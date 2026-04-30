ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中也能吃到京都20年醬油拉麵名店！還有台灣限定版雞白湯

橘子狗愛吃糖

橘子狗愛吃糖 橘子狗愛吃糖

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

「京都北白川魁力屋拉麵」是來自京都直營的醬油拉麵店，主打經典京都「熟成醬油」與「豬背脂」熬製的濃厚湯頭，在日本擁有超過170間分店。台中第一家就選擇落腳在台中新光三越B2美食街裡，還特別設計了屬於台灣口味的雞白湯湯頭，在台南跟台北也各有一家店面。台中中港店在2026年1月新開幕到現在依舊相當受歡迎，用餐時間人潮絡繹不絕。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

介紹
魁力屋在京都開業至今已經有20年，在日本擁有超過170間分店，而魁力屋招牌的熟成醬油便是創辦人藤田社長傳承自祖父經營老字號醬油批發「藤田商店」時期對於醬油知識與味道的耳濡目染，這份對於醬油的熱愛成為日後創辦魁力屋的味覺信仰。

店面位置&環境

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲在台中新光三越B2美食街，但有自己的獨立店面區域，遠遠就能看到被木作圍籬包圍的魁力屋拉麵。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲這天來是周五晚上，想不到已經開業四個月依舊相當受歡迎，還有不少親子家庭來用餐。

門口會有親切的店員招呼帶位
畢竟座位數不多，有靠吧台的單人座位區，也有一般兩到四人的位置。點餐是用線上QR code點餐，但還是會有紙本菜單可以參考。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

半開放式的廚房緊鄰著吧台座位
也能看到日本師傅煮製整碗拉麵的過程，以精心熬製的醬油與雞骨高湯為基礎，融入醇厚的豬背脂是魁力屋的特色。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

菜單
目前提供的有「京都熟成醬油雞湯拉麵」、「京都豚骨醬油拉麵」、「京都雞白湯醬油拉麵」三種，每種都能選擇湯頭要台灣新味或日本原味，應該是在於鹹度的差別，另外麵條軟硬度也能客製化。但只有「京都雞白湯醬油拉麵」是沒有濃淡選擇的，因為這是特別為台灣調製的湯頭風味（在日本沒有），鹹淡也是為了台灣人口味設計的。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲另外還有不少點心可以選擇，還有特別設計兒童拉麵套餐含迷你拉麵、零食、果汁。

調味醬料
隨桌都會放上三種醬料，胡椒、洋寧醬、蒜泥，可以自行酌量取用，胡椒跟洋寧醬（辣醬）我還蠻喜歡的，拉麵吃到一半時加進去又是呈現不同風味，辣醬的辣度不高，蠻推薦的。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

推薦餐點

特級京都熟成醬油雞湯拉麵
魁力屋最具代表性的招牌湯頭，「特級」又是配置最豐盛的份量。以雞骨高湯為基底，加進熟成醬油融合，雖然我點的是日本原味，但湯頭鹹度相當柔和，醬油湯頭入口醇香又清爽，完全不會有鹹膩感，雖然有豬背脂但並不油膩，是可以整碗喝完的那種。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

配料部分
有2片和風烤牛肉、5片燒豚、2片雞胸叉燒、筍乾、溏心蛋還有下面的豆芽菜，整個滿到看不到麵條跟湯了。和風烤牛肉帶點厚度，油脂少，有舒肥處理後再炙燒，有嚼勁但嫩口，微帶厚度，口感相當滿足。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

燒豚肉片用的是台灣豬肉
有用特製熟成醬油醃製，薄切軟嫩好吃，也夠大片口感不錯。雞胸叉燒也用舒肥處理，口感自然也是相當討喜的軟嫩好吃。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

另一個隱藏主角「蔥絲」
取用台灣最有名的宜蘭三星蔥來製作，蔥白多汁，吃起來溫順又沒有嗆辣感，除了是拉麵的基本配置食材之外，隨桌都有附上小罐可以自己添加，愛吃蔥的不要錯過！

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

特級京都雞白湯醬油拉麵
這是台灣限定，在魁力屋日本店也吃不到，湯頭以長時間熬煮的濃潤雞白湯為底，入口質感醇厚又滑順，會有雞湯清香，喝完在唇上還有微微黏口感。鹹度也是台灣人口味，無法調整，我自己是覺得更鹹些會更好，但店員說其實已經有客人覺得偏鹹，我想還是個人感受不同。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲配置部分大致上跟前面的特級京都熟成醬油雞湯拉麵差不多。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲麵條據說是跟台灣廠商配合製作的中直細麵，很容易吸湯，選的是偏硬口感我比較喜歡，120g的麵量也夠滿足。

