ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園龍岡米干節登場　忠貞市場多元文化美食大集合

▲2026桃園龍岡米干節

▲2026桃園龍岡米干節登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園龍岡米干節」25日起迄5月2日，於平鎮區忠貞地區展開系列活動。市長張善政表示，一年一度的龍岡米干節，不僅深受市民喜愛，更入選為交通部觀光署2026至2027年觀光雙年曆「國際級特色活動」，充分展現桃園多元文化發展的成果與城市魅力。

▲2026桃園龍岡米干節

▲▼韓國姐妹市龜尾市來臺參與設攤與美食交流。▼民眾排隊吃拉麵。（圖／市府提供）

▲2026桃園龍岡米干節

張市長指出，市府近年持續推動國際化，積極強化與各國交流合作。今年龍岡米干節開幕，除蒙古、匈牙利、立陶宛等國駐臺代表出席參加外，更邀請韓國姐妹市龜尾市來臺參與設攤與美食交流。適逢雙方締結姐妹市滿10週年，首度由官方代表組團來臺參與米干節盛會，不僅展現兩市深厚情誼與觀光交流成果，亦期盼透過文化與飲食互動，讓龍岡米干節由在地節慶邁向國際舞臺。

今年活動內容也延續潑水祈福及踩街巡禮等經典元素，推出「藍白大集合」、「忠貞的那條街」等懷舊主題體驗活動，結合美食與在地故事打造創新演出，引領民眾深入認識龍岡的歷史文化與生活記憶。

▲2026桃園龍岡米干節

▲潑水節活動。（圖／市府提供）

觀旅局表示，龍岡地區為滇緬異域孤軍來臺後的重要聚落，形塑了獨特的人文風貌與飲食特色。今年活動於忠貞新村文化園區、雲南文化公園及龍岡大操場等地舉行；周邊亦有忠貞市場、龍岡清真寺、國旗屋、馬祖新村眷村文創園區及龍岡圖書館等景點，民眾可妥善規劃半日或一日遊，深入體驗在地生活。

此外，本次活動同步推出商圈消費抽獎，民眾於活動期間至指定商圈消費，即有機會抽中萬元餐券，因活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸工具或接駁車服務，以提升旅遊便利性。

關鍵字： 2026桃園龍岡米干節 懷舊 體驗活動

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

S.COUPS唱一半褲子破掉！　珉奎救場猛虧：把影片AirDrop給我

推薦閱讀

桃園台茂「51連假活動」一次看

桃園台茂「51連假活動」一次看

龍岡米干節登場　多元文化美食大集合

龍岡米干節登場　多元文化美食大集合

台灣旅行團甘肅翻車釀1死　觀光署：為旅客親友自組團體

台灣旅行團甘肅翻車釀1死　觀光署：為旅客親友自組團體

高雄餐酒館「把櫛瓜變成義大利麵」！

高雄餐酒館「把櫛瓜變成義大利麵」！

國泰航空「寰宇堂」頭等艙貴賓室翻新亮相

國泰航空「寰宇堂」頭等艙貴賓室翻新亮相

台北40年蘇記玉米排骨湯4月底暫停營業

台北40年蘇記玉米排骨湯4月底暫停營業

苗栗自駕一日遊行程推薦！

苗栗自駕一日遊行程推薦！

母親節蛋糕盤點！法朋聯名香檸青抹戚風　LADY KELLY推康乃馨造型

母親節蛋糕盤點！法朋聯名香檸青抹戚風　LADY KELLY推康乃馨造型

四代目菊かわ鰻魚飯新竹巨城店4/29試營運　

四代目菊かわ鰻魚飯新竹巨城店4/29試營運　

台中新開幕「純素全植」義式冰淇淋！

台中新開幕「純素全植」義式冰淇淋！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園台茂「51連假活動」一次看

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

龍岡米干節登場　多元文化美食大集合

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

苗栗自駕一日遊行程推薦！

溜溜酸菜魚高雄富民店轉型新品牌「常粵」

宜蘭頭城「保夾」釣蝦場！釣不到直接補送

快衝！2026台中國際旅展水湳登場

桃園景福宮步行美食攻略！

生甜甜圈新品牌「EATDONUT」5/4開幕　試營運連5天免費吃

熱門行程

最新新聞更多

桃園台茂「51連假活動」一次看

龍岡米干節登場　多元文化美食大集合

台灣旅行團甘肅翻車釀1死　觀光署：為旅客親友自組團體

高雄餐酒館「把櫛瓜變成義大利麵」！

國泰航空「寰宇堂」頭等艙貴賓室翻新亮相

台北40年蘇記玉米排骨湯4月底暫停營業

苗栗自駕一日遊行程推薦！

母親節蛋糕盤點！法朋聯名香檸青抹戚風　LADY KELLY推康乃馨造型

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366