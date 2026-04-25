桃園龍岡米干節登場　忠貞市場多元文化美食大集合

▲2026桃園龍岡米干節登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園龍岡米干節」25日起迄5月2日，於平鎮區忠貞地區展開系列活動。市長張善政表示，一年一度的龍岡米干節，不僅深受市民喜愛，更入選為交通部觀光署2026至2027年觀光雙年曆「國際級特色活動」，充分展現桃園多元文化發展的成果與城市魅力。

▲▼韓國姐妹市龜尾市來臺參與設攤與美食交流。▼民眾排隊吃拉麵。（圖／市府提供）

張市長指出，市府近年持續推動國際化，積極強化與各國交流合作。今年龍岡米干節開幕，除蒙古、匈牙利、立陶宛等國駐臺代表出席參加外，更邀請韓國姐妹市龜尾市來臺參與設攤與美食交流。適逢雙方締結姐妹市滿10週年，首度由官方代表組團來臺參與米干節盛會，不僅展現兩市深厚情誼與觀光交流成果，亦期盼透過文化與飲食互動，讓龍岡米干節由在地節慶邁向國際舞臺。

今年活動內容也延續潑水祈福及踩街巡禮等經典元素，推出「藍白大集合」、「忠貞的那條街」等懷舊主題體驗活動，結合美食與在地故事打造創新演出，引領民眾深入認識龍岡的歷史文化與生活記憶。

▲潑水節活動。（圖／市府提供）

觀旅局表示，龍岡地區為滇緬異域孤軍來臺後的重要聚落，形塑了獨特的人文風貌與飲食特色。今年活動於忠貞新村文化園區、雲南文化公園及龍岡大操場等地舉行；周邊亦有忠貞市場、龍岡清真寺、國旗屋、馬祖新村眷村文創園區及龍岡圖書館等景點，民眾可妥善規劃半日或一日遊，深入體驗在地生活。

此外，本次活動同步推出商圈消費抽獎，民眾於活動期間至指定商圈消費，即有機會抽中萬元餐券，因活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾運輸工具或接駁車服務，以提升旅遊便利性。