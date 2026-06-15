名古屋住宿選擇攻略！21間飯店懶人包　從車站旁到榮商圈應有盡有

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳莉玟

推薦精選21間「名古屋飯店」！名古屋作為日本中部的重要城市，擁有豐富的觀光資源和完善的交通網絡，無論是商務出差、家庭旅遊，還是前往樂高樂園遊玩，選擇合適的住宿都能為旅程增色不少。依據名古屋車站、榮商圈、樂高樂園、中部國際機場四個區域，精選優質飯店，依價格由低至高排列，幫助你找到最合適的住宿選擇！

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飯店推薦地圖

名古屋住宿怎麼選？

旅遊行程與交通安排

►名古屋車站周邊：交通極便利，適合搭JR新幹線、機場巴士，尤其適合想當日往返LEGOLAND的旅客。

►榮町商圈（中區）：適合愛逛街、夜生活、交通選擇多。

►樂高樂園周邊：適合親子旅行。

預算與星等需求

►預算有限：2星、商務旅館或東橫INN，一般每晚新台幣1,000～1,500元（4,000～6,000日圓）

►想住舒適：3～4星中高價位，每晚約新台幣2,000～4,000元（8,000～16,000日圓）

►豪華入住：5星酒店則落在新台幣4,000～7,000元以上（16,000～28,000日圓）

住宿需求與附加服務

有溫泉泡湯需求可選擇有大浴場的商旅，如「三交旅館名古屋錦」、「露櫻大飯店名古屋藤丘站」等；親子同行需更大房型、早餐服務、文化體驗的飯店也相對多。

名古屋地鐵圖

地鐵出口指引

名古屋地鐵站大多設有多個出口，前往熱門景點如榮站（H10／M05）建議選擇最近的編號出口，如【出口4A】通往綠洲21，【出口3】通往中部電力塔，車站內皆有中英文標示，出站前留意導覽牌。

名古屋站轉乘複雜度高

名古屋站連接 JR、名鐵、近鐵、地鐵，車站規模龐大，建議預留轉乘時間（至少10－15分鐘），尤其是在尖峰時段。

名古屋車站飯店推薦

名古屋知鄉舍酒店（Chisun Hotel Nagoya）

屬於經濟型飯店，房價親民，無健身房，但有24小時自動販賣機和公用電腦，適合背包客或預算有限的旅客。房間較老舊但乾淨，適合短暫入住，距離車站近，對於只求基礎住宿的旅客來說性價比高。

名古屋知鄉舍酒店 Chisun Hotel Nagoya

地址：1 Chome-12-8 Noritake, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 453-0014日本

大和魯內飯店名古屋新幹線口（Daiwa Roynet Hotel Nagoya Shinkansenguchi）

商務型飯店現代設計，房間約4.8坪整潔舒適，有熱水壺、牙刷等洗漱用品在大廳自取，也提供免費的咖啡和茶包，供住客隨時享用。有簡單健身房、投幣式洗衣機，供應日式和西式自助早餐。靠近新幹線口，樓下有便利商店，適合短期住宿的旅客。

大和魯內飯店名古屋新幹線口（Daiwa Roynet Hotel Nagoya Shinkansenguchi）

地址：1－23 Tsubakicho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 453－0015日本

名古屋燈光圖書飯店（LAMP LIGHT BOOKS HOTEL nagoya）

商務型飯店現代設計，房間約20坪，整潔舒適，有熱水壺、牙刷等洗漱用品在大廳自取，備品算齊全，部分房型還設有陽台，可欣賞城市景觀。一樓設有24小時營業的書店和咖啡廳，收藏了約3,000本以「旅行」和「推理」為主題的書籍，結合住宿與閱讀的獨特概念。有簡單健身房、免費無線網絡、24小時前台服務、自助洗衣設施等，樓下有便利商店，很方便。

名古屋燈光圖書飯店（LAMP LIGHT BOOKS HOTEL nagoya）

地址：1 Chome－13－18 Nishiki, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460－0003日本

宜必思尚品名古屋飯店（ibis Styles Nagoya）

飯店以工業風設計為主，黑色為主色調，設計靈感源自鄰近柳橋中央市場的活力氛圍。標準雙床房約6坪，房間均配備Ibis Styles品牌的SweetBed寢具，部分房型提供連通房，雖然房間內不提供瓶裝水，但一樓大廳設有飲水機，供住客自行取用。12歲以下兒童可免費與父母同住，對於帶小孩的家庭非常友好。周邊有多家便利商店和美食餐廳可選擇，且交通便利。

