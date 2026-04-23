ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

達美全新「套房式商務艙」亮相！最快明年搭得到　還有自助點心吧

▲▼達美航空Delta One商務艙。（圖／達美航空提供）

▲達美航空全新Delta One商務艙亮相。（圖／達美航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

達美航空宣布推出新一代套房式「Delta One」商務艙，將率先導入全新旗艦機型 Airbus A350-1000，預計2027年投入營運，全新商務艙也將同步擴展至 Airbus A330-200/300 機隊，主打更高隱私與沉浸式長程飛行體驗，同時將設置全天候開放的自助點心吧。

▲▼達美航空Delta One商務艙。（圖／達美航空提供）

▲▼全新Delta One商務艙為套房式設計，且平躺式座椅延伸至超過198公分，A350-1000機型為反魚骨式座椅。

▲▼達美航空Delta One商務艙。（圖／達美航空提供）

全新「Delta One商務艙」亮點一次看

此次達美航空全新「Delta One商務艙」最大亮點在於全面升級為「套房式設計」，配備滑門打造獨立空間，並將平躺式座椅延伸至超過198公分，搭配義大利精品 Missoni 聯名寢具與全新枕頭式舒適墊。

A350-1000機型採反魚骨式座位配置，外側座位朝向窗戶，提升空間感與隱私性；中央座位則設有可開關的滑動隔板，方便同行旅客互動或獨立休憩。

▲▼達美航空Delta One商務艙。（圖／達美航空提供）

▲▼座位上有放置鞋子區域，也有充足的充電設備。

▲▼達美航空Delta One商務艙。（圖／達美航空提供）

機上娛樂方面，A350-1000機型配置達美史上最大24吋4K QLED螢幕，結合藍牙耳機連接、內建於邊桌的大理石紋無線充電板、USB-C與AC電源插座，並設有專屬置鞋櫃、手機置放托盤以及便利的眼鏡掛鉤，同時特別與身障旅遊諮詢委員會合作，開發如豪華汽車質感的觸覺式座位控制按鍵，提升操作直覺性。

▲▼達美航空Delta One商務艙。（圖／達美航空提供）

▲A330-200/300機隊也將導入套房式商務艙。

達美A330-200/300機隊首次導入套房式商務艙

全新「Delta One商務艙」也將首次擴展至 Airbus A330-200/300 機隊，讓旅客未來搭乘該機型也能享有更具隱私的滑門式套房商務艙。業者表示，在 A350-1000 與升級後的 A330-200/300 機型上，所有艙等座位皆將配備達美歷來最大尺寸的椅背螢幕，提供劇院等級的高畫質清晰顯示，並支援藍牙連接、USB-C 及萬用 AC 電源插座，同時搭載記憶泡棉坐墊，全面提升長程飛行的舒適體驗。

▲▼達美航空Delta One商務艙。（圖／達美航空提供）

▲針對商務艙設置全天候開放的自助點心吧。

同時，業者亦將針對商務艙設置全天候開放的自助點心吧，位置分別位於A350-1000主登機口及A330-200/300機艙前，並針對 A330-200/300 機隊進行由機頭至機尾的整體翻新。業者預計至2030年，約90%的Delta One商務艙座位都將升級為套房式配置。

▲▼達美航空Delta One商務艙。（圖／達美航空提供）

▲達美優悅經濟艙與達美經濟艙座位也全面升級。

此次升級不僅限於達美至臻商務艙。達美優悅經濟艙與達美經濟艙亦導入全新座椅設計，提供額外 1 吋腿部空間，所有座位皆配備記憶泡綿坐墊、USB-C 及 AC 電源插座，以及具備 4K QLED 顯示技術與藍牙連接功能的大尺寸椅背螢幕。

目前，達美航空每日提供台北直飛西雅圖航線，由 Airbus A350-900 執飛，設有套房式Delta One商務艙等四艙等配置，並採「早去晚回」時段設計，方便商務與觀光旅客銜接北美超過50個城市。

▲▼大韓航空。（圖／業者提供）

▲大韓航空全面升級仁川國際機場第二航廈的貴賓室。（圖／業者提供，下同）

大韓航空則全面升級仁川國際機場第二航廈貴賓室設施，此次翻新將頭等艙貴賓室擴大2.3倍，商務艙貴賓室更成為仁川機場最大貴賓室，並從設計美學、餐飲服務到設施細節全面升級，打造登機前的高質感休憩體驗。

