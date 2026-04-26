下關唐戶市場周末限定「海鮮屋台街」　海景第一排吃百元壽司

▲位於山口縣下關市的「唐戶市場」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

出國玩想了解當地美食，到市場走一趟準沒錯！位於山口縣下關市的「唐戶市場」，就能大啖各種海味，尤其是周末假日限定的「活跳跳馬關街」，市場一樓變成大型海鮮屋台街，各種海鮮壽司、炸物、河豚生魚片都能以經濟實惠的價格買得到，買上幾盒壽司坐在戶外的海岸散步道座椅上，邊享用邊欣賞海景，就是最推薦玩法。

唐戶市場有「關門的廚房」之稱，下關市以河豚料理聞名，在市場就能買得到河豚生魚片，還有鯛魚、鰤魚也是代表海味，許多漁夫會直接將捕撈和養殖的魚貨在此販售，加上市場前方就是著名的關門海峽，是連當地人都喜愛的美食與賞景的景點。

▲▼唐戶市場周末與國定假日限定的海鮮屋台街「活跳跳馬關街」。（圖／記者蔡玟君攝）

唐戶市場周末限定「活跳跳馬關街」必買海鮮壽司、河豚生魚片

唐戶市場最具代表性的美食體驗，就是只在周末假日登場的「活跳跳馬關街」活動。「活跳跳馬關街」是以推廣魚食文化為目的的活動，每到此時，1樓的攤販就會變成海鮮屋台街，用鮪魚、鰤魚、鰻魚等各種海鮮製作成壽司，琳琅滿目排列在攤販上讓遊客自由選購，還有澎湃的海鮮丼餐盒、炸物、河豚生魚片最低都只要百元至1000日圓就能買得到。

▲▼在「活跳跳馬關街」活動時可以買到各種特色海鮮壽司、海鮮丼。（圖／記者蔡玟君攝）

在這裡買壽司最有趣的是，在第一間店買壽司時如果盒子沒裝滿，可以先結帳，到下一間購買壽司時，請店家裝入同一個盒子內，記者在現場觀察到許多遊客因此會拿著一個盒子，每間都買2、3貫壽司直到裝滿為止；此外，部分店家接受刷卡、PAYPAY等無接觸方式付款，若想用現金付款，部分店家不接受1日圓硬幣，只接受5日圓以上的零錢。

▲周末假日到唐戶市場一定要買各種特色海鮮壽司。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也買得到河豚生魚片。（圖／記者蔡玟君攝）

▲唐戶市場前方就是關門海峽，沿著海岸線散步道可以在此看海野餐。（圖／記者蔡玟君攝）

當天氣好時，推薦旅客可以沿著關門海峽海岸線的散步道尋找椅子坐下，迎著海風邊野餐，邊欣賞關門大橋、船隻來往於海上，以及對岸門司港的海岸線風景。若碰到下雨時，在唐戶市場2樓設有座位區，每小時使用費300日圓，亦有熟門熟路的旅人會帶著野餐墊，在2樓走廊空地席地而坐享用。

▲▼水族館「海響館」和遊樂園都是推薦順遊景點。（圖／記者蔡玟君攝）

唐戶市場周邊順遊景點一覽 摩天輪看海、走訪《馬關條約》簽訂地

沿著海岸線也有許多景點推薦順遊，包括可以搭船遊覽關門大橋，或前往當地市立水族館「海響館」了解海洋生態；海響館一旁則有一座免費入園的遊樂園「Haikara't Yokocho（はい！からっと横丁）」，園中設有超過10種遊樂設施，其中最受歡迎的，莫過於高達60公尺的大型摩天輪，可以將關門海峽壯麗景色盡收眼底。

▲春帆樓為昔日簽訂《馬關條約》的地方。（圖／記者蔡玟君攝）

而下關市作為昔日簽訂《馬關條約》重要歷史舞台，想了解這段歷史的旅客，不妨步行前往「春帆樓」。春帆樓是日本首間獲得政府允許可以販售河豚料理的老字號餐廳和旅宿，同時也是簽訂《馬關條約》的地方。如今在春帆樓一旁設有「日清議和紀念館」以紀念這段歷史，並保留下當時簽訂條約的座椅、李鴻章的墨寶等。

旅客也可從一旁的碼頭搭船前往門司港，只要5分鐘就能抵達，遊覽門司港懷舊區、與香蕉人合照、捕捉日本全國最大規模行人步行橋「藍翼橋」開橋與閉合的模樣。

▲▼星野集團「下關RISONARE」是RISONARE品牌首次進駐九州、山口地區。（上圖／星野集團提供，下圖／記者蔡玟君攝）

而知名旅宿業者星野集團看好下關市的旅遊資源，於2025年12月首度在此開設旗下親子品牌飯店「下關RISONARE」，所有客房皆為海景房，提供豐富的親子活動與設施，也開放旅客帶毛小孩入住，即使成年旅客入住，飯店內設有無邊際泳池、海景桑拿小屋，傍晚也提供品酒時光，可以點上一組特調坐在戶外吧台，品啜美酒同時享受關門海峽的藍調時光，任何年齡都能在此找到度假樂趣。

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