住進淡江大橋第一排　「6499元起再抽住宿券」壽星免費升等套房

▲淡江大橋空拍。（圖／記者湯興漢攝）



記者彭懷玉／台北報導

淡江大橋本周末陸續有健行與遊行嘉年華活動，為5月12日正式通車暖身。看準觀光人潮，鄰近橋兩側飯店紛紛推出住房優惠，最低平日住一晚6,499元起，加碼抽住宿券、壽星入住享升等至20坪套房。

▲淡水福容海景和式雙人房。（圖／業者提供）



福容大飯店淡水漁人碼頭

福容大飯店淡水漁人碼頭店迎來開幕15周年，自5月1日至6月30日推出「15周年慶」系列活動。其中，凡於館內餐飲或休閒消費，單筆每滿3,000即可獲得抽獎券，最大獎為「海景蜜月套房住宿券」，獎項更擴大至全台福容徠旅據點住宿券，包含林口、中壢、水里、高雄、墾丁、澎湖等旅宿。

▲▼淡水福容飯店海景豪華客房；走出陽台便能看到淡江大橋。（圖／記者彭懷玉攝）







住房方面同步推出官網訂房抽獎活動，平日雙人入住可遠眺大橋的海景豪華客房，每晚6,499元起，預訂周年住房專案，當月壽星當月入住，享20坪以上套房升等（每日限量3間），另加碼每房每晚皆可參與抽獎。

▲淡水福容戶外泳池將於5月開放至10月。（圖／業者提供）



隨著夏季將至，館內高空景觀泳池預計5月開放，結合淡水夕照與海景視野，打造具代表性的度假體驗。業者指出，周年專案推出後住房率約提升2至3成，旅客白天可串聯淡水與八里景點，傍晚回到飯店欣賞夕陽與橋景交織的迷人景致。

▲將捷金鬱金香酒店內約有20間客房可看到淡江大橋。（圖／業者提供）



將捷金鬱金香酒店

將捷金鬱金香酒店館內約有20間客房可看到淡江大橋，皆為河景客房，為此，飯店即日起至5月31日推出限定住房專案，住進河景客房平日每晚6,999元起，入住期限至6月30日止。

▲將捷金鬱金香酒店望高樓也是知名賞景點。（圖／業者提供）



凡入住即贈「橋見歡享包」，包含Starbucks望高樓咖啡服務與十三行博物館入場兌換券，結合景觀與文化體驗。針對大橋通車在即，業者表示，目前訂房率尚未明顯成長，但詢問度已顯著增加，預期隨著通車後帶動人潮，住房表現可望提升約2至3成。