點點心首家升級店型進駐微風廣場　新增14道粵式熱炒菜色

▲點點心首家升級店型進駐微風廣場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

緯豆集團旗下港式餐飲品牌「點點心」推出全新升級店型，除了延續品牌引以為傲的經典港點，還首度新增現炒的粵式熱炒和茶樓經典，避風塘蒜香大蝦、貴妃糖醋咕咾肉、乾炒牛河、水煮魚等人氣大菜，讓餐點更加多元，滿足不同的客群需求。

▲貴妃糖醋咕咾肉。（圖／記者黃士原攝）

▲避風塘蒜香大蝦。（圖／記者黃士原攝）

明天開始試營運、位於微風廣場的「點點心Signature」，與過去店型不同，菜單除了豬仔流沙包、晶瑩鮮蝦餃、金絲龍鬚蝦、香煎蘿蔔糕等經典港點，還推出限定粵式熱炒與茶樓經典料理，避風塘蒜香大蝦、貴妃糖醋咕咾肉、乾炒牛河、皇府水煮鮮和牛等，共計14道新品，滿足不同的客群需求。

▲蠔皇芥蘭炒牛肉。（圖／記者黃士原攝）

店內裝潢告別以往年輕活潑的亮色系，Signature店型轉向沉穩奢華質感，選用深色木紋與金屬線條，搭配厚實座椅，另有專為家庭或公司聚會設計的10人獨立包廂與圓形沙發卡座，營造溫潤優雅的社交氛圍。

▲御膳水煮蝴蝶魚。（圖／記者黃士原攝）

慶祝點點心Signature微風復興店開幕，品牌祭出多重優惠，即日起新加入會員，即送品牌招牌餐點「豬仔流沙包」1份，4月24日至4月26日消費滿1000元送100元現金抵用券，滿1200元免費招待「手沖木桶豆花」1份，優惠可疊加兌領，每日數量有限，送完為止。

▲「故宮晶華」即日起至5月31日於晚餐時段推出「晶華好味道」美食菜單。（圖／晶華提供）

另外，全台著名的美食景點、位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」，即日起至5月31日於晚餐時段推出「晶華好味道」美食菜單，移植「晶華軒」10多道招牌燒臘、港點、燉湯、熱炒及甜點等料理，每人1580元+10%即可於菜單各類別中點選共計10道菜色。

負責規劃「晶華好味道」菜色內容的晶華軒中餐廚藝總監鄔海明，活動前數周便展開針對廚師團隊的集訓工作，反覆確認菜色的味道與擺盤，確保不負饕客的期待。菜單中的前菜選項有晶華軒的招牌蜜汁叉燒、玫瑰油雞、黃金炸魚皮、花生炆雞腳及青瓜海蜇絲。煲湯類則推出選用老母雞與豬骨等食材慢燉而成的足料老火靚湯，以及將干貝、花膠與銀耳細火燉煮，層層釋放膠質的瑤柱花膠銀耳羹。

▲每人1580元+10%即可於菜單各類別中點選共計10道菜色。（圖／晶華提供）

澱粉類主食則有火腩炆豆腐飯，以外酥內嫩的燒肉搭配手工豆腐、北菇、蔥段、薑等辛香料入鍋拌炒後淋上蠔油芡汁，接著鋪於晶瑩透亮的白米飯上而成，是道嘗過就難以忘懷的粵式料理。豉油皇炒麵也是常見於香港酒樓、茶餐廳、大排檔等餐廳的經典菜色，將麵條與乾魷魚、韭菜、銀芽一同拌炒，再加入豉油皇醬汁炒至收汁，鑊氣十足讓人口齒留香。