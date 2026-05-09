大安區「全包廂式」正宗關西風壽喜燒！傳承京都百年老店火候

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

隱身在大安區巷弄內的「祇園.禪院壽喜燒專門店（ZEN SAN）」，不僅是台北知名精品級壽喜燒「橋山」的全新姐妹店，更是由日方投資監製，傳承自日本京都祇園百年壽喜燒的職人精神，與台灣酒家菜的溫潤人情、宴席文化完美揉合，全程專人桌邊服務免動手。如果你也在尋找極具隱密性的全包廂台北大安區美食、台北壽喜燒推薦，這間餐廳絕對不能錯過！

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交通方式＆停車資訊

位在大安區樂利路，搭乘捷運至「信義安和站」或「六張犁站」，步行約5－8分鐘即可抵達，開車的話鄰近也有收費停車場。

餐廳環境

濃濃的日式禪意氛圍包圍全身，餐廳特別打造了全包廂式的用餐空間，包廂可容納4－10人，在這個靜謐、保有絕對隱私的環境裡，完全阻絕了外頭的喧囂。我們這次用餐，完美體會到了品牌所強調的「靜・和・本真」核心精神，在這裡，吃的不僅僅是將最純粹的關西風味帶入台北，更是一場講究味道、服務與空間美學的高端體驗。

這裡絕對是和牛控的夢幻天堂

餐廳準備了頂級和牛陣容來寵壞大家的味蕾，無論是連續拿下多屆日本和牛奧運會冠軍、被譽為和牛之首的「宮崎牛」，還是日本三大和牛中唯一產自東北、擁有極致細緻油花的「米澤牛」等等，在這裡通通都能一次滿足，和牛控絕不能錯過！

壽星優惠＆花苑服務

來這裡慶生、過節也很適合，入座後告知服務人員是當月壽星，就能免費招待頂級黑毛豬、頂級板腱牛或精緻蛋糕任選一份。想準備驚喜的神隊友，餐廳也與「代官山花苑」合作，只要提前預訂，客製化花束就會在指定時間由專人送達包廂，約會、慶生直接幫你把儀式感拉到最滿，想要零失誤的完美驚喜，這間預約下去就對了！

餐點分享

開胃小菜

極具在地風情的紅心芭樂，清脆爽口、酸酸甜甜的迷人滋味，瞬間就把食慾打開，桌面上還備有辣味噌與昆布鹽，等一下在品嚐和牛壽喜燒時，可以隨個人喜好沾取搭配，不僅能巧妙轉換口味，還能帶出肉質不同層次的鮮甜。

前菜 日本海膽烏魚子粉豆腐

上頭奢華鋪上濃郁的日本海膽，以及口感啵啵啵的海葡萄，最後再撒上鹹香提味的烏魚子粉。一旁還點綴著鮮嫩的純白干貝塊，並巧妙加入了切成小顆粒狀的清脆白蘿蔔來增添咀嚼層次。一匙挖起送入口中，海膽的鮮甜濃郁在舌尖化開，搭配著底部帶有醇厚胡麻香氣的特調醬汁，滿滿的海味完美融合！

帝王蟹茶碗蒸

茶碗蒸上頭鋪上了一絲絲鮮甜可口的帝王蟹肉，還有鮭魚卵點綴，光看畫面就很有食慾。一口吃下時鮭魚卵在舌尖啵一聲爆發的海味，伴隨著帝王蟹肉的鮮甜，真的是滿滿的幸福感！而且滑嫩的蒸蛋底下竟然還藏著Q彈的魷魚塊，讓整體的咀嚼層次變得很豐富。溫潤濃郁的蛋香不僅把海鮮的甜味完美襯托出來，滑順入喉更是暖心又暖胃。

湯品 玉露鮮蝦真丈湯

看似雅緻清淡，喝下一口卻讓我驚豔，湯底加入了一點清酒與台灣特有的包種茶來熬煮，溫潤的湯頭滑過喉嚨時，會有股高雅迷人的茶香尾韻在嘴裡環繞，特別清爽解膩。而湯裡頭那顆白胖胖的丸子，是用新鮮蝦滑結合山藥手工打製而成的，咬下去的口感超級蓬鬆柔軟，搭配上頭點綴的青蔥，那股微微的辛辣感巧妙地提點了整碗湯的鮮甜層次，真的喝得出主廚滿滿的用心！