宜必思尚品名古屋飯店（ibis Styles Nagoya）

地址：4 Chome－22－24 Meieki, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 450－0002日本

賽普拉斯名古屋站前飯店（Hotel Cypress Nagoya-eki Mae）

飯店的房間比一般商務飯店大，房間寬敞，日式與西式房型兼備，提供高品質備品，早餐尚可。館內有餐廳、健身房，適合商務旅客。樓下就有便利店，對面有很不錯的飛驒牛肉店，且步行10分鐘可到永旺超市！

賽普拉斯名古屋站前飯店（Hotel Cypress Nagoya-eki Mae）

地址：2 Chome－35－24 Meieki, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 450－0002日本

名鐵格蘭酒店（Nagoya Meitetsu Grand Hotel）

位於名古屋市中心，與名鐵名古屋站直接相連，交通極為便利，酒店下方即為名鐵百貨公司。有多種房型，包括標準客房、行政客房和套房，標準單人房約5.1坪；雙床房和雙人房約8.8坪，配備電視、冰箱、電熱水瓶。提供健身房、洗衣服務、保險箱、商務中心等便利設施。有多間餐廳，提供日本料理、西式料理等多樣美食選擇。周邊商業設施豐富，購物、美食選擇超多！

名鐵格蘭酒店（Nagoya Meitetsu Grand Hotel）

地址：日本〒450-0002 Aichi, Nagoya, Nakamura Ward, Meieki, 1 Chome－2－4 名鉄バスターミナルビル １１階～１８階

名古屋萬豪酒店（Nagoya Marriott Associa Hotel）

名古屋五星酒店，位於JR名古屋站上方，出了JR或新幹線就有酒店的指示牌，很快就能找到。辦理入住是在15層，酒店總共有52層，擁有豪華房型與高樓層景觀，館內設有高級餐廳、酒吧、健身房、桑拿設施與室內游泳池，設施奢華。直接連接名古屋車站，無需走太多路即可乘坐新幹線、地鐵和巴士。周邊有多家大型購物中心和百貨公司，如高島屋和名鐵百貨，方便旅客購物和用餐。

名古屋萬豪酒店（Nagoya Marriott Associa Hotel）

地址：1 Chome－1－4 Meieki, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 450－6002日本

名古屋天空塔王子飯店（Nagoya Prince Hotel Sky Tower）

是一間高空景觀奢華酒店，位於Global Gate大樓31樓至36樓，以「空中度假村」為概念，可看到壯麗的城市全景。房間設計現代風格、多種房型，面積從約9.7坪到29坪，有平面電視、迷你吧和寬敞的浴室。設施有健身中心、商務中心和會議廳。另外，酒吧和餐廳從日式料理到國際美食，多種選擇，提供免費接駁巴士至名古屋站，我覺得超讚！

名古屋天空塔王子飯店（Nagoya Prince Hotel Sky Tower）

地址：4 Chome－60番地12 Hiraikecho, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 453－0872日本

名古屋車站福朋喜來登快捷酒店（Four Points Flex by Sheraton Nagoya Station）

萬豪集團全新品牌，於2024年正式開幕，主打年輕商務與自由行旅客市場。飯店設計簡潔現代，配色明亮，結合美式機能風格與日本旅宿效率。房內設備齊全，有智慧電視、USB插座、人體工學辦公桌，適合出差族或數位遊牧族。設有自助洗衣、交誼空間與24小時櫃台，整體風格兼顧便利與簡約感。

名古屋車站福朋喜來登快捷酒店（Four Points Flex by Sheraton Nagoya Station）

地址：3 Chome－16－8 Meieki, Nakamura Ward, Nagoya, Aichi 450－0002日本

BASE LAYER HOTEL名古屋錦（BASE LAYER HOTEL Nagoya Nishiki）

位於熱鬧的錦町商圈，鄰近伏見站，強調「模組化住宿」與「個人化設計」理念。房型以主題式區分，包含配備私密桑拿的套房、共享空間房及微型辦公住宿等，打破傳統飯店格局。整體設計偏工業風結合簡約美學，並引進共享廚房、聯合辦公桌與沉浸式交誼空間，是數位遊牧或創意產業旅人的潛力選擇。

