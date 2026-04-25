國泰航空「寰宇堂」頭等艙貴賓室翻新亮相　享預約按摩、全日餐飲

▲國泰航空寰宇堂頭等艙貴賓室翻新亮相。（圖／國泰航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

國泰航空於香港國際機場一號客運大樓的旗艦級頭等貴賓室「寰宇堂」正式以全新面貌回歸！此次升級延續與倫敦設計工作室合作，8大區域融合當代美學與居家氛圍，鎖定頭等艙旅客、鑽石卡會員等高端客群提供服務，不僅有3大餐飲空間提供全日精緻餐飲，還能預約按摩。

▲▼寰宇堂頭等艙貴賓室享有高隱私包廂提供商務客辦公，亦有按摩服務。

商務客享高隱私工作空間 還能預約按摩

國泰航空全新「寰宇堂」頭等艙貴賓室以「如家般款待」為核心理念，劃分為8大區域。首先，入口的「接待區」採用綠瑪瑙與黃銅材質打造，並引入中國傳統建築常見的花崗岩元素，營造溫潤沉穩氛圍。

▲恬逸閣。

針對商務旅客，全封閉的「閱覽間」提供高度隱私的工作環境，並配備充足的充電插座和設備支架等貼心細節，旅客更可按個人需要，切換「洽談」與「專注」兩種照明模式，靈活配合不同工作需要；「恬逸閣」則提供5個半開放式座位，每個空間均配備充電設施與一張小巧的桌子，顧客可在此小酌、閱讀、或處理工作。

而比照「玉衡堂」頭等貴賓室，現在寰宇堂也設有主打放鬆療癒的「悠然軒」，區域內設有7間獨立包廂，提供肩頸與足部按摩服務，讓旅客登機前先行紓壓，符合資格顧客可於國泰航空網頁提前預約。

▲▼中庭園。

三大餐飲空間提供現做料理 中式、西式一次滿足

挑高設計的「中庭園」則成為整體動線核心，隨著時段轉換提供不同餐飲體驗，早上提供現做早餐，包括中式早餐套餐、龍蝦班尼迪蛋，以及其他環球風味美食；午後有精緻下午茶，到晚間轉為小酒館氛圍，供應龍蝦包、和牛起司漢堡等佐酒輕食。

▲輕饌坊。

「輕饌坊」則提供快速自助餐選擇，以歐陸式精選餐點為主，包括冷盤與起司、手工麵包與糕點、新鮮水果、早餐杯及即食熱餐，並全日供應各式新鮮輕盈小食，包括健康與素食選擇，並備有各式糕點和甜品。

▲▼饌薈廳主打現點現做的亞洲與國際料理。

而「饌薈廳」則主打現點現做的亞洲與國際料理，包含雲吞麵、擔擔麵，以及結合創意中菜與環球風味的多樣菜單，如全新健怡前菜、主菜及甜品、西班牙伊比利黑豬肉叉燒配蜜汁黃豆、澳洲和牛封門柳配蒜蓉香草醬，著名中菜食府「卅二公館」的創意新作，以及每月更新的精選中式地方與環球風味菜式。

▲全新淋浴室。

淋浴室設施提升放鬆體驗 還有獨特香氛

想要趁登機前好好打理自己，「寰宇堂」設有12間淋浴室，提供雨淋、噴霧與水壓按摩等多種模式，並搭配不同燈光情境，提升放鬆體驗。貴賓室內亦展出多位亞洲與國際藝術家作品，搭配獨特品牌標誌性香氛與精心策劃的音樂設計，從視覺、嗅覺到聽覺全面升級，重新定義頭等艙旅客的候機時光。

▲達美航空全新Delta One商務艙亮相。（圖／達美航空提供，下同）

而達美航空日前宣布推出新一代套房式「Delta One」商務艙，將率先導入全新旗艦機型 Airbus A350-1000，預計2027年投入營運，全新商務艙也將同步擴展至 Airbus A330-200/300 機隊，主打更高隱私與沉浸式長程飛行體驗，同時將設置全天候開放的自助點心吧。

▲全新Delta One商務艙為套房式設計，且平躺式座椅延伸至超過198公分，A350-1000機型為反魚骨式座椅。

此次達美航空全新「Delta One商務艙」最大亮點在於全面升級為「套房式設計」，配備滑門打造獨立空間，並將平躺式座椅延伸至超過198公分，搭配義大利精品 Missoni 聯名寢具與全新枕頭式舒適墊。A350-1000機型採反魚骨式座位配置，外側座位朝向窗戶，提升空間感與隱私性；中央座位則設有可開關的滑動隔板，方便同行旅客互動或獨立休憩。

▲▼座位上有放置鞋子區域，也有充足的充電設備。

機上娛樂方面，A350-1000機型配置達美史上最大24吋4K QLED螢幕，結合藍牙耳機連接、內建於邊桌的大理石紋無線充電板、USB-C與AC電源插座，並設有專屬置鞋櫃、手機置放托盤以及便利的眼鏡掛鉤，同時特別與身障旅遊諮詢委員會合作，開發如豪華汽車質感的觸覺式座位控制按鍵，提升操作直覺性。

全新「Delta One商務艙」也將首次擴展至 Airbus A330-200/300 機隊，讓旅客未來搭乘該機型也能享有更具隱私的滑門式套房商務艙。

▲針對商務艙設置全天候開放的自助點心吧。

同時，業者亦將針對商務艙設置全天候開放的自助點心吧，位置分別位於A350-1000主登機口及A330-200/300機艙前，並針對 A330-200/300 機隊進行由機頭至機尾的整體翻新。業者預計至2030年，約90%的Delta One商務艙座位都將升級為套房式配置。