破布子蒸時令鮮魚

祇園.禪院壽喜燒專門店最迷人的地方，就是完美揉合了台灣酒家菜的溫潤人情與傳統宴席文化，而這道破布子蒸時令鮮魚是最佳代表，經典的台式破布子入菜，將當季時令鮮魚的極致鮮甜提味出來，吸滿湯汁精華的石斑魚肉口感超級細緻軟嫩。

最貼心的是，這道澎湃的大菜上桌讓大家拍完照後，服務人員就會提供分食服務，完全不用自己動手，如果是帶長輩來家族聚餐，或是招待重要貴賓，點這道絕對是排場十足跟超有面子，包準讓大家吃得滿意又頻頻點頭稱讚。

黑金海膽麵

一上桌真的會讓海膽控尖叫，這道菜的奢華程度實在太誇張了，店家毫不手軟地直接鋪上一整盒鮮甜濃郁的北海道海膽，金黃誘人的色澤光看就讓人直嚥口水！

▲底層是Q彈、超能吸附醬汁的寬麵，中間是充滿台式靈魂、鹹香化口的秘製滷肉。

▲乾麵鋪了滿滿的北海道海膽，還奢華地點綴了奢華的魚子醬與增添清爽感的青蔥。

這道品嚐時也是專人服務分食，寬麵搭配北海道海膽的膏腴滑順與滷肉的豐厚油脂。海味的極致鮮甜再搭配台式滷汁的溫潤底蘊，這種台日混血的雙拼滋味，真的濃郁到化不開，每一口都是大寫的奢華。

米澤牛肋眼

接著就是今天的重頭戲主餐「米澤牛」華麗登場！產自日本山形縣的頂級黑毛和牛「米澤牛」，是與松阪牛、神戶牛齊名，並列為傳說中的「日本三大和牛」! 這次我們品嚐的肋眼部位，那猶如大理石般均勻分布的細緻油花簡直像藝術品一樣，入口即化又帶有細膩口感。

服務人員會先用和牛牛脂跟日本大蔥在鑄鐵鍋中煸香熱鍋，聽著油脂在鍋面上滋滋作響，瀰漫濃郁迷人的牛油脂香與大蔥特有的焦甜香氣。

正宗「關西風壽喜燒」的靈魂步驟

是在熱騰騰的鑄鐵鍋中，輕柔且均勻地灑上日本特有的中雙糖，晶瑩的糖粒在高溫下微微融化、散發出迷人的微焦糖甜香，這個焦化反應能為等會下鍋的和牛裹上一層誘人的琥珀色澤，更能完美引出肉質本身的極致甘甜，體驗道地關西流吃法。

服務人員會先將生食雞蛋均勻打散，作為接下來搭配和牛的靈魂蘸料，那金黃滑順的蛋液不僅能完美幫剛起鍋的熱騰騰肉片溫和降溫，更能瞬間裹住並鎖住和牛滿滿的鮮甜肉汁。

將那擁有夢幻大理石油花的米澤牛肋眼豪邁鋪上，聽著牛肉接觸鐵鍋那銷魂的滋滋聲，過程中再淋上店家的靈魂精華，由日本老字號山利濃口醬油、頂級柴魚、昆布與日本中雙糖費時熬製而成的特製壽喜燒醬汁來調味。

米澤牛吸飽了甘醇濃郁的醬汁，一入口，那迷人的油脂甘甜與極致軟嫩的肉質瞬間在嘴裡完美爆發！交織著高雅醬香與頂級肉香的奢華口感，絕對會讓所有老饕們一口入魂，好吃到在內心尖叫、完全捨不得吞下去！

宮崎和牛板腱

除了前面介紹的米澤牛，我們的另一份主餐是宮崎和牛板腱，身為連續拿下多屆日本和牛奧運會冠軍的頂級黑毛和牛，宮崎牛最大的特色，就是擁有宛如冬日初雪般細緻的夢幻油花，以及極致柔軟的肉質。而這次特別挑選的板腱部位更是許多內行老饕的最愛。

油花分布均勻的和牛板腱，在壽喜燒鍋中被醬汁溫柔包覆，沾過蛋液再夾起送入口中，咀嚼時能感受到微微Q彈的脆度，同時兼具肉質軟嫩化口與細筋Q彈嚼勁的神仙口感，層次真的超級豐富，可以再搭配辣味噌跟昆布鹽，風味更是十足，肉控們吃過一次就會徹底愛上、完全回不去！

