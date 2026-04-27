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姓名同音鮪魚任一字「4人同行1人免費」　大直Buffet優惠到5/31

▲「豐FOOD」4月至6月推出「鮪魚季」。（圖／取自豐FOOD官網）

▲「豐FOOD」4月至6月推出「鮪魚季」。（圖／取自豐FOOD官網）

記者黃士原／台北報導

「豐FOOD海陸百匯」4月至6月推出「鮪魚季」，除了多道鮪魚料理輪番登場、每周五晚餐現切秀之外，還推出專屬的「姓名優惠」，姓名中含有「ㄨㄟˇ」或「ㄩˊ」同音字，即可享有平日午晚餐4人同行1人免費優惠。

「豐FOOD」位於台北大直，提供多國特色料理，4月至6月推出鮪魚季，多道鮪魚料理輪番登場，每周五晚餐時段與龍蝦之夜還有現切秀，主廚現場分切整尾鮪魚，現場猜中鮪魚重量（台斤），即可獲得免費餐券。

▲「豐FOOD」4月至6月推出「鮪魚季」。（圖／取自豐FOOD官網）

▲鮪魚現切秀。（圖／取自豐FOOD官網）

為讓鮪魚季更加熱鬧，豐FOOD 5月31日前推出姓名優惠，只要名字中含有「ㄨㄟˇ」或「ㄩˊ」任一同音字（例如偉、瑋、緯、余、瑜、妤等），即享平日午晚餐4人同行1人免費優惠。

▲「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」。（圖／王品提供）

另外，全台最重要的聚餐日「母親節」即將來臨，「王品牛排」展開尋人任務，只要姓名中有「真」、「淑」、「美」、「麗」中任一同音字，即日起到5月29日，平日到店消費2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，飽滿鮮甜的龍蝦，搭配肉質細緻的嫩煎龍虎斑，佐以龍蝦奶油醬汁。

▲台北新板希爾頓酒店悅．市集全日自助餐廳。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓酒店推出系列餐飲獻禮搶攻聚餐商機，「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（不含5月9日至10日），身分證字號含「5」可享4人同行1人免費；5月9日、10日加碼提供龍蝦位上服務，每位餐價1780元+10%。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 Buffet 鮪魚季 豐FOOD

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