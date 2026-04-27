基隆「望幽谷海景步道」回歸　碉堡賞夕陽、野百合美到5月底

▲封閉逾一年的望幽谷步道，已於今年2月整修完成重新開放。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／基隆報導

基隆人氣景點回歸！因颱風與地震影響，封閉逾一年的望幽谷步道，已於今年2月重新開放。遊客可自東側65高地入口沿白色階梯一路向下至觀海平台，傍晚時分橘紅夕陽緩緩沒入山海之間，氛圍迷人；每逢春末初夏，沿途野百合綻放，更為景致增添浪漫氣息。

▲遊客可自東側65高地入口，沿白色階梯一路向下至觀海平台。（圖／記者彭懷玉攝）



位於八斗子的望幽谷海景步道，坐擁太平洋、漁港景致，還能看見遠方的基隆嶼，長年深受民眾喜愛。不過2024年受山坨兒颱風及0403花蓮地震接連影響，部分路段發生土石崩落，主管單位海科館自2024年11月起封閉整修，並於今年2月全面完工。目前園區開放東側（65高地／白色階梯入口）與西側（油庫側）兩處進出，民眾可重新走訪這條山海步道。

▲▼可一睹懸崖峭壁，海蝕平台、豆腐岩遍布海灘。（圖／記者彭懷玉攝）



沿白色階梯往下行，可見步道典型的V型山谷地形，兩側山坡向中間匯聚並延伸至海岸線，視野開闊。繼續前行，映入眼簾的是高聳的懸崖峭壁，海蝕平台、豆腐岩遍布海灘，靜靜望著浪花拍打岸邊，彷彿所有煩憂都能隨風而逝，因此又被稱作「忘憂谷」。

▲▼望幽谷也是夕陽秘境；坐在碉堡上欣賞夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）



沿環山路前行，可見碉堡上聚集不少遊客等待夕陽西下。當夕陽逐漸沉入山際，入夜後海面點點漁火亮起，與濱海公路燈光交織，展現截然不同的靜謐夜景。

▲春季正值野百合盛開期，海科館表示，依往年觀察花期多至5月底。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，春季正值野百合盛開期，海科館表示，依往年觀察花期多至5月底，想同時賞花與觀海的民眾可要把握時間前往。

▲基隆嶼也已開放登島至10月。（圖／記者彭懷玉攝）



提醒民眾，步道沿線遮蔽較少，建議做好防曬與防風措施，並攜帶防蚊用品。交通方面，開車族可停放於65高地停車場，採計次收費，平日50元、假日100元，公廁設於入口處。

另外，潮境智能海洋館因進行電梯更新工程，將自5月4日至6月30日暫停開放，預計7月1日重新開館。