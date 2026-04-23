達美全新「套房式商務艙」亮相！最快明年搭得到　還有自助點心吧

▲達美航空全新Delta One商務艙亮相。（圖／達美航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

達美航空宣布推出新一代套房式「Delta One」商務艙，將率先導入全新旗艦機型 Airbus A350-1000，預計2027年投入營運，全新商務艙也將同步擴展至 Airbus A330-200/300 機隊，主打更高隱私與沉浸式長程飛行體驗，同時將設置全天候開放的自助點心吧。

▲▼全新Delta One商務艙為套房式設計，且平躺式座椅延伸至超過198公分，A350-1000機型為反魚骨式座椅。

全新「Delta One商務艙」亮點一次看

此次達美航空全新「Delta One商務艙」最大亮點在於全面升級為「套房式設計」，配備滑門打造獨立空間，並將平躺式座椅延伸至超過198公分，搭配義大利精品 Missoni 聯名寢具與全新枕頭式舒適墊。

A350-1000機型採反魚骨式座位配置，外側座位朝向窗戶，提升空間感與隱私性；中央座位則設有可開關的滑動隔板，方便同行旅客互動或獨立休憩。

▲▼座位上有放置鞋子區域，也有充足的充電設備。

機上娛樂方面，A350-1000機型配置達美史上最大24吋4K QLED螢幕，結合藍牙耳機連接、內建於邊桌的大理石紋無線充電板、USB-C與AC電源插座，並設有專屬置鞋櫃、手機置放托盤以及便利的眼鏡掛鉤，同時特別與身障旅遊諮詢委員會合作，開發如豪華汽車質感的觸覺式座位控制按鍵，提升操作直覺性。

▲A330-200/300機隊也將導入套房式商務艙。

達美A330-200/300機隊首次導入套房式商務艙

全新「Delta One商務艙」也將首次擴展至 Airbus A330-200/300 機隊，讓旅客未來搭乘該機型也能享有更具隱私的滑門式套房商務艙。業者表示，在 A350-1000 與升級後的 A330-200/300 機型上，所有艙等座位皆將配備達美歷來最大尺寸的椅背螢幕，提供劇院等級的高畫質清晰顯示，並支援藍牙連接、USB-C 及萬用 AC 電源插座，同時搭載記憶泡棉坐墊，全面提升長程飛行的舒適體驗。

▲針對商務艙設置全天候開放的自助點心吧。

同時，業者亦將針對商務艙設置全天候開放的自助點心吧，位置分別位於A350-1000主登機口及A330-200/300機艙前，並針對 A330-200/300 機隊進行由機頭至機尾的整體翻新。業者預計至2030年，約90%的Delta One商務艙座位都將升級為套房式配置。

▲達美優悅經濟艙與達美經濟艙座位也全面升級。

此次升級不僅限於達美至臻商務艙。達美優悅經濟艙與達美經濟艙亦導入全新座椅設計，提供額外 1 吋腿部空間，所有座位皆配備記憶泡綿坐墊、USB-C 及 AC 電源插座，以及具備 4K QLED 顯示技術與藍牙連接功能的大尺寸椅背螢幕。

目前，達美航空每日提供台北直飛西雅圖航線，由 Airbus A350-900 執飛，設有套房式Delta One商務艙等四艙等配置，並採「早去晚回」時段設計，方便商務與觀光旅客銜接北美超過50個城市。

▲大韓航空全面升級仁川國際機場第二航廈的貴賓室。（圖／業者提供，下同）

大韓航空則全面升級仁川國際機場第二航廈貴賓室設施，此次翻新將頭等艙貴賓室擴大2.3倍，商務艙貴賓室更成為仁川機場最大貴賓室，並從設計美學、餐飲服務到設施細節全面升級，打造登機前的高質感休憩體驗。

▲大韓航空仁川機場頭等艙貴賓室。

頭等艙休息室位於250號登機口對面4樓，整體空間擴大至921平方公尺，為原本的2.3倍，並規劃11間獨立包廂，主打高度隱私與專屬服務。旅客抵達後由專人引導入座，在安靜私密的空間中放鬆候機。

在空間設計上，以韓國傳統建築為靈感，融入木質結構與苧麻材質，並搭配「黃」與「黑」色調，呈現沉穩且具有文化底蘊的氛圍。休息室內同時展示多位韓國藝術家作品，以及國際藝術家Anish Kapoor的創作，讓整體空間宛如藝廊。

▲頭等艙貴賓室提供專人桌邊服務的點餐制。

餐飲服務則全面升級為「à la carte」點餐制，由專人桌邊服務，主打以傳統食譜為基礎的精緻料理，強調食材原味。餐具選用多個頂級品牌，包括Christofle、Bernardaud、Baccarat與Riedel，並結合韓國工藝家白瓷與青銅器作品，細節展現尊榮質感。

▲商務艙貴賓室。

商務艙（西側）貴賓室同樣位於4樓，鄰近248至249號登機口，總面積達2615平方公尺、提供超過420席座位，是仁川機場內規模最大的單一貴賓室。

整體設計延續品牌識別，以金色、黑色與象牙白為主調，搭配木材與石材紋理，呈現現代奢華風格，同時融入韓式建築元素。空間動線經過優化，自助餐區與現場料理台設於中央，兩側延伸為用餐區，有效分散人流、提升舒適度。