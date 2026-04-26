再睡5分鐘「加1元多1杯」！國際珍奶節優惠　迷客夏送免費加料券

▲手搖飲國際珍奶節優惠。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

響應4月30日國際珍奶節，手搖飲祭出限時優惠，再睡5分鐘有1元珍奶，迷客夏送珍珠免費加料券，CoCo則可享2大杯珍奶特價66元，且不限購買組數。

▲CoCo推大杯珍奶2杯只要66元。（圖／CoCo提供）

●迷客夏

迷客夏於27日至30日推「送加料券」活動，在門市購買1杯醇濃鮮奶茶系列（L）即送「珍珠免費加料券」1張，送完為止。加料券開放27日至5月10日期間兌換使用。

另外，30日至5月1日於線上點餐平台自取，可享「珍珠紅茶拿鐵系列任選第2杯5折」。優惠可累計，售完為止。

●TEA TOP第一味

TEA TOP於28日至5月4日「珍珠鮮奶茶第2杯6折」，透過你訂線上平台輸入「你訂珍奶了沒」即享優惠，活動期間每人限用2次，優惠券限當日使用且須至門市取餐。

●CoCo

CoCo於29日、30日推「大杯珍珠奶茶2杯66元」，每人不限購買組數，售完為止。門市、都可訂線上平台皆享優惠。

●再睡5分鐘

再睡5分鐘於30日有「珍奶+1元多1杯」活動，凡購買「躺著喝歐蕾系列」或「日日喝奶茶系列」並加購珍珠，再加1元即可享有同款飲品1杯，相當於半價，每筆訂單限購1組，贈送品項須同風味、尺寸、糖冰比、配料。

●丘森茶室

丘森茶室於30日至5月3日「珍奶買1送1」。各門市售完為止。