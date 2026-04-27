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5月壽星勞動節連假免費玩六福村　穿粉紅色「489元遊小人國」

▲六福村主題遊樂園5月1日至5月3日連假期間主打「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大方案。（圖／業者提供）

▲六福村5月1日至5月3日推出「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大優惠方案。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接五一勞動節連假，六福村主題遊樂園推出「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大方案，最低0元即可入園暢玩。指定日期玩小人國，穿粉紅色享489元優惠。

六福村五月優惠活動中，壽星免費活動最吸睛，5月出生的民眾，活動期間出示證件即可免費入園，同行親友最多4人享799元優惠票。 

▲六福村主題遊樂園5月1日至5月3日連假期間主打「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大方案。（圖／業者提供）

▲五一連假期間凡穿著紅、粉紅、桃紅等色系上衣至六福村主題遊樂園，即可享599元入園。（圖／業者提供）

此外，園方也推出結合穿搭趣味的「色彩解碼」優惠。遊客只要於入園當天穿著紅色系上衣（含紅、粉紅、桃紅等，整體比例達80%以上），即可以599元入園，同行親友最多4人同樣享799元票價。

同時，六福村祭出「桃竹鄉親優惠」，凡設籍桃園、新竹地區，或身分證字號含H、J、O者，皆可享599元入園價，同行親友最多4人享799元優惠。

▲六福村主題遊樂園5月1日至5月3日連假期間主打「壽星免費、色彩穿搭、在地回饋」三大方案。（圖／業者提供）

▲六福村於五一連假期間推出「5月壽星免費」入園優惠。（圖／業者提供）

業者提醒，活動期間為5月1日至5月3日，優惠方案需於現場購票並主動告知參與，且須出示符合資格之證件或條件方可適用，並不得與其他優惠併用。詳細活動內容以官方公告為準。

另外，小人國推出「溫馨五月愛∞」活動，於5月1日、2日、3日、9日、10日、16日、17日、24日、31日推出雙人520元入園優惠，平均每人不到300元。

小人國3大主題優惠方案中，包括「媽媽咪呀520」由18歲以上女性搭配1名12歲以下孩童享520元優惠；穿著粉紅色上衣（占比80%以上）入園可享489元票價；出示皮克敏Pikmin Bloom動態遊戲畫面，現場購票也只要498元。此外，入園後完成1萬步挑戰，還可獲得小禮物，增加互動樂趣。

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西六福村 六福村 樂園旅遊 桃園旅遊 小人國

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