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高野山千年不間斷傳統！直擊奧之院「生身供」為弘法大師送餐

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

奧之院「生身供 (おしょうじん）」是高野山最具代表性的宗教儀式之一，千年來不曾間斷過，僧侶們每天都會準備餐食、鮮花，親自送到「弘法大師－空海」御廟，所有遊客都可近距離參與，整場儀式十分莊嚴肅穆，大家無不靜下心來安靜欣賞，是我非常推薦的高野山景點行程！

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交通方式
自由行前往的交通方式，可搭公車巴士至「奧之院前」下車，之後再步行750公尺、10分鐘到「御廟橋」即可。

拍攝請遵守規則
想要拍照錄影的人，請記得一個原則：「御廟橋」再過去就不能拍照錄影。也就是說，只要你的腳踏上「御廟橋」，就不可以拿起手機相機，但站在外面往「奧之院」拍照是可以的，「奧之院」是一個非常莊嚴的地方，大家參拜時請記得保持肅靜，也一定不要觸犯院方的規定。

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

生身供
「生身供（おしょうじん）」一天會有兩次：早上6點、早上10點半。僧侶們會從「御供所」，將餐食、供花送至「弘法大師御廟」，在「御廟橋」前的這一段，都可自由拍照錄影。

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

弘法大師－空海
「弘法大師－空海」在西元816年於高野山開創「真言密教／真言宗」，至今已有1200多年歷史，整個高野山和周圍參道，現已列為世界文化遺產，是許多日本人心中，一生一定要朝聖一次的景點。相傳西元835年，「弘法大師－空海」於62歲時進入禪定，便一直生活在「奧之院」裡頭，所以僧侶們每天都會準備餐食 、供花，並送餐到「弘法大師御廟」，這個傳統近1200年來未曾中斷過。

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

宗教儀式
整個「生身供 (おしょうじん）」儀式過程不會太長，加上再過去就無法拍照錄影，想要參與儀式的人，建議可以提前20分鐘抵達，除了先選好像要拍照的位置外，也不會影響到儀式進行，雖然僅是短短幾分鐘內的事，但完全可以感受到高野山濃厚的宗教氣息，是我覺得來高野山旅行一定要參與的體驗，如果有在高野山住一晚，或是早上就抵達高野山的人，很推薦你來參加奧之院「生身供（おしょうじん）」。

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼奧之院生身供。（圖／部落客周花花授權提供）

奧之院

地址：550 Koyasan, Koya, Ito District, Wakayama 648-0211日本

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