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新藝文x新時尚　昆士蘭這次更好玩

文／七逗旅遊網　圖／昆士蘭州旅遊局、shutterstock

黃金海岸不只是衝浪者天堂、海濱渡假勝地，這座熟悉的城市，正悄悄換上更有層次的新風貌。從前衛的藝術地標，到穿梭城市的現代輕軌，再走進充滿度假氛圍的購物天堂，一次解鎖多重亮點，讓人重新認識昆士蘭的魅力——這一回，真的更好玩了。

新藝文x新時尚 昆士蘭這次更好玩（圖／昆士蘭州旅遊局、shutterstock）

▲HOTA 藝術之家，河畔的藝文饗宴。（圖／昆士蘭州旅遊局提供）

沿著河岸展開的HOTA藝術之家（Home of the Arts），位於衝浪者天堂附近，是黃金海岸最迷人的藝文風景。現代感十足的建築裡，有展覽空間、音樂及戲劇表演，也有戶外草地與湖畔步道。無論走進展覽廳，與前衛的當代藝術對話；在草地上席地而坐，看一場微風相伴的戶外演出；甚至只是沿著湖邊漫步，都能感受到藝術在空氣裡自然流動，隨興停留的每一刻，彷彿讓生活本身也成了一種美學。

新藝文x新時尚 昆士蘭這次更好玩（圖／昆士蘭州旅遊局、shutterstock）

▲在HOTA 藝術之家，與當代藝術對話。（圖／昆士蘭州旅遊局提供）

想更貼近當地生活，不妨搭乘G:link輕軌電車。這條串聯城市與海岸的交通動脈，隨著列車前行，窗外景致也悄然轉換——從都市街景到遼闊海線，節奏輕快卻不匆忙。沿途經過主要景點與生活區域，不只是便利的移動方式，更像是一段融入在地生活的旅程，讓人不知不覺走進澳式日常。

新藝文x新時尚 昆士蘭這次更好玩（圖／昆士蘭州旅遊局、shutterstock）

▲布羅德沃特公園是一處休閒濱海綠地，搭G:link輕軌電車就能輕鬆抵達。（圖／shutterstock）

來到黃金海岸，太平洋購物中心（Pacific Fair）同樣不可錯過，且距離Broadbeach South輕軌站也很近。走進室內外穿插的開放空間，流動水景與綠意植栽交織，彷彿置身一座熱帶度假村。數百間店鋪匯聚了全球頂尖名牌精品，也有極具設計感的在地品牌，滿足對時尚的各種想像。逛累了，不妨在開放式景觀區，隨意挑選一家餐廳坐下，享受多國料理及當地風味，在美食與購物的雙重驚喜中，為旅程畫下心滿意足的句點。

新藝文x新時尚 昆士蘭這次更好玩（圖／昆士蘭州旅遊局、shutterstock）

▲太平洋購物中心，是昆士蘭的第二大購物中心。（圖／shutterstock）

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關鍵字： 七逗旅遊網 昆士蘭 布里斯本 澳洲 黃金海岸 HOTA藝術之家

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