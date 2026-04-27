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土城3條登山步道油桐花滿開　新北7處可賞「五月雪」到下月中

▲土城區桐花公園雪白油桐花已綻放,土城太極嶺。（圖／新北市客家局提供）

▲登上太極嶺步道後，還可遠望山間綻放的雪白油桐花。（圖／新北市景觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

4月下旬起，走進山林不只吸收芬多精，還多了「五月雪」視覺饗宴。新北市景觀處通報，土城3處登山步道油桐花已盛開，花期預計到5月初。另外在鶯歌孫龍步道、三峽鳶山、新店二叭子植物園等7處也有桐花，觀賞期可至5月中前後。

▲土城區桐花公園雪白油桐花已綻放,土城太極嶺。（圖／新北市客家局提供）

▲春末初夏穀雨時分，正是油桐花紛飛季節，滿開時如白雪滿佈山頭，浪漫至極。（圖／新北市客家局提供）

春末初夏穀雨時分，正是油桐花紛飛季節，滿開時如白雪滿佈山頭，浪漫至極。新北市景觀處說，土城地區的桐花比去年早開約快一周，目前已是盛開期，花期預計到5月初，差不多本周近尾聲，民眾需把握最後觀賞期。

▲土城區桐花公園雪白油桐花已綻放,土城太極嶺。（圖／新北市客家局提供）

▲▼土城區桐花公園種植約百株廣東油桐，目前花況已接近尾聲。（圖／新北市客家局提供）

▲土城區桐花公園雪白油桐花已綻放,土城太極嶺。（圖／新北市客家局提供）

新北市土城區賞桐景點首推土城桐花公園，只要從永寧捷運站轉乘公車至南天母廣場站即可抵達。桐花公園位於天上山的半山腰，占地約7公頃，種植約百株廣東油桐，園區內步道平緩好走；莊嚴的承天禪寺也是賞桐熱點，承天禪寺步道全長約3.7公里，寺院周圍群山環繞，桐花點綴其間，交織出一幅清新脫俗的景致，賞花兼參拜，洗滌身心。

▲土城區桐花公園雪白油桐花已綻放,土城太極嶺。（圖／新北市客家局提供）

▲土城冷水坑休閒公園內的太極嶺步道，登高還能俯瞰整座土城地區景色。（圖／景觀處提供）

喜歡健行與挑戰的民眾，別錯過位於土城冷水坑休閒公園內的太極嶺步道，每到桐花盛開時節，走在山徑間，可見桐花隨風飄落，點綴在石階與泥土之間，為健行過程增添幾分詩意，還能俯瞰整座土城地區景色，令人心曠神怡。

▲鶯歌孫龍步道的桐花。（圖／新北市府客家事務局提供）

▲▼鶯歌孫龍步道的桐花。（圖／新北市客家局提供）

▲鶯歌孫龍步道的桐花。（圖／新北市府客家事務局提供）

不過因為以上三處景點花期已近尾聲，景觀處對《ETtoday新聞雲》讀者建議，想賞桐的人也可以去鶯歌孫龍步道、三峽鳶山、新店二叭子植物園、石碇106乙、北47、淡蘭步道、烏塗溪步道周邊，花期預計都可以到5月中前後。

▲新店二八子植物園的桐花。（圖／新北市府客家事務局提供）

▲新店二八子植物園的桐花。（圖／新北市客家局提供）

關鍵字： 新北市旅遊 土城區旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 五月雪 桐花

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