和風烤牛肉丼
使用台灣「台南16號越光米」，米飯煮得很好吃，上面鋪上和風牛肉片再打上溫泉蛋，舒肥炙燒牛腿肉又大片嫩口好吃，混著半熟溫泉蛋更加香甜。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

塔塔南蠻炸雞
這道真的是魁力屋拉麵以外必點的，大塊金黃香酥的炸雞，搭配店家自製塔塔醬，醬料給得很多，炸雞多汁嫩甜好吃，加上香濃塔塔醬真的絕配。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

松露炸薯條
端上桌份量比我預期的還多，而且雖然說是薯條，但視覺上更像是薯塊的感覺，薯塊狀的薯條吃起來更有馬鈴薯的綿密感，加上滿滿的洋蔥、柴魚片跟黑松露醬，香氣超濃郁，搭配起來意外的好吃。

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

芝麻小黃瓜

▲▼京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店。（圖／橘子狗愛吃糖授權提供）

▲整條醃漬過的小黃瓜，吃起來相當清爽脆甜，非常微微的辣感，我還蠻喜歡的，搭配濃郁拉麵更有解膩的感覺。

心得
不用飛日本就吃得到的京都知名拉麵店「京都北白川魁力屋拉麵」，整碗拉麵相當在地化，使用台灣食材製作原汁原味的拉麵，更堅持把京都風味完整呈現，也因為這份堅持才能在台灣落地生根，開到三家店相當不簡單，對愛吃拉麵的人來說很推薦可以來試試，有來台中新光三越千萬別錯過！

京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號B2
營業時間：11：00－22：00

橘子狗愛吃糖部落格橘子狗愛吃糖FB粉絲團

【你可能也想看】

►只有東京車站能買到！濃郁開心果奶油夾心餅　每日兩時段限量
►台中超低調騎樓牛肉麵天天客滿！巨無霸牛筋滷到Q軟透嫩
►廟東夜市飄香80年扁食老店！每顆手工現包、獨門藥膳四神湯必喝

關鍵字： 京都北白川魁力屋拉麵 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 橘子狗愛吃糖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

推薦閱讀

肉餡扎實小心噴汁！台北車站超低調胡椒餅　外國遊客也愛吃

肉餡扎實小心噴汁！台北車站超低調胡椒餅　外國遊客也愛吃

台中抗漲美食！「4.5元手工水餃」皮Q餡香　招牌涼麵也只賣35

台中抗漲美食！「4.5元手工水餃」皮Q餡香　招牌涼麵也只賣35

台中小火鍋最低179元！蒸煮麵滷肉飯吃到飽　還有新鮮現切肉片

台中小火鍋最低179元！蒸煮麵滷肉飯吃到飽　還有新鮮現切肉片

Google評分僅3.5顆星依然大排長龍！台中50年「花生醬蚵仔煎」

Google評分僅3.5顆星依然大排長龍！台中50年「花生醬蚵仔煎」

花火節覓食不踩雷！盤點澎湖8間必吃

花火節覓食不踩雷！盤點澎湖8間必吃

Krispy Kreme推3款聯名巧克力甜甜圈　6入特價299元

Krispy Kreme推3款聯名巧克力甜甜圈　6入特價299元

宜蘭太平山5/1恢復全區開園

宜蘭太平山5/1恢復全區開園

華山旁商場「異國主題飯店」6月開幕

華山旁商場「異國主題飯店」6月開幕

可不可「蘋果珍寶系列」5/5上市　限時1周每杯折10元

可不可「蘋果珍寶系列」5/5上市　限時1周每杯折10元

超商導入「夾榴槤」娃娃機　2門市推「免費現烤」加1元送牛排

超商導入「夾榴槤」娃娃機　2門市推「免費現烤」加1元送牛排

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

我家牛排「桃園平鎮店」5/5開幕

添好運港點吃到飽5月繼續舉辦

旅行社推皮克敏一日遊團1周吸千人報名

藏壽司聯名排球少年　扭蛋多達40款

台北市區2公園可賞螢火蟲　志工揭每晚20分鐘「數量達高峰」

永和隱藏版芝麻蔥燒餅4大塊只賣50！

桃園高遶溪步道走繩橋、原始秘徑

免追遶境　苑裡「天后派對」4/30登場

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

礁溪五星酒店住宿券下殺3.8折

熱門行程

最新新聞更多

花火節覓食不踩雷！盤點澎湖8間必吃

Krispy Kreme推3款聯名巧克力甜甜圈　6入特價299元

宜蘭太平山5/1恢復全區開園

華山旁商場「異國主題飯店」6月開幕

可不可「蘋果珍寶系列」5/5上市　限時1周每杯折10元

超商導入「夾榴槤」娃娃機　2門市推「免費現烤」加1元送牛排

台中也能吃到京都20年醬油拉麵名店！

5星飯店保全PO監控畫面「房間隨我看超爽」　業者聲明：已報警

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366