▲▼大韓航空仁川機場頭等艙貴賓室。（圖／大韓航空提供）

▲大韓航空仁川機場頭等艙貴賓室。

頭等艙休息室位於250號登機口對面4樓，整體空間擴大至921平方公尺，為原本的2.3倍，並規劃11間獨立包廂，主打高度隱私與專屬服務。旅客抵達後由專人引導入座，在安靜私密的空間中放鬆候機。

在空間設計上，以韓國傳統建築為靈感，融入木質結構與苧麻材質，並搭配「黃」與「黑」色調，呈現沉穩且具有文化底蘊的氛圍。休息室內同時展示多位韓國藝術家作品，以及國際藝術家Anish Kapoor的創作，讓整體空間宛如藝廊。

▲▼大韓航空仁川機場頭等艙貴賓室。（圖／大韓航空提供）

▲頭等艙貴賓室提供專人桌邊服務的點餐制。

餐飲服務則全面升級為「à la carte」點餐制，由專人桌邊服務，主打以傳統食譜為基礎的精緻料理，強調食材原味。餐具選用多個頂級品牌，包括Christofle、Bernardaud、Baccarat與Riedel，並結合韓國工藝家白瓷與青銅器作品，細節展現尊榮質感。

▲▼大韓航空仁川機場商務艙貴賓室。（圖／大韓航空提供）

▲商務艙貴賓室。

商務艙（西側）貴賓室同樣位於4樓，鄰近248至249號登機口，總面積達2615平方公尺、提供超過420席座位，是仁川機場內規模最大的單一貴賓室。

整體設計延續品牌識別，以金色、黑色與象牙白為主調，搭配木材與石材紋理，呈現現代奢華風格，同時融入韓式建築元素。空間動線經過優化，自助餐區與現場料理台設於中央，兩側延伸為用餐區，有效分散人流、提升舒適度。

關鍵字： 達美航空 美國旅遊 美洲旅遊 交通資訊 商務艙

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【為閃小黃出事】機車騎士打滑撞冰箱　重摔腿斷送醫

推薦閱讀

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山

達美全新「套房式商務艙」亮相

達美全新「套房式商務艙」亮相

舒曼六號餐館政大店6/30結束營業

舒曼六號餐館政大店6/30結束營業

拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

玩心齋橋、難波必看集合守則

玩心齋橋、難波必看集合守則

世界第二高樓　吉隆坡新地標將開放

世界第二高樓　吉隆坡新地標將開放

泰國研擬取消「36國家免簽」！

泰國研擬取消「36國家免簽」！

肯德基「開心果脆粒蛋撻」開箱　台灣限定3層口感

肯德基「開心果脆粒蛋撻」開箱　台灣限定3層口感

點點心首家升級店型進駐微風廣場

點點心首家升級店型進駐微風廣場

宜蘭頭城「保夾」釣蝦場！釣不到直接補送

宜蘭頭城「保夾」釣蝦場！釣不到直接補送

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

坐落新莊巷弄50年手工扁芋圓！

後慈湖啟動試營運　明天開放下一波預約、6月開幕

「波麗路」吃台塑牛小排現省300元

板橋50樓「和牛吃到飽」限時登場！

台中3吋重乳酪蛋糕只要150元！

後慈湖試營運首日爆滿　4/23開放新一波預約

1580元吃「晶華軒10道招牌菜」　故宮院區限定菜單到5月底

公主遊輪「明後年亞洲航線」公布　每房折800美金、艙房免費升等

台中漢神洲際B1美食街懶人包！

萬華社團激推在地最強油蔥乾麵！

熱門行程

最新新聞更多

第2家松屋x松乃家複合店落腳芝山

達美全新「套房式商務艙」亮相

舒曼六號餐館政大店6/30結束營業

拚2千萬名觀光客來台　賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長

玩心齋橋、難波必看集合守則

世界第二高樓　吉隆坡新地標將開放

泰國研擬取消「36國家免簽」！

肯德基「開心果脆粒蛋撻」開箱　台灣限定3層口感

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366