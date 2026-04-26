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烤狀猿台中一中創始店今熄燈　新門市地點曝光

▲烤狀猿新文心店掛上招牌。（圖／取自烤狀猿臉書）

▲烤狀猿新文心店掛上招牌。（圖／取自烤狀猿臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台中市一中商圈的烤狀猿創始店只營業到今天，不過部落客「剎有其食」日前在文心路上發現新店面，目前正在裝修中，實際前往徵才網查詢發現，業者正在召募「新文心店」的內外場人員。

台中起家的烤狀猿，主打燒肉吃到飽，599元就可享有牛五花、紐西蘭沙朗牛、美國安格斯雪花牛、豬梅花、雞肉等超過30種品項，同時還有壽司、甜點。另外，有799元、999元兩種價格，能吃到澳洲和牛、橫膈膜、帶骨牛小排，而大里店則是升級版店型，餐費799元起至1199元，食材也更豐富。

▲烤狀猿主打燒肉吃到飽。（圖／取自烤狀猿臉書）

基於資源整合後的營運考量，開業已有21年的烤狀猿一中店只營業到今天，歇業消息曾讓許多人不捨。不過，部落客「剎有其食」日前在文心路上發現新店面正在裝修中，但已掛上招牌，記者實際前往徵才網查詢，也發現品牌正在召募「新文心店」的內外場人員，未來台中市區的民眾還能再享用烤狀猿的燒肉吃到飽。

▲溜溜酸菜魚富民店轉型新品牌「常粵」。（圖／漢來美食提供）

另外，連鎖餐飲集團漢來美食今年進入展店加速期，除了日前在台中漢神洲際購物廣場進駐3個品牌之外，接下來則是進行溜溜酸菜魚高雄富民店的轉型，5月初原址會開出新品牌「常粵」。雖然收掉街邊店，但溜溜酸菜魚另外3家分店仍繼續營業。

「溜溜」是漢來美食2022年推出的酸菜魚專賣店，主廚團隊為了使這道料理更符合台灣人的飲食口味，採用了雲林農家自種自醃的酸菜，經過沖洗去鹹後，以豬油拌炒，帶出酸菜的濃厚香氣。此外，還加入了小米泡椒、高粱釀造的6%天然醋，以及主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮的高湯，透過層層工序最後才成就「溜溜」的酸菜湯底。

關鍵字： 美食雲 烤狀猿台中一中創始店今熄燈　新門市地點曝光「召徵內外場人員」

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