綜合菜盤

精選了數十種當季新鮮時蔬，包含了香菇、南瓜、地瓜、櫛瓜、絲瓜、番茄、蒟蒻絲與胡蘿蔔等豐富品項，店家還會隨著季節更迭換上最著時的美味，菜盤裡還有少見的日本鱈寶，綜合時蔬在鐵鍋裡吸飽秘製醬汁的模樣，鮮甜軟嫩的口感真的讓人一口接一口。

吸飽秘製醬汁的新鮮野菜，不僅帶有濃郁的鮮香，清甜解膩的滋味真的會讓人好吃到停不下筷子，其中最喜歡這塊日本鱈寶，吸滿壽喜燒精華、煮到蓬鬆綿密後，入口的口感竟然神似鹹甜版的棉花糖，幾乎不需要咀嚼就在舌尖輕柔散開，吃過一次就會深深愛上！

京都祇園松露滑蛋蓋飯

最後由專人為我們桌邊製作的京都祇園松露滑蛋蓋飯，店員將松露混合蛋液後再倒入鍋中烹煮，那股撲鼻而來的濃郁醬香，瞬間又讓人胃口大開，沒多久一碗熱騰騰的銷魂蛋飯就上桌了。趁熱用湯匙大口舀起，完美半熟狀態的滑蛋口感如絲綢般柔嫩，與鹹香入味的壽喜燒醬汁完美交融，咕溜的蛋液包裹著越光米滑順入口，每一口都能嚐到松露的迷人尾韻。

飲品甜點

禪院手工鳳凰酥

外皮烤得極致酥香，一口咬下滿是鹹蛋黃濃郁的迷人香氣，旁邊搭配了清爽的芭樂冰淇淋與炙燒鳳梨，店家將新鮮鳳梨微烤風乾後炙燒出焦香，再撒上些許肉桂粉與糖粉提味，溫潤的肉桂果酸與鹹甜交織的糕點完美呼應，冰火交融的豐富層次讓人超級驚豔。

手工港式芝士豆腐奶

光聽名字就讓人充滿好奇，它其實是一道費工的經典甜品。外層是用薄脆的餅皮，包裹著滿滿的起司下鍋金黃酥炸，起鍋後再撒上糖粉，旁邊還附上了一塊絕對不能少的靈魂鹹奶油。吃法是搭配鹹奶油一起入口，糖粉的微甜、起司的奶香，再加上鹹奶油，帶出有層次的鹹甜滋味，吃起來外酥內軟又完全不甜膩，就算前面吃得再飽，這道誘人的甜品還是好吃到讓我們瞬間秒殺！

京都抹茶拿鐵

餐後端上的這碗京都抹茶拿鐵，透過手刷輕柔拌入大量空氣，打出超級細緻綿密的泡沫，喝起來不只有單調的苦澀，而是在微苦後迎來優雅的回甘，那股醇厚的茶香在口中久久不散，濃郁的道地風味，真的會讓人一秒穿越到京都。

禪院烏龍茶

另外一個飲品我們選了禪院烏龍茶，它那偏淡的澄澈茶湯色澤看起來十分迷人，入口更是清爽甘甜，在品嚐完油脂豐厚的頂級和牛後，搭配著精緻的飯後甜點一起享用，剛剛好又解膩。

菜單

點餐方式是以精緻的個人套餐為主，整份套餐包含了開胃前菜、暖胃湯品、主食、時令綜合菜盤、重頭戲主餐，最後再以甜點跟飲品完美收尾。主餐選擇非常豐富，除了夢幻的限量米澤宮崎和牛套餐，還有橘、竹、梅、蘭、櫻、日等不同套餐可以依個人喜好挑選，還有提供多款日本酒可以佐餐，被譽為清酒之王的「十四代」這裡也有喔，如果吃完還覺得意猶未盡，現場也有提供多樣的單點品項讓大家隨心加點。

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心得

作為台北知名精品壽喜燒「橋山」的全新姐妹店，展現了什麼叫做「壽喜燒的天花板」，並將京都百年老店的職人精神與細膩款待哲學，完美揉合了台灣酒家菜的溫潤人情與宴席文化。

祇園.禪院壽喜燒專門店 すき焼き專門店

地址：台北市大安區樂利路11巷22號

電話：02－27325578

營業時間：12：00－14：30、17：30－22：30

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