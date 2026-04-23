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舒曼六號餐館政大店6/30結束營業　預告8月插旗板橋新埔站

▲舒曼六號餐館政大店6/30熄燈。（圖／取自Schumann`s Bistro No. 6臉書）

▲舒曼六號餐館招牌菜「德國豬腳」。（圖／取自Schumann`s Bistro No. 6臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台北市文山區的「舒曼六號餐館」主要提供道地德國美食，是當地熱門打卡餐廳，不過日前業者公告，政大店將於6月30日結束營業，但同時也預告即將插旗板橋，地點就在捷運新埔站，暫定8月開幕。

從政大發跡的舒曼六號餐館，主打德式風味料理，德國豬腳、德式香腸是招牌菜，同時還有全日早午餐與低碳高蛋白餐，例如日耳曼多肉早午餐、烤嫩雞腿高蛋白餐，加上布滿植栽的環境，是政大商圈的人氣打卡餐廳。除了政大店，2019年開出小巨蛋南京店。

▲舒曼六號餐館政大店6/30熄燈。（圖／取自Schumann`s Bistro No. 6臉書）

▲舒曼六號餐館政大店6/30熄燈。（圖／取自Schumann`s Bistro No. 6臉書）

開業已有10年的舒曼六號餐館（政大店）在Google地圖上擁有4.2顆星的好評價，不過業者日前卻公告，該分店只營業到6月30日。雖然創始店即將熄燈，但小巨蛋南京店仍會繼續營業，而且還預計將前往板橋開店，地點就在捷運新埔站，暫定8月開幕。

得知舒曼六號餐館政大店熄燈消息，不少老客人留言說「天啊！我的愛店，7月後只能在小巨蛋或板橋再見了」、「太捨不得了」、「以後想吃要跑好遠了」。

▲丹丹漢堡左營文慈店4/30熄燈。（圖／取自Google地圖）

另外，號稱速食店南霸天的「丹丹漢堡」在高雄、台南都擁有高人氣，更是許多遊客必去朝聖的餐廳，不過繼大社店後，位於左營的文慈店日前公告，只營業到4月30日，讓許多粉絲感到驚訝，直呼「太突然了」。

創立於1984年的丹丹漢堡有「速食店南霸天」稱號，最具特色就是中西合併餐點組合，像是漢堡搭配麵線、粥品，炸雞也受到許多人喜愛。除了是高雄、台南當地人從小吃到大，就連來自北部的旅客，也都要特地去朝聖，成為另類的觀光景點。

關鍵字： 美食雲 舒曼六號餐館

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