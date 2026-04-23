台人赴馬來西亞旅遊「2個月衝8萬人」　吉隆坡新地標將開放

▲吉隆坡夜景迷人。（圖／馬來西亞觀光局提供）



記者彭懷玉／台北報導

馬來西亞觀光局統計，今年1至2月台人入境馬來西亞人數達80,875人，較2025年同期成長8.79%。觀光局台北辦事處處長哈翡之分析，主因包括飯店與美食價格親民、旅遊CP值高，加上當地少有颱風與劇烈天候影響，整體旅遊環境穩定，帶動入境市場穩健成長。另外，默迪卡118自去年8月柏悅酒店進駐後，觀景台等設施預計在今年第二季全面開放。

▲馬來西亞觀光局台北辦事處處長哈翡之。（圖／記者彭懷玉攝）



民眾最關注的旅遊新亮點部分，位於吉隆坡、樓高678.9公尺的默迪卡118（Merdeka 118），為全球第二高樓，目前已有柏悅酒店進駐，位於大樓頂層的觀景台仍在建設中，對此哈翡之透露，預計於今年第二季全面開放。而The Sky Race登高賽將在8月22日至23日回歸，開放旅客挑戰2845階梯，一窺最新高樓之神秘面紗。

▲▼具歷史意義的蘇丹阿都沙末大廈；默迪卡118為全球第二高樓、登嘉樓州首府瓜拉登嘉樓「阿比丁清真寺」。（圖／馬來西亞觀光局提供，下同）

此外，位於獨立廣場前、別具歷史意義的蘇丹阿都沙末大廈（Sultan Abdul Samad Building），過去為行政辦公室，目前已活化轉型為歷史畫廊與城市咖啡館，讓旅客能一併了解馬來西亞歷史。

▲浪中島Summer Bay Resort 夏日海灣渡假村。

喜歡海島度假的民眾，位於西馬東海岸的浪中島、熱浪島，擁有清澈見底的浮潛環境，在頂級品牌停泊島萬豪度假村及水療中心的進駐後，提供都市人最新避世勝地，為東海岸注入奢華住宿體驗。

▲2025年8月新開幕的吉隆坡柏悅飯店 (Park Hyatt Kuala Lumpur)。

活動與節慶方面，KL Festival將於5月6日至31日登場，在25個場館帶來超過80場展演；以電音結合水元素的Rain Rave Water Music Festival 2026將於4月30日至5月2日舉行；此外，還有HYROX Malaysia、Rainforest World Music Festival等大型活動，從音樂、運動到文化全面布局，吸引不同族群旅客。

▲熱帶雨林世界音樂節。

旅客想前往馬來西亞，目前由中華航空、長榮航空、星宇航空、馬來西亞國際航空、亞洲航空及峇迪航空提供台灣直飛馬來西亞航班，每周約57班、近1.5萬個座位；日前亞洲航空也新增高雄—吉隆坡每日直飛航班，整體提升至每周60班，串聯台北、高雄與吉隆坡、檳城、亞庇等主要城市，進一步強化雙邊觀光動能。