台中也能吃到京都20年醬油拉麵名店！還有台灣限定版雞白湯

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

「京都北白川魁力屋拉麵」是來自京都直營的醬油拉麵店，主打經典京都「熟成醬油」與「豬背脂」熬製的濃厚湯頭，在日本擁有超過170間分店。台中第一家就選擇落腳在台中新光三越B2美食街裡，還特別設計了屬於台灣口味的雞白湯湯頭，在台南跟台北也各有一家店面。台中中港店在2026年1月新開幕到現在依舊相當受歡迎，用餐時間人潮絡繹不絕。

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介紹

魁力屋在京都開業至今已經有20年，在日本擁有超過170間分店，而魁力屋招牌的熟成醬油便是創辦人藤田社長傳承自祖父經營老字號醬油批發「藤田商店」時期對於醬油知識與味道的耳濡目染，這份對於醬油的熱愛成為日後創辦魁力屋的味覺信仰。

店面位置&環境

▲在台中新光三越B2美食街，但有自己的獨立店面區域，遠遠就能看到被木作圍籬包圍的魁力屋拉麵。

▲這天來是周五晚上，想不到已經開業四個月依舊相當受歡迎，還有不少親子家庭來用餐。

門口會有親切的店員招呼帶位

畢竟座位數不多，有靠吧台的單人座位區，也有一般兩到四人的位置。點餐是用線上QR code點餐，但還是會有紙本菜單可以參考。

半開放式的廚房緊鄰著吧台座位

也能看到日本師傅煮製整碗拉麵的過程，以精心熬製的醬油與雞骨高湯為基礎，融入醇厚的豬背脂是魁力屋的特色。

菜單

目前提供的有「京都熟成醬油雞湯拉麵」、「京都豚骨醬油拉麵」、「京都雞白湯醬油拉麵」三種，每種都能選擇湯頭要台灣新味或日本原味，應該是在於鹹度的差別，另外麵條軟硬度也能客製化。但只有「京都雞白湯醬油拉麵」是沒有濃淡選擇的，因為這是特別為台灣調製的湯頭風味（在日本沒有），鹹淡也是為了台灣人口味設計的。

▲另外還有不少點心可以選擇，還有特別設計兒童拉麵套餐含迷你拉麵、零食、果汁。

調味醬料

隨桌都會放上三種醬料，胡椒、洋寧醬、蒜泥，可以自行酌量取用，胡椒跟洋寧醬（辣醬）我還蠻喜歡的，拉麵吃到一半時加進去又是呈現不同風味，辣醬的辣度不高，蠻推薦的。

推薦餐點

特級京都熟成醬油雞湯拉麵

魁力屋最具代表性的招牌湯頭，「特級」又是配置最豐盛的份量。以雞骨高湯為基底，加進熟成醬油融合，雖然我點的是日本原味，但湯頭鹹度相當柔和，醬油湯頭入口醇香又清爽，完全不會有鹹膩感，雖然有豬背脂但並不油膩，是可以整碗喝完的那種。

配料部分

有2片和風烤牛肉、5片燒豚、2片雞胸叉燒、筍乾、溏心蛋還有下面的豆芽菜，整個滿到看不到麵條跟湯了。和風烤牛肉帶點厚度，油脂少，有舒肥處理後再炙燒，有嚼勁但嫩口，微帶厚度，口感相當滿足。

燒豚肉片用的是台灣豬肉

有用特製熟成醬油醃製，薄切軟嫩好吃，也夠大片口感不錯。雞胸叉燒也用舒肥處理，口感自然也是相當討喜的軟嫩好吃。

另一個隱藏主角「蔥絲」

取用台灣最有名的宜蘭三星蔥來製作，蔥白多汁，吃起來溫順又沒有嗆辣感，除了是拉麵的基本配置食材之外，隨桌都有附上小罐可以自己添加，愛吃蔥的不要錯過！

特級京都雞白湯醬油拉麵

這是台灣限定，在魁力屋日本店也吃不到，湯頭以長時間熬煮的濃潤雞白湯為底，入口質感醇厚又滑順，會有雞湯清香，喝完在唇上還有微微黏口感。鹹度也是台灣人口味，無法調整，我自己是覺得更鹹些會更好，但店員說其實已經有客人覺得偏鹹，我想還是個人感受不同。

▲配置部分大致上跟前面的特級京都熟成醬油雞湯拉麵差不多。

▲麵條據說是跟台灣廠商配合製作的中直細麵，很容易吸湯，選的是偏硬口感我比較喜歡，120g的麵量也夠滿足。

和風烤牛肉丼

使用台灣「台南16號越光米」，米飯煮得很好吃，上面鋪上和風牛肉片再打上溫泉蛋，舒肥炙燒牛腿肉又大片嫩口好吃，混著半熟溫泉蛋更加香甜。

塔塔南蠻炸雞

這道真的是魁力屋拉麵以外必點的，大塊金黃香酥的炸雞，搭配店家自製塔塔醬，醬料給得很多，炸雞多汁嫩甜好吃，加上香濃塔塔醬真的絕配。

松露炸薯條

端上桌份量比我預期的還多，而且雖然說是薯條，但視覺上更像是薯塊的感覺，薯塊狀的薯條吃起來更有馬鈴薯的綿密感，加上滿滿的洋蔥、柴魚片跟黑松露醬，香氣超濃郁，搭配起來意外的好吃。

芝麻小黃瓜

▲整條醃漬過的小黃瓜，吃起來相當清爽脆甜，非常微微的辣感，我還蠻喜歡的，搭配濃郁拉麵更有解膩的感覺。

心得

不用飛日本就吃得到的京都知名拉麵店「京都北白川魁力屋拉麵」，整碗拉麵相當在地化，使用台灣食材製作原汁原味的拉麵，更堅持把京都風味完整呈現，也因為這份堅持才能在台灣落地生根，開到三家店相當不簡單，對愛吃拉麵的人來說很推薦可以來試試，有來台中新光三越千萬別錯過！

京都北白川魁力屋拉麵 台中中港店

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號B2

營業時間：11：00－22：00

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