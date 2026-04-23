第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山　5月下旬重新開幕

▲第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山。（資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼西門店後，台灣松屋官方今日公告第2家松乃家複合店落腳芝山店，該門市將從4月27日起進行改裝，預計5月下旬重新開幕。

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。松乃家則是松屋旗下的炸物專門店，最大特色是「高CP值的炸豬排定食」，另有炸蝦、炸雞定食，以及各式雙拼餐與丼飯。

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合式店（西門店）去年11月開幕，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，官網也公布松乃家菜單，定食類有小食豬排、招牌炸豬排、小食味噌豬排、招牌味噌豬排、嫩炸雞里肌、味噌雞里肌及本格唐揚炸雞可選，價格195元起。

除了定食，菜單中還有3款雙拼定食（280元至300元）、4款蓋飯（190元至230元）、2款咖哩（210元至240元），以及8款單品（20元至180元）。

▲勝急「明太子炸豬排握飯糰」。（圖／勝急提供）

另外，日式丼飯品牌「勝急」日前推出全新外帶與外送專屬品項「明太子炸豬排握飯糰」，搭配飲品套餐價只要150元。其靈感源於沖繩飯糰的創意變奏，豬腰內豬排搭配鹹香明太子醬與香濃日式厚蛋燒、溫泉水烹煮的牛奶皇后米，不論是當正餐或點心都適合。