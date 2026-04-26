東區巷弄內隱藏版餐廳無低消　60元起開吃精緻台式小吃

記者黃士原／台北報導

台北東區巷子裡的飲食好店越來越多，位在大安路一段51巷的「倉廩CANG LIN」開幕半年，以精緻小吃部自居，不用訂位、不收服務費、沒有低消，營業時間從下午3點半開始到晚上10點，期間沒有休息，隨時都可以來一碗精緻的湯麵或吃一份台味小菜，菜單品項最低60元。

開幕半年，就以獨家倉餅、燒椒皮蛋拌麵廣受饕客喜愛的倉廩，日前再推新菜單，由研發主廚陳秋強以走逛濱江市場為靈感，帶來11道新菜，售價60元起，「山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯（60元）」是跟家裡附近早餐店阿姨買來的自家製山東蔥餅，搭配炙燒過的雞肝慕斯。

▲炸米糕冰棍。

「肉醬蛋薯條（180元）」以早餐店的肉醬蛋吐司為靈感，以薯條取代吐司成為主角，肉醬用紅酒製作，劃破太陽蛋的濃稠蛋液是必備靈魂。另款帶有食趣的「炸米糕冰棍（120元）」以紅蟳米糕為靈感，把干貝、魷魚混進米糕內，還搭配老抽、花椒製作的麻婆醬增加涮嘴風味。

▲蝦捲乾拌麵套餐。

下午3點半就開始營業的倉廩，沒有用餐時段限定，晚上10點打烊前都可以來用餐，像是點碗乾拌麵填飽肚子，而且加價130元就能升級套餐。新菜單推薦的「蝦捲乾拌麵（130元）」以手作蝦捲為主角，再用紅油撈汁與蝦油勾勒出立體風味。而升級的套餐，會再附有「山東蔥餅佐焦糖雞肝慕斯」和「上湯娃娃菜」、「鰹魚海菜湯」。

▲蝦湯海鮮麵。

本季主打的「蝦湯海鮮麵（290元）」以烤過的蝦殼加入葡萄酒、蔬菜熬製湯頭，與常見蝦湯麵的濃厚不同，再加上口感彈牙清爽的鮮蝦、貝類。

至於倉廩經典的「倉餅」，靈感源自鐵鍋鬆餅，主廚重新改良了麵糊比例，讓倉餅吃起來口感更為外脆Q彈，且在表面酥脆度裡帶出迷人的焦糖甜香，從口感到風味都是台灣人喜愛的口感。以倉餅為載體，有煙燻鮭魚、火腿慕斯、手撕豬肉等不同口味的倉餅，售價均為280元。

▲慢烤牛小排倉餅。

新菜單中的「慢烤牛小排倉餅（820元）」，是倉餅系列最頂級，用加入味噌的牛肉醬汁長時間燉煮帶骨牛小排，大塊飽足的牛肉滋味鹹香，口感軟嫩，尤其帶有筋膜的部位在長時間燉煮後，呈現柔滑的口感。

▲雞汁雲林土庫白蘆筍。（圖／記者黃士原攝）

另外，主打江南料理、點心的「點水樓」，4月也推出新菜單，像是使用當季食材的「雞汁雲林土庫白蘆筍（980元）」，以雲林土庫產地契作直送的鮮嫩白蘆筍，用江浙元素老母雞高湯慢火細煨，把雞湯的鮮甜與白蘆筍的清甜充分融合。

▲上湯奶油虎蝦佐烏龍麵。（圖／記者黃士原攝）

「上湯奶油虎蝦佐烏龍麵（460元/隻）」則是結合中式上湯與西式奶油，醬汁非常濃郁，而虎蝦肉質飽滿鮮甜，底部的烏龍麵吸滿了精華醬汁。「烏龍茶煙燻松子排骨（1140元）」選用溫體黑毛豬帶骨腩排，以江浙菜特有煙燻手法充分著色、著味，呈現淡橘黃焦色，搭配松子增添堅果香氣及口感。