BASE LAYER HOTEL名古屋錦（BASE LAYER HOTEL Nagoya Nishiki）

地址：日本〒460－0003 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Nishiki, 2 Chome－6－30 BASE LAYER HOTEL 1F

榮商圈飯店推薦

三交旅館名古屋錦（Sanco Inn Nagoya Nishiki）

經濟型飯店，房間簡單且乾淨，頂樓有溫泉浴場，無健身房，但設有自動販賣機，樓下有咖啡店吃飯很方便！位於地鐵站附近交通方便，5分鐘到中部電力塔、驚安殿堂、三越百貨。距離地鐵榮站及久屋大通站大約步行7分鐘，去綠洲21也很方便，吃喝玩樂一應俱全，生活機能方便，適合旅行者。

三交旅館名古屋錦（Sanco Inn Nagoya Nishiki）

地址：3 Chome－7－23 Nishiki, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460－0003日本

名古屋榮弗爾札飯店（Hotel Forza Nagoya Sakae）

新開幕的現代化飯店，設計時尚，豪華雙床房約8.9坪，配備兩張120公分寬的單人床。設有健身房，並設有自動販賣機與公用電腦，大廳休息區提供免費咖啡機，可隨時享用熱飲，有投幣式洗衣機。

12歲以下兒童可免費與父母同住（不加床），對於家庭旅客而言相當實惠。早餐提供豐富的名古屋美食，適合年輕旅客。酒店附近商店林立、松阪屋等大型商場很多，餐廳都很多。距離榮地下商業街步行約8分鐘，名古屋科學館（白川公園）步行約10分鐘。

名古屋榮弗爾札飯店（Hotel Forza Nagoya Sakae）

地址：3 Chome－17－25 Sakae, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460－0008日本

名古屋東急飯店（Nagoya Tokyu Hotel）

建於1987年有歷史的經典酒店，於2018年翻新，有木村拓哉演出的東京大飯店的感覺！客房空間寬敞，採用歐風家具，設有3間餐廳、三溫暖、室內游泳池及健身房。旁邊有個24小時的藥妝店，且距離地鐵榮站僅500公尺，10分鐘可到榮站商圈，購物以及出門搭車相當便捷。機場到名古屋的機場大巴直接停靠在酒店門口，這點有加分！

名古屋東急飯店（Nagoya Tokyu Hotel）

地址：4 Chome－6－8 Sakae, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460－0008日本

Vessel Inn榮站前（Vessel Inn Sakae Ekimae）

飯店位於名古屋市中心的榮町商圈，地理位置優越，提供多種房型，標準雙人房約4.5坪；高級三人房約8坪。房間設計雖然緊湊，但充分利用空間，床底下設有空間可供放置行李箱，提升了房間的實用性。二樓大廳提供24小時免費的咖啡和飲料，有健身房、自助洗衣間，樓下即是7-11便利商店，周邊商店、餐廳林立，生活機能極為便利。自助式早餐提供名古屋特色的鰻魚飯，深受好評！

Vessel Inn榮站前（Vessel Inn Sakae Ekimae）

地址：日本〒460－0003 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Nishiki, 3 Chome－14－13 1F

名古屋皇家花園標誌酒店（The Royal Park Hotel Iconic Nagoya）

Royal Park高階系列，2024年初開幕，外觀現代雅致，融合城市景觀與日式寧靜。房型皆寬敞（基本28 m² 起），搭配大片落地窗與簡約家具設計，部分高樓層房型可俯瞰名古屋市景。公共設施包含觀景休憩區、桑拿空間與開放式咖啡廳。整體風格現代中帶有沉穩調性，適合情侶、自由行或重視舒適度的中高端旅客。距離綠洲21只有600公尺。

名古屋皇家花園標誌酒店（The Royal Park Hotel Iconic Nagoya）

地址：日本〒460－0008 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Sakae, 4 Chome－1－1 中日ビル 24F

露櫻大飯店名古屋藤丘站（Hotel Route Inn Grand Nagoya Fujigaoka Ekimae）

2024年新開幕，Route Inn品牌中的高階系列，主打實用與長住功能性，房型設計偏傳統商務風，風格穩重偏保守，空間略小但設備齊全，附空氣清淨機、桌燈、浴缸。飯店設有大浴場、自助洗衣與自助式早餐，適合自駕或非市區短期旅人。離藤丘站僅3分鐘，生活圈安靜、超市與便利商店也距離不遠。

