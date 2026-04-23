燃油費最高翻倍　「888元東京機票明起開搶」還能抽演唱會門票

▲桃園機場準備出國人潮。（圖／記者徐文彬攝）



記者彭懷玉／台北報導

國際機票全面調漲、全日空與日本航空宣布自5月起調漲燃油附加費，在部分航線甚至翻倍的情況下，出國成本再度攀升。旅遊業者觀察，面對高票價時代，旅客不再只比價格，而是更積極尋找「省錢玩法」，包括轉向二、三線城市、搶限時優惠與善用促銷活動，成為近期受關注的旅遊趨勢。

▲日本岡山。（圖／易遊網提供）



易遊網分析，相較東京、大阪等一線熱門城市，日本二、三線城市機票價格普遍可低1至2成，不僅降低預算壓力，也能避開人潮、提升旅遊品質。對此，業者攜手台灣虎航，於4月27日至29日獨家快閃推出指定航點9折優惠，航點包含佐賀來回含稅5,030元起；岡山來回含稅6,110元起；仙台來回含稅8,255元起。

▲日本東京銀座街景。（圖／VCG）



此外，業者同步祭出東京單程機票含稅888元、福岡來回含稅6,888元等限量促銷價，將於明（24日）中午12點開搶。業者進一步說明，東京888元搭配酷航、虎航、樂桃；福岡6888元則與華航、長榮、星宇攜手釋出特惠票。同時，於4月24日前預訂日本旅遊相關商品，滿萬還有機會抽中日本秒殺歌姬LiSA台北小巨蛋演唱會雙人門票（價值4,880元區域座位）。

▲活動期間於易遊網預訂中華航空機票，即可參加聯名護照套與聯名老帽抽獎。（圖／易遊網提供）



另外，4月24日至5月2日期間於易遊網預訂中華航空機票，即可參加聯名護照套與聯名老帽抽獎；於指定周末透過易遊網APP預訂雙人機票，輸入折扣碼【2026ezsoberci】再享現折250元。業者推薦，搭華航首爾來回機票含稅10,010元起、曼谷機票來回含稅10,095元起，讓旅客在高漲票價中仍有入手機會。

▲Klook開賣全球四大指標性體育盛事門票，包括2026世界盃足球賽、法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽及F1一級方程式賽車。（圖／Klook提供）



另一方面，預訂平台Klook宣布擴大產品版圖，納入更多運動賽事體驗，並開賣全球四大指標性體育盛事門票，包括2026世界盃足球賽、法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽及F1一級方程式賽車。

Klook表示，世界盃、法網、溫網與F1都是全球粉絲關注的指標性賽事，也逐漸成為旅遊的重要動機。為此，便將這四大賽事整合至Klook平台，讓旅客可圍繞賽事規劃完整行程，從觀賽體驗、在地活動、交通到網路一站式完成。