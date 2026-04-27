在昆士蘭　遇見最純粹的澳式靈魂

文／七逗旅遊網 圖／昆士蘭州旅遊局

從探索原住民文化出發，走進柏利角的壯麗海岬，再到天堂農莊的牧場生活體驗，黃金海岸不只是昆士蘭的度假勝地，更是貼近「澳式靈魂」的絕佳起點！

▲赤腳漫步海灘，跟著當地守護者，解鎖波麗臺自然奇景背後的原民文化。

波麗臺是黃金海岸原住民昔日的聚居地，這片土地承載著許多文化記憶。在當地守護者的引領下，展開一趟Jellurgal Walkabout步行導賞。旅程始於古老的儀式——將大地贈予的赭石輕抹於肌膚，象徵與這片土地建立神聖連結；漫步於優美的海灘棧道及具文化意義的景點，耳邊聆聽造物靈Jabreen創造這片土地的故事，發現自然景觀背後的生命哲學。

▲原汁原味的沉浸式體驗，走讀土地的故事。

沿途還可了解如何在叢林尋找食物，領略原住民與自然共存的生活智慧與生態實踐。行程尾聲，回到中心的藝廊，欣賞當地原住民的藝術創作，在海風與古老傳說的交織下，完成一場觸動心靈的深度文化洗禮。

▲柏利角結合了美麗海灘、熱帶雨林和火山岩地形，是黃金海岸很受歡迎的景點。

轉往柏利角國家公園，又是另一種震撼！這裡的海岬，可以看到歷經數千萬年形成的六角形火山岩柱，就像大地精心雕琢的自然藝術品，與拍岸海浪反覆對話。而對原住民來說，柏利角海岬不只是地質奇景，也具有深遠的精神意義。

▲在營火、草原、木屋間，感受澳洲鄉村的日常。

若說柏利角象徵著大地的神聖，那麼天堂農莊則勾勒出澳洲最溫厚的人情味。這裡沒有都市的喧囂，只有最純粹的澳洲鄉村日常。看牧羊犬奔跑、剪羊毛秀登場，澳洲股票馬展現俐落身手；或是在營火旁，手捧一杯溫熱的傳統比利茶，煙霧繚繞間，時間彷彿也慢慢沉澱。

▲天堂農莊與可愛無尾熊相遇。

最療癒的時刻，莫過於與澳洲國寶級動物近距離互動，看袋鼠自由躍動、無尾熊慵懶入夢，這種與自然和諧共處的恬靜，是城市少有的感動，也是澳洲獨有的魅力。

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