露櫻大飯店名古屋藤丘站（Hotel Route Inn Grand Nagoya Fujigaoka Ekimae）

地址：51 Akegaoka, Meito Ward, Nagoya, Aichi 465－0033日本

電話：＋81 50－5576－7776

樂高樂園飯店推薦

明恩斯泰申艾名古屋（Minn STATION Ai Nagoya）

2024年開幕的智慧型飯店，強調「靈活住宿」概念，主打多元房型，雙人、三人、家庭房都有，每間皆設有獨立衛浴與部分配備私人桑拿，適合小家庭或情侶入住。整體風格偏日系北歐混搭，明亮木質與白色基調營造出舒適寧靜氛圍。另備有小型廚房、洗衣機與微波爐，適合長住與生活機能需求高的旅人。

明恩斯泰申艾名古屋（Minn STATION Ai Nagoya）

地址：日本〒466－0064 Aichi, Nagoya, Showa Ward, Tsurumai, 1 Chome－2－32 STATION Ai 7階

名古屋金山酒店（Nagoya Kanayama Hotel）

三星級酒店於2015全面翻新，對面就是金山車站！客房約4.5坪，比日本3星酒店要大，床也大，配備空調、冰箱和書桌，6歲小孩免費入住，有舒適的公共熱水浴池，真的很棒！餐廳供應自助式早餐，提供日式和西式餐點。周邊有多家餐廳，樓下有麥當勞、全家、LAWSON等，生活機能完善。金山站乘車25分可達中部國際機場。

名古屋金山酒店（Nagoya Kanayama Hotel）

地址：4 Chome－6－25 Kanayama, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460－0022日本

日本樂高樂園飯店（LEGOLAND Japan Hotel）

飯店緊鄰日本樂高樂園主題公園，步行約2分鐘即可到達，節省交通時間，盡情享受遊玩樂趣。從飯店外觀、公共區域到客房設計，處處充滿樂高元素，讓人彷彿置身於樂高世界的全方位樂高體驗。擁有五種樂高主題房型，包括海盜、王國、冒險、樂高好朋友和樂高忍者，每間客房的面積約為約10.6坪，也有雙層床房，兒童遊戲區和樂高玩具！

日本樂高樂園飯店（LEGOLAND Japan Hotel）

地址：LEGOLAND Japan Hotel, 1 Kinjoufutou, 2 Chome－7 Kinjofuto, Minato Ward, Nagoya, Aichi 455－8605日本

名古屋機場飯店推薦

東橫INN中部國際機場1號店（Toyoko Inn Chubu International Airport No.1）

商務型酒店適合需要在機場附近過夜的旅客，名古屋中部機場步行到此約10分鐘；提供免費接駁巴士到機場，每十分鐘一班。入住、退房都可以機器辦理，非常便捷。雙人房約4.5坪，也有提供適合家庭入住的客房，可容納2～4人。設有632個自助行李寄存櫃，入住前後可免費使用，使用順序為先到者優先利用。

提供免費的早餐服務，樓下有7-11、全家，方便購買日常用品。附設容納1,045台車輛的大型停車場，並設有電梯。值得一提的是24小時免費停車活動（僅限持有東橫INN俱樂部會員卡，並通過官方網站預約的客人），對於自駕旅客而言，這是一項額外的便利。

東橫INN中部國際機場1號店（Toyoko Inn Chubu International Airport No.1）

地址：4 Chome－2－5 Centrair, Tokoname, Aichi 479－0881日本

名古屋中部國際機場福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Nagoya, Chubu International Airport）

豪華國際連鎖酒店，位置在海邊，早晨日出超美！標準特大雙人床房約7.5坪，浴室設穀倉門，浴缸和淋浴分開。提供24小時開放的健身中心、商務設施，也設有一站式外帶美食店，方便旅客購買小吃和飲品。也有全日制餐廳，供應各種當地時令美食、自助餐和單點菜單，滿足不同需求。搭乘免費接駁車約6分鐘即可到達機場。

名古屋中部國際機場福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Nagoya, Chubu International Airport）

地址： 4 Chome－10－5 Centrair, Tokoname, Aichi 479－0881日本

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