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窗景搖滾區眺望清境山群！玻璃景觀咖啡廳坐落海拔1800公尺

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

「Mountain Bica Cafe」是間坐落於清境海拔1800公尺的玻璃景觀咖啡廳，叢林系的迎賓入口，給人一種走進秘密花園的錯覺，用餐環境舒服有質感，擁有寬敞且絕佳的觀景視野，可以眺望綠意山景，以及清境雲霧繚繞的夢幻景緻。這裡提供精緻餐點和下午茶，來這裡用餐觀景很放鬆，親子同行也歡迎，想要放鬆，喜歡拍照的朋友，玩清境值得列入玩樂名單喔！

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交通方式＆停車資訊
南投清境超人氣景觀咖啡「Mountain Bica Cafe」，開幕就是討論話題，咖啡館坐落台14甲6公里處，旁邊是便利商店，還有停車場，開車直達停車好方便，而咖啡館白色的建築與綠植的簡約設計也很有美感，許多來訪的朋友，都會先站在入口地標合影呢！

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

餐廳環境
室內環境寬敞明亮，外觀建築感覺不大，但室內空間卻很有延伸感，提供舒適的木質桌椅，以及大片的玻璃窗，搭配別緻的裝飾與大量的植物盆栽，進入咖啡館，讓人覺得格外放鬆。

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

地下一樓
轉個彎，發現居然還有地下一樓的用餐空間，進入更是別有洞天，將現代感設計與復古紅磚相結合，我覺得很特別，地板是大理石紋路與石階步道中間卻還有古風紅磚的牆面布置，再加上獨特的白色燈飾，以及柔美的燈光，看起來有點跳，但卻無違和感，相信進入地下一樓的朋友，也會眼睛為之一亮吧，裝潢設計很吸引目光。

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

特色佈景
不僅只是裝潢很有設計感，仔細參觀，你會發現，館內許多具有特色的布景，很適合取景拍照，每個角落都能拍出不同的美麗畫面，喜歡拍照的朋友，可以把咖啡館當攝影棚啦！

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

山嵐景觀
這裡最大的特色是擁有美麗景點，咖啡廳裡一樓與地下一樓，都使用大片落地窗，窗景面向壯麗的山群，坐在窗邊可以欣賞療癒山峰。

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

窗景搖滾區
當天運氣不錯，有坐在人氣的窗景搖滾區，放眼欣賞，就能眺望群山，當日雲霧繚繞很優美，專屬清境迷霧般，又夢幻的大自然景色，一年四季各有特色，氣候不同，景色也不一樣。更棒的是，這裡還有個露台，旅人可以打開窗，站在沒有圍欄的觀景台上，站在平台上，感覺與壯闊的山群拉近距離啦！我覺得很好拍照，但親子同行要特別注意安全啦！

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

餐點推薦
這裡提供的餐點品項很豐富，採手機線上點餐，再到櫃台去結帳，當天我們是吃飽飯才來，所以簡單下午茶，巴斯克蛋糕還不錯吃，咖啡奶茶味道也不錯，聽說早午餐拼盤豐盛美味，有機會也想嚐嚐看。

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

心得感受
南投清境景觀咖啡館推薦給大家，「Mountain Bica Cafe」空間大、座位多且好停車，用餐空間和景觀也很讚，來這裡觀景很放鬆，很適合列入玩南投清境的中繼站，或是雨備景點喔！

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼Mountain Bica Cafe。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

Mountain Bica Cafe（M.Bica 彼卡山景觀咖啡）

地址：南投縣仁愛鄉信義巷34－11附1號
電話：0911－958558
營業時間：10：00－18：00
 

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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