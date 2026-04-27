ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

基隆「望幽谷海景步道」回歸　碉堡賞夕陽、野百合美到5月底

▲基隆八斗子望幽谷海景步道,望幽谷步道,忘憂谷步道,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲封閉逾一年的望幽谷步道，已於今年2月整修完成重新開放。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／基隆報導

基隆人氣景點回歸！因颱風與地震影響，封閉逾一年的望幽谷步道，已於今年2月重新開放。遊客可自東側65高地入口沿白色階梯一路向下至觀海平台，傍晚時分橘紅夕陽緩緩沒入山海之間，氛圍迷人；每逢春末初夏，沿途野百合綻放，更為景致增添浪漫氣息。

▲基隆八斗子望幽谷海景步道,望幽谷步道,忘憂谷步道,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲遊客可自東側65高地入口，沿白色階梯一路向下至觀海平台。（圖／記者彭懷玉攝）

位於八斗子的望幽谷海景步道，坐擁太平洋、漁港景致，還能看見遠方的基隆嶼，長年深受民眾喜愛。不過2024年受山坨兒颱風及0403花蓮地震接連影響，部分路段發生土石崩落，主管單位海科館自2024年11月起封閉整修，並於今年2月全面完工。目前園區開放東側（65高地／白色階梯入口）與西側（油庫側）兩處進出，民眾可重新走訪這條山海步道。

▲基隆八斗子望幽谷海景步道,望幽谷步道,忘憂谷步道,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼可一睹懸崖峭壁，海蝕平台、豆腐岩遍布海灘。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆八斗子望幽谷海景步道,望幽谷步道,忘憂谷步道,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

沿白色階梯往下行，可見步道典型的V型山谷地形，兩側山坡向中間匯聚並延伸至海岸線，視野開闊。繼續前行，映入眼簾的是高聳的懸崖峭壁，海蝕平台、豆腐岩遍布海灘，靜靜望著浪花拍打岸邊，彷彿所有煩憂都能隨風而逝，因此又被稱作「忘憂谷」。

▲基隆八斗子望幽谷海景步道,望幽谷步道,忘憂谷步道,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼望幽谷也是夕陽秘境；坐在碉堡上欣賞夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆八斗子望幽谷海景步道,望幽谷步道,忘憂谷步道,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

沿環山路前行，可見碉堡上聚集不少遊客等待夕陽西下。當夕陽逐漸沉入山際，入夜後海面點點漁火亮起，與濱海公路燈光交織，展現截然不同的靜謐夜景。

▲基隆八斗子望幽谷海景步道,望幽谷步道,忘憂谷步道,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲春季正值野百合盛開期，海科館表示，依往年觀察花期多至5月底。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，春季正值野百合盛開期，海科館表示，依往年觀察花期多至5月底，想同時賞花與觀海的民眾可要把握時間前往。

▲基隆八斗子望幽谷海景步道,望幽谷步道,忘憂谷步道,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆嶼也已開放登島至10月。（圖／記者彭懷玉攝）

提醒民眾，步道沿線遮蔽較少，建議做好防曬與防風措施，並攜帶防蚊用品。交通方面，開車族可停放於65高地停車場，採計次收費，平日50元、假日100元，公廁設於入口處。

另外，潮境智能海洋館因進行電梯更新工程，將自5月4日至6月30日暫停開放，預計7月1日重新開館。

關鍵字： 基隆旅遊 望幽谷海景步道 忘憂谷 山海步道 海科館 八斗子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【硬闖安檢畫面曝】川普公開槍手姓名、長相！　31歲加州男子「當場遭逮捕」

推薦閱讀

勞動節連假國旅訂房率63.11%　馬祖破8成全台最高

勞動節連假國旅訂房率63.11%　馬祖破8成全台最高

枋山最新無敵海景咖啡廳！

枋山最新無敵海景咖啡廳！

5月壽星勞動節連假免費玩六福村　穿粉紅色「489元遊小人國」

5月壽星勞動節連假免費玩六福村　穿粉紅色「489元遊小人國」

COMEBUY推夏季限定「百香話梅冰綠」　鮮茶道2新品添加穀脆

COMEBUY推夏季限定「百香話梅冰綠」　鮮茶道2新品添加穀脆

超商珍奶日買2送2　勞動節咖啡買51送51

超商珍奶日買2送2　勞動節咖啡買51送51

基隆「望幽谷海景步道」回歸

基隆「望幽谷海景步道」回歸

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　

姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　

新北10處「五月雪景點」健行兼賞花

新北10處「五月雪景點」健行兼賞花

濟州輕奢旅遊3間必住酒店

濟州輕奢旅遊3間必住酒店

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

水源市場最會排隊的便當店！

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

唐戶市場周末限定「海鮮屋台街」大啖百元壽司

再睡5分鐘「加1元多1杯」！國際珍奶節優惠　迷客夏送免費加料券

在昆士蘭　遇見最純粹的澳式靈魂

新藝文x新時尚　昆士蘭這次更好玩

昆士蘭解鎖新體驗　玩出你的Oz style

台北東區最強串燒插旗汐止

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

熱門行程

最新新聞更多

勞動節連假國旅訂房率63.11%　馬祖破8成全台最高

枋山最新無敵海景咖啡廳！

5月壽星勞動節連假免費玩六福村　穿粉紅色「489元遊小人國」

COMEBUY推夏季限定「百香話梅冰綠」　鮮茶道2新品添加穀脆

超商珍奶日買2送2　勞動節咖啡買51送51

基隆「望幽谷海景步道」回歸

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366