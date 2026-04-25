台北40年蘇記玉米排骨湯4月底暫停營業　網：希望有回歸的一天

▲40年蘇記玉米排骨湯4月底暫停營業。（圖／取自蘇記-玉米排骨湯臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台北林森北路的「蘇記玉米排骨湯」，在地飄香40年，不過昨日業者公告，由於近年物價成本持續上升，加上整體環境的變化，將於4月底左右暫時停業。店家也表示，「這不是結束，而是一段暫時的停歇。」網友除了表達不捨，也希望有回歸的一天。

發財車起家的蘇記玉米排骨湯，是台北林森北路上知名店家，開業已有40年，由於24小時營業，是許多人的宵夜首選。除了招牌玉米排骨湯外，雞肉飯、白斬雞與高粱酒香腸都是老饕推薦必點菜色。

不過，考量近年物價成本持續上升，加上整體環境的變化，蘇記玉米排骨湯決定4月底暫時停止營業。店家提到，「這不是結束，而是一段暫時的停歇」，未來的某一天，如果還有機會，希望能再次以熟悉的味道與大家重新相遇。

暫停營業消息傳出後，有網友說「吃了快10年，好捨不得」、「又少了一個懷念的味道」、「最近已經很少吃了，還是希望能再相見」、「天啊，台北最好吃的雞肉飯」。也有人說「希望有回歸的一天」、「休息一下，希望再見」。

▲舒曼六號餐館招牌菜「德國豬腳」。（圖／取自Schumann`s Bistro No. 6臉書）

另外，位於台北市文山區的「舒曼六號餐館」主要提供道地德國美食，是當地熱門打卡餐廳，不過日前業者公告，政大店將於6月30日結束營業，但同時也預告即將插旗板橋，地點就在捷運新埔站，暫定8月開幕。

從政大發跡的舒曼六號餐館，主打德式風味料理，德國豬腳、德式香腸是招牌菜，同時還有全日早午餐與低碳高蛋白餐，例如日耳曼多肉早午餐、烤嫩雞腿高蛋白餐，加上布滿植栽的環境，是政大商圈的人氣打卡餐廳。除了政大店，2019年開出小巨蛋南京店。