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台北東區最強串燒插旗汐止　當地人嗨喊「不用跑台北基隆」

▲品都串燒延吉店。（圖／資料照）

▲品都串燒插旗汐止。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

創立於台北市延吉街的「品都串燒」因現點現烤、又具高CP值，有台北東區最強串燒美譽，雖然創始店已歇業，但後來搬遷到捷運國父紀念館附近，近年除拓展到板橋、新莊與基隆外，業者日前再宣布插旗汐止，暫定5月中旬開幕。

有台北東區最強串燒美譽的「品都串燒」，位於延吉街與市民大道交叉口的創始店，因為租約到期而歇業，不過業者1個月內就在捷運國父紀念館1號出口附近找到新店面，同時改名為「品都串燒忠孝」。此外，板橋、新莊與基隆也設有分店，近期業者則再宣布插旗汐止，暫定5月中旬開幕。

▲台北東區最強串燒插旗汐止。（圖／取自品都串燒臉書）

▲品都串燒汐止店5月中開幕。（圖／取自品都串燒臉書）

品都串燒餐點，可分成經典、肉品、蔬菜跟飲料／啤酒類，且價格完全是路邊攤價格，老闆堅持用炭火來烤肉，因為炭火烤真的會比較香，而且是現點現烤。插旗汐止消息傳出，也引起網友熱議，有人說「太好了，不用跑台北基隆」、「改天來試試」。

▲「うなぎ四代目菊かわ」的名物一本重。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼進駐漢神洲際購物廣場後，日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」接下來即將進駐新竹巨城，4月29日試營運，5月1日正式開幕。品牌同步推出優惠，5月1日至5月29日，消費滿千元就送百元折價券；加入會員即可享有「鰻丼套餐」半價優惠券，可現場立即兌換使用。

2023年登台的四代目菊かわ，是日本名古屋的鰻魚飯名店，擁有超過90年歷史，日本社長菊川雄平表示，起初以經營鰻魚批發為主，之後轉而投入推廣鰻魚料理至日常生活中，店內選用300克重的鰻魚，在火烤過程中，水分不會過度流失並保留適當的油脂。

關鍵字： 美食雲 品都串燒

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