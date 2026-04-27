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COMEBUY推夏季限定「百香話梅冰綠」　鮮茶道2新品添加穀脆

▲▼鮮茶道聯名桂格推出2款飲品。（圖／鮮茶道提供）

▲鮮茶道聯名桂格「每日滿足」推出2款飲品。（圖／鮮茶道提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲業者陸續推出夏日新品，鮮茶道與桂格聯手，把蜜香紅茶蛋白穀脆加入茶飲特調出兩款飲品；COMEBUY推出限量「百香話梅冰綠」，功夫茶則以熱銷「隱山烏龍」為基底，打造3種風味飲料。

▲▼COMEBUY百香話梅冰綠、多多系列。（圖／COMEBUY提供）

▲▼百香話梅冰綠（上）、無咖啡因多多系列（下）。（圖／COMEBUY提供）

▲▼COMEBUY百香話梅冰綠、多多系列。（圖／COMEBUY提供）

●COMEBUY
COMEBUY 夏季限量新品「百香話梅冰綠」，選用百香果、甲仙話梅加入茉莉綠茶，還能吃到百香果籽，4月30日至6月15日開賣，原價75元、特價70元。

業者更於小巨蛋門市推出無咖啡因飲品，選用水果結合經典養樂多，有「蘋果多多」、「百香多多」共2款，售價皆為75元，4月30日起上市。

▲▼KUNG FU TEA功夫茶以熱銷「隱山烏龍」推出3款風味飲品。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供）

▲功夫茶以熱銷「隱山烏龍」推出3款風味飲品。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供）

●KUNG FU TEA功夫茶
功夫茶以熱銷「隱山烏龍」為基底推出「隱山雙韻系列」，有「隱山奶青」、「隱山紅柚烏龍」與「隱山烏龍」等3款，5月1日起開賣。10日前隱山奶青第2杯現折10元、11日至20日隱山紅柚烏龍第2杯現折10元、21日至31日隱山烏龍第2杯現折10元。

●鮮茶道
鮮茶道將桂格「每日滿足蜜香紅茶蛋白穀脆」加入茶飲中並搭配奶霜，推出「東方美人蜜脆奶霜」、「蜜香紅茶蜜脆奶霜」2款飲品，售價皆為70元，6月30日前任選2杯優惠價130元，5月1日起上市。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 新品

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