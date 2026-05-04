內科「無罪甜點」主打天然果糖！還有提供Wi-Fi與插座

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

標榜採用天然果糖以健康為訴求的知名品牌「Bigtom美國冰淇淋咖啡館」，近期在台北內湖開設旗艦分店了！除了保留國父紀念館的翠湖店招牌甜點、冰品之外，還新增了漢堡、炸物與麵食等限定選項，並且環境寬敞舒適，提供Wi-Fi、插座，很適合在地餐飲需求及消費族群。

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交通環境

OM SYSTEM相機代理公司也在附近，距離捷運港墘站有段距離，當日我是騎機車前往，所以停放在附近的江南街再步行。

Bigtom曾於板橋大遠百、台北101及台北圓山大飯店等地設店，現今轉戰內湖也是看中當地的消費力，以及對於多元餐飲的需求，很適合商務及休閒等客群。

內部環境

內湖店明亮挑高的舒適空間環境，揉合了美國元素與台灣原民的特色組合，並且還有展售旅美本土的創作藝品，有2－6人座位，並且還有提供Live演唱等內容。

▲門口的麵包車吧台很可愛，而整體設計很像傢俱樣品屋，桌椅配色也很好看。

自家烘焙手作餅乾與鹹甜塔都很精緻可口，並且內容品項會依照時令季節做變化，並且還採用零卡自然糖的食材，這對螞蟻族的甜點控來說，真的很有吸引力！

▲用餐當天雖是平日中午但生意很好，在未滿月的試營運期間，入座率已經達七八成滿。

菜單

提供內用、外帶的服務，內容以QR Code掃碼為主，採半自助方式，自取餐具和醬料等等。平均單人消費約200～500元，內用至少需點一杯飲料，目前限時2小時，但若無客滿可續坐。

推薦餐點

他們家的茶飲、甜點都是熱門選項，就算是在門口點的餐食，也可以在室內享用，不過因為人手有限，所以來客多時出餐會慢一些。

巧克力漂浮冰咖啡

這杯如同花束的巧克力漂浮冰咖啡是最受歡迎的品項，本身採用法國艾許奶油和中烘咖啡為主，並且還印有圓山大飯店設店時使用的LOGO保溫杯緣做裝飾。嚴格上來說，它應該是歸屬於熱量炸彈的類型，但因食材選用，已經降低許多熱量。

低GI輕食的松露菌菇濃湯和經典番茄肉醬薯條

真的是很有趣的搭配！限量的濃湯還有烘烤的大蒜麵包可以享用，味道香濃可口；而帶微酸似義麵肉醬的粗薯條，吃起來也挺涮嘴的，都是屬於熱熱吃最好吃的品項。

這個晨露舒肥雞沙拉也很推薦

選用較高價的有機生菜，配上特調醬汁，再與軟嫩的雞胸肉一起品嚐；除了可享有飽足感之外，還可以增加纖維質與蛋白質。

人氣的手打靈魂牛肉堡

我挑的是法式茴香醬口味，本身以微煎的布里歐麵包，與特色香氣的醬汁，以及純美牛漢堡肉做組合，嚐起來沒有太厚重的油膩感。這道我自己也滿喜歡的，但也希望有機會再出辣味或是花生醬的培根牛肉堡。

同樣很有亮點的飛碟轟炸機

很像是酥皮濃湯的烤餅版本，其特點在於端上桌時，麵皮微膨而主食材在裡頭，像這回選的泰潮酸辣雞很夠味，也很適合配飯吃。

鮑魚燉土雞湯

這碗鮑魚燉土雞湯所做的黃金蟲草鮑魚雞湯麵十分特別，食材部分以雞腿肉、九孔鮑加上半熟蛋、青花菜、薑片與蔥絲，與拉麵一起做組合。嚐起來是有點像台日洋混搭的跨界湯麵，口味頗清爽而肉質也嫩，微微的藥膳香氣賦予多層次的感覺，適合再加點七味粉或是胡椒粉等調味，且蔬菜若能再豐富點更好！

下午茶內容

可選單一茶品咖啡，配上兩個餅乾與一個主甜鹹點；我喜歡乳酪鮭魚蔬菜鹹派，以及韓國麝香葡萄水果塔這兩項，料好又吸睛。巧克力與抹茶口味的手工餅乾鬆軟細緻，配上仿骨瓷器具的英式紅茶很合拍。

經典的自選三配料優格碗也是必嚐品項

我選加了小米球、南瓜籽與杏仁片，與綜合莓果醬做組合，是店家最推薦的絕妙搭配，我也很喜歡！其它像蜂蜜、堅果燕麥、果乾葵花籽與奇亞籽等，似乎也是很不錯的選擇。

Bigtom無罪甜生活－美國冰淇淋咖啡館內湖店

地址：台北市內湖區瑞光路258巷33號

電話：02－26272299

營業時間：11：00－20：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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