區、14樓展間雙點展出；台灣藝術家黃馨則以「她的城市」為題策劃個展。

▲拍賣焦點亦有稀世珠寶、古董瓷器與鐘錶。（圖／承藝術提供）

亮點3：珠寶藝術品拍賣晚宴，結合收藏與社交

除了展覽，亦結合藝術市場，繼2024年合作後再次攜手台北拍賣公司「侏羅紀集團」旗下「藏逸拍賣」，舉辦「藏逸拍賣・高雄承億專場」，將於5月16日於27樓BAR KAO登場，展出包含畢卡索畫作及董陽孜書法作品等藝術品，並呈現稀世珠寶、古董瓷器與鐘錶等拍賣品，成為市場關注焦點。

▲承億亞灣藝術節歷屆照片。（圖／承藝術提供）

亮點4：繪本新書發表會，連結出版與內容產業

承億酒店7樓「承風書店」，將於5月17日舉辦台文歌仔戲繪本《鳳凰變．東寧怨》首場簽書會，該書改編自王友輝教授以鄭氏憂鬱為背景創作的金獎劇《鳳凰變》，由金鼎獎得主周見信重新改寫為圖像敘述形式，為該繪本首次公開亮相。

亮點5：風味飲品快閃計畫

在跨界體驗方面，攜手漢方茶飲品牌「小仙島」與酒商品牌「惟中酒業」推出期間限定快閃活動，其中「小仙島」於承億酒店1樓設立快閃據點，推出限定款「洛芳茶」；「惟中酒業」則於25樓大廳規劃向西班牙藝術家Juan Ripolles致敬的酒款及藝術周邊。

▲同時規劃義賣展。（圖／承藝術提供）

亮點6：慈善義賣油畫展

同時規劃「R1514慈善義賣油畫展展間」，由IDEAS Taiwan愛迪思台灣及多所學校家長共同策劃，匯集百幅作品，作品銷售所得將捐贈予台灣防止虐待動物協會（TAIWAN SPCA）、社團法人高雄市唐氏症歡喜協會，讓藝術結合公益行動。

承億酒店「2026承億亞灣藝術節」

▍貴賓預展時間：5月15日（五）12:00－15:00

▍公眾開放時間：

5月15日（五）15:00－20:00

5月16日（六）12:00－20:00

5月17日（日）12:00－20:00

▍地點：承億酒店1／7／14／15／25F（高雄市前鎮區林森四路189號）

▍入場方式：公眾展區1、7、25F；14、15F憑票入場