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8鍋全開也來不及賣！員林秒殺水煎包3小時就完售收攤

橘子狗愛吃糖

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美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳品勻

「點頭大餅水煎包」是在彰化員林有名的秒殺水煎包，每天只賣3小時就完售！最誇張的是8鍋全開也來不及賣，雖然Google評價只有少少的274則4.3分，但假日從開張到打烊排隊從來沒停過，就算全台灣各縣市到處都有水煎包，但要找生意比它好的水煎包應該沒幾家，都8鍋全開了還是能被秒殺。我也是經過好多次看到排隊好奇是有多好吃？所以這次來員林剛好有空就來排隊嘗鮮看看。

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店面位置
水煎包就開在南昌路跟光明街交叉口，旁邊就是員林影城，還有我很喜歡的超古早味炭烤玉米、漢克紅豆餅跟魯肉濱，再遠一點就是員林桂林四神湯。之前每次來員林就常看到這家店，不分春夏秋冬都在排隊。

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

想吃要早點來
每天下午1點半開始營業，可是營業前會有幾個人在等了。雖然Google寫說傍晚6點才打烊，但我們來的這天星期六才下午4點半就水煎包跟大餅都賣完了。

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

開8鍋也來不及煎
就算是路邊攤，開業多久我是不太清楚，整個開放式的路邊攤空間，少見能看到水煎包需要同時開到8鍋這麼誇張的場景（其中四鍋是煎黑糖大餅），後面還有三到四個人沒停過同時在包煎包，但是依舊起鍋速度跟不上販售速度，也因此就增加了等待時間，加上有買10送1優惠，所以常有人一買就是10顆20顆，幾乎每次一起鍋賣不到四個人就又要等下鍋。像我從排隊到拿到結帳也排了有40分鐘。

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

菜單價格
基本口味高麗菜／韭菜不可少，另外還有鮮肉包口味，全部都是均一價20元／顆，以前念書時只要6元、7元的水煎包，想不到現在連員林這裡也要20元了。另外還有賣黑糖大餅也是受歡迎但好買許多。

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

三種口味
水煎包有三種口味，每顆都是均一價20元。水煎包不算大顆但有厚度，麵皮很有嚼勁，算微厚。但煎包會煎到外皮金黃香酥。

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

高麗菜煎包
咬開煎包裡面是滿滿餡料炸出來，「高麗菜煎包」裡面還有冬粉、肉末不少，菜餡切得比較碎一些，很像台中無名水煎包的口感，口味重些不用再加甜辣醬也好吃。

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

韭菜水煎包
「韭菜水煎包」咬開也有冬粉、肉末、豆乾，裡面的韭菜餡同樣裝滿滿，但就沒有切得像高麗菜這麼碎，比較偏油些，韭菜味很香很重，同樣也好吃。

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

鮮肉包
最後是「鮮肉包」，聽說是最受歡迎的，咬開有些微肉汁，吃得出來新鮮肉餡鮮香跟蔥香，口味比起上面兩種又更重鹹些，感覺是五香調料跟黑胡椒等等，而且肉餡非常飽滿，連吃到最後一口都有肉，吃得出老闆的誠意十足！

▲▼點頭大餅水煎包。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

心得感受
「點頭大餅水煎包」在這開業多少年了我是不太清楚，但我這三、四年間，每次經過員林就會看到這家在排隊，所以才有好奇心想來試試。吃過後果然是名不虛傳啊！不管是麵皮或內餡份量，都是吃了就能理解為什麼能天天排隊，真的是用料實在味道又好的水煎包，有到員林別忘記留個半小時順路過來排隊試試。

點頭大餅水煎包

地址：彰化縣員林市南昌路41之7號
電話：0922－677008
營業時間：13：30－18：00（周日公休）

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