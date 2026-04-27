昆士蘭解鎖新體驗　玩出你的Oz style

文／七逗旅遊網 圖／昆士蘭州旅遊局、shutterstock

從布里斯本這座河岸城市開始，用「澳洲風格（Oz style）」探索昆士蘭州，最新玩樂清單一次解鎖！

▲布里斯本市政廳欣賞古典建築美學。（圖／shutterstock）

布里斯本以河流串起城市脈動，高樓與水岸交織出開闊天際。走進市中心的喬治王廣場，市政廳與知名鐘樓靜靜佇立，新古典建築在陽光下更顯優雅輪廓。每到整點響起的鐘聲，像是城市的呼吸，標記著一段段輕盈的時光。

轉往詹姆士街，氛圍悄然轉換。綠蔭覆蓋的街道與巷弄，精品旅館與風格酒吧交織出獨特的優雅氣息，隨著光影在白晝與暮色間流轉，呈現出截然不同的迷人風采。餐廳、咖啡館與冰淇淋店錯落其間，屋頂酒吧與啤酒花園則延伸出屬於城市的夜生活。漫步於此，在充滿河景豪宅的高雅氛圍中，能感受到澳洲人那種介於精緻與隨性之間的生活美學。

逛累了，不妨沿著河岸找一間餐廳坐下。而位於鷹街河畔的Massimo Restaurant & Bar，憑藉正宗的義式風味，成為旅人的熱門首選。Massimo的環境優雅，空間裡瀰漫著南義海岸的輕鬆氣息，從手工現做的義大利麵、香氣四溢的佛卡夏麵包，到新鮮海產與優質肉品，每一道料理都帶著陽光的溫度；搭配一杯精選葡萄酒，再將里斯本河的明媚風光盡收眼底，視覺味覺雙享受。

▲乘坐CityCat是探索布里斯本的絕佳方式。（圖／昆士蘭州旅遊局提供）

想換個角度看城市，不妨搭上CityCat河上渡輪。船身順著河道航行，城市天際線、綠意盎然的河岸公園與地標建築一一展開，就像一場流動的風景展。少了陸地交通的喧囂，多了一份貼近水面的自在，很適合親子同行，或是想從不同視角收藏布里斯本的旅人。

▲跟著漂浮香檳船，遊河野餐看天際線。（圖／昆士蘭州旅遊局提供）

如想更貼近布里斯本河，漂浮野餐（Floating Picnic Brisbane）則多了幾分浪漫。搭乘電動小船，坐在舒適的空間內，城市的輪廓在眼前鋪展。船上備有精緻拼盤與香檳，微風與微醺交織，一段漂浮在水上的午後時光，舒服到讓人捨不得靠岸。

▲坐擁河岸黃金地段，南岸匯聚了藝廊、公園、餐飲與人工海灘，盡顯都會休閒活力。（圖／shutterstock）

隨後，將旅程延伸到南岸河濱公園，這片由1988年世博會留下的場域，如今成為自然與文化交融的城市綠洲。從昆士蘭美術館暨現代藝術館（QAGOMA）、昆士蘭表演藝術中心（QPAC），到戶外花園與河畔步道，每一段都各有風景。南岸人造沙灘與城市天際線形成有趣對比，不論是沉浸藝術、親近綠意，或只是隨意散步，都能找到自己喜歡的玩法。

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