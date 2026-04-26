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桃園台茂51連假活動！看火舞、逛市集　還有鯊魚寶寶帶動唱

▲台茂五一連假活動_焰火之夜,碰碰狐鯊魚寶寶唱跳會,市集有杜拜巧克力,雞蛋糕。（圖／業者提供）

▲台茂購物中心5月1日晚間將迎來「焰火之夜」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

五一勞動節連假在即，台茂購物中心旁的台茂公園將再次推出系列活動，5月1日起，帶來火舞表演、30攤市集，以及超受小孩喜愛的碰碰狐鯊魚寶寶見面會等，提供一處好吃又好玩的去處。

▲台茂五一連假活動_焰火之夜,碰碰狐鯊魚寶寶唱跳會,市集有杜拜巧克力,雞蛋糕。（圖／業者提供）

▲碰碰狐鯊魚寶寶唱跳會。（圖／業者提供）

台茂公園占地超過5,000坪，設有兒童遊樂場等設施，向來為桃園親子族熱門放電據點。5月1日至5月3日將在此舉行「勞動節市集」，集結超過30攤美食餐車與文創品牌，涵蓋「紫魚烘焙」帶來的杜拜巧克力、「3Q雞蛋糕」加進oreo餅乾、港式咖哩魚蛋、原住民漢堡等；餐車有人氣王「方人也鮮奶麻糬」、來自基隆的「奕魷味勁達人」海鮮炸物，以及小米甜甜圈、烤鴨及烤玉米等，並同步展售飾品、玩具等文創商品。 

▲台茂五一連假活動_焰火之夜,碰碰狐鯊魚寶寶唱跳會,市集有杜拜巧克力,雞蛋糕。（圖／業者提供）

▲▼市集有「紫魚烘焙」帶來的杜拜巧克力；3Q雞蛋糕加進oreo餅乾。（圖／業者提供）

▲台茂五一連假活動_焰火之夜,碰碰狐鯊魚寶寶唱跳會,市集有杜拜巧克力,雞蛋糕。（圖／業者提供）

表演活動部分，5月1日晚上7點將於圓形廣場舉行30分鐘「焰火之夜」，由即將成真舞團帶來火舞演出，由於日前曾發生女舞者跌倒遭火吻意外，對此台茂表示與舞團合作已久，團隊在安全控管上非常專業，現場也都會做好完善措施，請民眾放心；5月2日下午4點至4點30分則安排「碰碰狐鯊魚寶寶見面會」，由鯊魚寶寶帶動唱跳Baby Shark。

台茂購物中心五一勞動節活動
勞動節市集：5月1日15:00–20:30／5月2日15:00–20:30／5月3日15:00–19:30
焰火之夜（火舞表演）：5月1日19:00–19:30（圓形廣場）
碰碰狐鯊魚寶寶見面會：5月2日16:00–16:30（圓形廣場）

關鍵字： 桃園旅遊 蘆竹區旅遊 台茂購物中心 五一連假活動 親子活動

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