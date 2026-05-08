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免費洗衣烘衣＋24hr點心吧！老爺旗下高CP值台北日式飯店

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳莉玟

說到台北旅遊住宿，網路上很多網友都推薦高CP值的「老爺會館」。大家都知道老爺酒店品質很優，旗下的老爺會館也很不錯，台北南西館為日式經典融合現代簡約房型，房間大又乾淨，價位相對便宜許多，住房就有中西式自助早餐、24hr咖啡點心吧、免費洗衣烘衣，而且服務非常親切讓人喜歡。

位於台北商業區的中心地帶，交通便利，距離捷運中山站和新光三越百貨步行僅1分鐘，鄰近台北中山區許多知名景點，逛街超方便，CP值很高。

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交通

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼位在中山區熱鬧的南京西路上，對面就是新光三越南西店及誠品南西店，樓下就有大創、寶雅，逛街超方便。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲從捷運中山站3號出口走路到飯店不到5分鐘，樓下寶雅門口就有YouBike，不論是搭捷運還是騎自行車都很便利。

設施
走進大門就是接待櫃台，服務非常親切。後方還有合格旅宿登記證、旅宿業優良證書，我們旅遊前做功課發現很多網友都推薦老爺會館，台北南西館在Google有超過1900則好評、4.2星，CP值確實不錯。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

24小時咖啡廳
櫃台旁邊就有24hr咖啡廳，提供咖啡茶飲、餅乾、水果、還有書報雜誌及周邊景點旅遊指引，隔天早餐也是在這裡享用。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲飲料點心吧有餅乾、茶飲、咖啡機還有新鮮水果，通通免費自助取用，即使退房了還是可以繼續享用。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

商務中心

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲櫃台旁邊就有桌上型電腦，簡便的商務中心查資料上網都是免費使用，商務人士辦公臨時要使用很方便。

自助洗衣坊
洗衣坊裡頭洗衣機、烘乾機通通免費使用，還有附洗衣粉、衣物柔軟精、洗衣袋。如需使用燙衣板、熨斗等設備，可以向櫃台洽詢。旅遊的衣物住房時直接就清洗乾淨，有免費洗衣、烘衣真的很加分。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

房型介紹

商務客房 雙床房
七坪大的空間很夠用，我們兩人的行李箱可以完全打開，不會擁擠。我特別喜歡日系窗框設計，有種到日本旅遊的幸福感，後來用早餐時，我也發現這裡很多日本客人來住宿，老爺會館真的很受歡迎。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲床的兩側都有床頭櫃，方便放置個人物品。牆面也都有充電插座，手機、行動電源等3C用品充電很方便。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲床邊還有單人沙發、小圓桌、落地閱讀燈，完全符合人體工學，躺下來好舒服。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲大門口一進門就是開放式衣櫃，保險箱、拖鞋、浴巾備品都排放整齊，旁邊的牆面有長形穿衣鏡，很加分。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲梳妝台同時也是辦公桌，房間內到處有插座。

抽屜有簡單的水壺及茶包咖啡包，現在因應環保，不提供寶特瓶飲用水，有提供水壺，可自行到每層樓電梯口飲水機取用，很方便。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲打開另一邊櫃門，是小冰箱。

今天住宿房型的浴室有浴缸，蓮蓬頭水壓夠水溫穩定，洗澡洗頭蠻舒服的，沐浴乳、洗髮精通通在牆面，直接按壓就可使用。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲洗手台很大，刷牙洗臉不會濺得到處都是水；馬桶是免治馬桶，還有恆溫設計。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲打開電視，發現老爺會館可以免費借用的東西好多！

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲我們借用化妝鏡及枕頭，房間內拿起電話告知櫃台，馬上就有專人送達，服務真周到。

中西式自助早餐
早餐的食材擺放一長排，座位集中，取餐很方便。中西式早餐有熟食熱炒、炸物點心、水果、沙拉、清粥小菜、味噌湯、牛奶、豆漿、咖啡、熱茶、麵包土司、納豆等等，應有盡有。周日還會有另外提供台北人氣早餐「阜杭豆漿」餐點，真的很豐盛。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲熟食、熱炒、炸物、點心就有8樣，還會一直補新菜，服務很不錯。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲吐司麵包一共3種，旁邊還有附果醬、起司。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲清粥小菜選項也很多，最上層還有日式納豆。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲季節水果第一次看到西瓜與木瓜，後來有新增百香果及鳳梨。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲生菜沙拉、火腿切片、起司片，東西真的很多元。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼這一區還有果汁、牛奶，另一邊則是咖啡及茶包。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

▲日式味噌湯、清粥、白飯通通有，不論喜歡日式、中式、西式哪一種早餐，都能滿足。

▲▼老爺會館台北南西。（圖／商妮吃喝遊樂授權提供）

心得
這家老爺會館台北南西真的很不錯，房間乾淨價格親民，離台北車站及許多知名景點都很近，位於新光三越南西店對面，離捷運站也很近，逛街吃美食都好方便。整體來說，房間大又很乾淨、服務非常親切，還有中西式自助早餐、24hr咖啡廳點心飲料無限供應、免費洗衣烘衣，CP值蠻高的！

老爺會館台北南西

地址：台北市中山區南京西路1號8樓
電話：02－25316171
入住／退房時間：15：00／12：00

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
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